 Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 120- та 82-мм мінометів, а під Широкиним застосував БПЛА із закріпленим ВОГ-17. За добу - 14 обстрілів, втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів;
- чотири рази поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного - з метою завдання максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил, ворог застосував безпілотний літальний апарат з підвісом, на якому був закріплений для скиду гранатометний постріл (ВОГ-17).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Новолуганського ворог застосував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю;
- у районі Зайцевого - заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю;
- поблизу Новотошківського - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Південного - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Майорська противник тричі порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
В одному з випадків, о 12:25, здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут", що становив загрозу мирному населенню і персоналу, який перебував на КПВВ "Майорське".
"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню:
- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Мар'їнки ворог здійснював обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Зайцевого - з озброєння БМП і стрілецької зброї, а поблизу Південного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
А потім додому привозять загиблих Воїнів...
или он воровал у вас правильно?
Помните как моторолы обыскивали ВСУ при их въезде в ДАП...?
Пока не будет национального правительства и президента, до тех пор мы будем иметь национальное унижение...
то же кстати относилось и к крыму - при нападении на террриторию твоей страны ответный огонь открывается без санкции кого либо!!!
віднині він бог і цар.
без його відома навіть курка яйце не знесе.
иди молись на великий рошен
таке ж мале і теж вова
он вам нравится - вы и кормите - и его и его свинов ))
я свинарню не содержу
а про дураков не надо - понимаю вам это близко ) по себе не судите ладно ))
Иловайск начался со лжи. С победных рапортов и парада во время военного вторжения. Власть лгала всем: тем, кто находился в окружении, их семьям, что стояли под стенами администрации Порошенко, лгала каждому из нас.
Об этом пишет сегодня в блоге «Обозревателя» экс-нардеп Андрей Сенченко.
Ровно пять лет назад произошёл последний акт Иловайской трагедии.
Длившееся все эти годы прокурорское расследование нашло одного виновного - Путина.
Спору нет, именно он принёс смерть, разрушения и оккупацию на нашу землю. И власть должна намного больше делать для привлечения его к ответственности.
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Однако обвинение Путина не снимает ответственности с тех, на кого была возложена организация обороны страны.
Война - это всегда жертвы. Она каждый день уносит жизни солдат, и винить командиров в этом нельзя, - у нас кровожадный и очень коварный враг.
Но нельзя забывать и прощать преступное бездействие высшего военно-политического руководства страны и абсурдные, а в некоторых случаях преступные приказы этих людей. Право распоряжаться человеческими жизнями неотделимо от ответственности за них.
Иловайская трагедия - это не события одного дня войны. Это взаимосвязанная череда событий, без тщательного расследования которых общество не получит честного ответа о причинах произошедшего и виновных в потерях, которые понесла страна и армия.
Временная следственная комиссия парламента VII созыва начала расследование Иловайской трагедии с событий в т.н. Секторе Д, начиная с 20-х чисел июля 2014 года.
Именно в этот период проявилась неспособность Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко принимать адекватные решения, и сформировался специфический стиль управления войсками, который иначе как централизованной безответственностью назвать невозможно. Война, армия и обмен заложниками превратились в темы пиар-кампании главы государства.
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Организация обороны страны в режиме т.н. АТО была построена на искусственных взаимосвязях, противоречащих законам Украины и статусу органов, подразделения которых принимали участие в военных действиях. Формальным центром координации военных действий был штаб АТО, имевший скорее виртуальный характер. Вместо необходимого в условиях войны единоначалия, управление войсками было построено на незаконном совмещении должностей и неформальных связях между представителями различных ведомств.
Все перечисленное заложило предпосылки для последовавшего через месяц массового вторжения регулярных войск Российской Федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и окружения Иловайска.
Первоначальная задача группировки Сектора Д состояла в изоляции района АТО и закрытии участка государственной границы Украины с Российской Федерацией протяжённостью 140 км на участке Изварино - Кумачево. Необходимо было перекрыть возможность незаконного пересечения государственной границы отрядами российских наёмников и каналы обеспечения противника вооружением и боеприпасами с территории России. Кроме того, на группировку Сектора Д возлагалась задача по обеспечению беспрепятственного подвоза нашим войскам боеприпасов и материально-технических средств в направлении Петровское - Степановка.
По состоянию на 23 июля 2014 года наши силы в Секторе Д состояли из большого числа разрозненных подразделений общей численностью до 4000 личного состава. Большинство были измучены систематическими ракетно-артиллерийскими обстрелами с территории Ростовской области России и фактически отрезаны от основных сил Сектора и возможностей снабжения боеприпасами и продовольствием.
После начала новой фазы вооружённой агрессии - массированных обстрелов наших войск с территории Российской Федерации - стало очевидно, что реализация первоначального замысла перекрытия войсками государственной границы уже невозможна. А после полной утраты контроля на участке в районе Изварино удерживать линию границы ценой человеческих жизней стало просто преступно.
Необходимо было срочно принимать решения и либо, если были резервы, существенно усиливать группировку, закрывать изваринский разрыв и повышать плотность наших войск и огневых средств в Секторе Д, либо кардинально менять задачи и тактику действий на этом участке обороны. Одновременно, в условиях невозможности ответа на провоцирующие обстрелы с территории РФ, Президент и МИД Украины должны были предпринять исчерпывающие меры по пресечению таких обстрелов путём организации массированного международного вмешательства ООН, ОБСЕ, стран-гарантов по Будапештскому меморандуму и европейских лидеров.
Альтернатива была одна - отвод войск из зоны поражения РСЗО и артиллерией, расположенными на территории Российской Федерации.
Ничего из перечисленного сделано не было. Так теряли время, измеряемое человеческими жизнями.
Ответом руководства АТО и Генштаба на регулярные доклады командования Сектора Д о фактическом положении дел были агрессивные обвинения в трусости и угрозы уголовного преследования.
Родным и близким наших бойцов, пытавшихся под стенами Администрации Президента, Минобороны и Генштаба привлечь внимание руководителей к трагическому развитию событий, отвечали пустыми обещаниями и рассказами об информационных диверсиях противника.
Внутри страны и за её пределами власть продолжала говорить об антитеррористической операции. И каждый день этой лжи и бездействия приносил все новые и новые потери.
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Вся «система организации обороны страны», сформированная в этот период, была основана на игнорировании требований закона «Об обороне Украины».
Чтобы ясно представить, что привело к Иловайской трагедии и впоследствии в «Минский дипломатический котёл», достаточно проанализировать действия Российской Федерации в летней кампании 2014 года и реакцию на них Петра Порошенко - Президента Украины и Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами страны.
Война в этот период прошла следующие достаточно заметные фазы.
Первая - со слегка замаскированным участием России, - использование наёмников из числа местных жителей и граждан РФ, которые обеспечивались оружием и боеприпасами с территории государства-агрессора.
Вторая, - начавшаяся в середине июля, - обстрелы наших войск с территории Российской Федерации.
Третья - ограниченное участие российских регулярных войск в боевых действиях на нашей территории с применением тяжёлого вооружения. Один из таких эпизодов зафиксирован в отчёте комиссии Верховной Рады: «В 04.00 13 августа основной командный пункт Сектора Д доложил руководству штаба АТО о танковой атаке района сосредоточения батальонной тактической группы и командного пункта 30-й отдельной механизированной бригады силами приблизительно 20-ти танков РФ и пехоты противника. Доклад оставлен без внимания и расценён как паника».
Каждый такой переход агрессора к новой фазе войны должен был сопровождаться своевременным изменением тактики действий наших войск и максимально возможными дипломатическими усилиями украинского руководства по недопущению развития новой фазы вооружённого конфликта.
Вместо этого продолжалось лживое АТО, позволяющее агрессору изображать миротворца, а многим нашим партнёрам рассуждать о внутренней природе конфликта на Донбассе. Командование и штаб АТО по-прежнему управляли войсками в ручном режиме, игнорируя доклады и предложения командующих Секторами.
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В результате хаотичных решений Киева и частичной утраты управления войсками численность группировки Сектора Д в течение месяца сократилась в четыре раза и на утро 23 августа 2014 года составила около 1000 человек. Оставшиеся были в значительной степени деморализованы большими потерями, которые лишь за предшествующий месяц составили 125 человек убитыми и 706 ранеными.
Все перечисленное создало условия и спровоцировало переход к следующей фазе агрессии - беспрепятственному массированному вторжению регулярных войск Российской Федерации и последующему окружению Иловайска.
Вторжение российской армии практически не повлияло на стиль руководства украинскими войсками. Доклады с передовой о реальном положении дел игнорировались, а вместо приказов звучала нецензурная брань и угрозы.
Принимая парад 24 августа 2014 года, Главнокоманд
на них лежить відповідальність ?
то одна компашка
розвивай свою думалку, бо стаєш нецікавим.