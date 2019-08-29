 Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 120- та 82-мм мінометів, а під Широкиним застосував БПЛА із закріпленим ВОГ-17. За добу - 14 обстрілів, втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї;

- неподалік Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів;

- чотири рази поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Широкиного - з метою завдання максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил, ворог застосував безпілотний літальний апарат з підвісом, на якому був закріплений для скиду гранатометний постріл (ВОГ-17).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Новолуганського ворог застосував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю;

- у районі Зайцевого - заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю;

- поблизу Новотошківського - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Південного - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ "Майорське" відновив роботу після обстрілу

Поблизу Майорська противник тричі порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В одному з випадків, о 12:25, здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут", що становив загрозу мирному населенню і персоналу, який перебував на КПВВ "Майорське".

"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню:

- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Мар'їнки ворог здійснював обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Зайцевого - з озброєння БМП і стрілецької зброї, а поблизу Південного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



