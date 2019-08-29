EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 За кордоном
  1302  28
Все про:озброєння (1135) Пентагон (238) США (5318) Туреччина (909) Еспер Марк (8)

 США допускають можливість повернення Туреччини в програму F-35, якщо вона повністю відмовиться від російських С-400, - глава Пентагону

Американська адміністрація може розглянути можливість повернення Туреччини в програму створення винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35 лише в тому випадку, якщо вона позбудеться придбаних у Росії зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив у середу, 28 серпня, міністр оборони США Марк Еспер.

У нього поцікавилися, чи готові будуть США повернути Туреччину в проєкт виробництва літаків F-35, якщо вона відмовиться від експлуатації ЗРС С-400.

"Ні. Не за моїми уявленнями... Я абсолютно ясно про це говорив і в публічному, так і в приватному порядку в контактах з турецькими колегами: йдеться або про F-35, або про С-400. Не про обидві (системи озброєнь. – Ред.). Не можна одну поставити у гараж, а іншу викотити (для застосування. – Ред.). Або одне, або інше", - пояснив глава військового відомства США.

При цьому він допустив, що у разі повної відмови Анкари від ЗРС С-400 Вашингтон може вивчити питання про повернення Туреччини в програму виробництва F-35.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставки другого дивізіону російських С-400 почнуться з 27 серпня, - Міноборони Туреччини

"Повторюся: вона (турецька влада. – Ред.) має позбутися програми С-400... і потім ми можемо розглянути це", - заявив Еспер.

За його словами, ситуація навколо F-35 і С-400 в американсько-турецьких відносинах змін не зазнала.

"Ми перебуваємо там, де перебуваємо. Це викликає жаль. Як я говорив, Туреччина - давній партнер і союзник, і я сподівався, що вона стане знову рухатися в нашому напрямку і виконувати те, про що багато років тому домовилася НАТО: припиняти вкладати кошти в російську техніку, техніку радянської ери. А вони (турки. – Ред.), здається, рухаються в іншому напрямку", - додав керівник Пентагону.

Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп прокоментував покупку Туреччиною російських ракетно-зенітних систем С-400.

"Я не звинувачую Туреччину, оскільки є багато обставин та інших проблем", - зазначив Трамп. Він підкреслив, що Сполучені Штати зможуть "легко продати іншим країнам" американські винищувачі F-35.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145191
 
 
 Топ коментарі
 
Так дело же не в ПВО... кацапы и АЭС им строят и рынок сбыта и турецкий поток... все намного сложнее, чем пару дивизионов ракет.
 показати весь коментар
 
Поздно пить "Боржоми", глупости уже сделаны
 показати весь коментар
 
Це все цікаво. А от чи не цікавіше призупинення військової допомоги від США Україні за ініціативою Трампа ? Trump slow-walks Ukraine military aid meant to contain Russia (Зєля,звичайно,ні при чому).
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Поздно пить "Боржоми", глупости уже сделаны
 показати весь коментар
 
 
Эрдоган не исключил покупку Су-57 вместо F-35
 показати весь коментар
 
 
Эрдоган также подчеркнул, что решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию Вашингтона касательно Турции
 показати весь коментар
 
Это вряд ли. Эрдоган опять прилетел в рашку. Никто даже не знает зачем.

США допускают возможность возвращения Турции в программу F-35, если та полностью откажется от российских С-400, - глава Пентагона - Цензор.НЕТ 7393
 показати весь коментар
 
 
Приїхав подивитися на "Роксоляну made in russia" що подавала морозиво...
 показати весь коментар
 
Турция делает то, что выгодно ей. Все остальное словесная ************.
 показати весь коментар
 
 
а зачем ей эти раше-комплексы?
Если Турции придется воевать за Босфор, проливы и черноморское побережье глобально..., то та у нее только один давний противник - это раша, а не США...
Так и до этого было...
 показати весь коментар
 
Так дело же не в ПВО... кацапы и АЭС им строят и рынок сбыта и турецкий поток... все намного сложнее, чем пару дивизионов ракет.
 показати весь коментар
 
 
Может туркам просто совестно за сбитого пилота, а рашка этим пользуется.
 показати весь коментар
 
Та может и так.. Кто там знает, что в голове у Эрдогана.
 показати весь коментар
 
хз..., посраться с НАТО и США, и дружить с давним и диким врагом ..?
Это еще Турции аукнется...
 показати весь коментар
 
 
Пердоган вже не відмовиться тому що на авіасалоні ***** пригощав його морозивом.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
США, пытались сделать в Турции переворот. У Меня все
 показати весь коментар
 
 
То є так. і в Україні п'ять переворотів здійснили
і всі перевороти на Росії то їх рук справа.
 показати весь коментар
 
 
Америка под предводительством чма-пацифиста абамы и Лохматого Обоссаного Чма трампарда превратилась в посмешище. Никто уже в мире ее не боится и не уважает. Поэтому Эрдоган такое и вытворяет, а министр обороны США выглядит как дурачок со своими пропозыциямы.
 показати весь коментар
 
 
Якщо Україна почне постачати США титан, уран, та аерокосмічні технології США, а не путіну, та іншим ворогам США, то отримає ************ зброю. І американці ніколи б не дали путінові захопити території, де знаходяться їх джерела стратегічних матеріалів. Якби в Україні були серйозні американські компанії, то путін сюди б носа не сунув.
 показати весь коментар
 
 
Американцы ожидали, что попытавшись сделать переворот со смещением Эрдогана от власти, будут рассчитывать, что тот станет бегать за их контрактами и вилять хвостиком? Предположу, что руководитель любого государства послал бы их после этого.
Просто делает он это постепенно. Шаг за шагом. Ведь непосредственно со структурами НАТО и ЕС он продолжает работать.
Кидает он конкретно одну страну, США 🇺🇸
 показати весь коментар
 
 
Первые серьезные разногласия США с Турцией начались когда американцы начали вооружать и поддерживать курдов в Сирии.
 показати весь коментар
 
Це все цікаво. А от чи не цікавіше призупинення військової допомоги від США Україні за ініціативою Трампа ? Trump slow-walks Ukraine military aid meant to contain Russia (Зєля,звичайно,ні при чому).
 показати весь коментар
 
 
Навіть ті 250 млн. пригальмували , хоча тут скоріше вплив фактору "Мотор Січі " .
 показати весь коментар
 
 
вам больше нравятся торговые потуги петрушки
а по программе идет +250 а не наоборот США допускають можливість повернення Туреччини в програму F-35, якщо вона повністю відмовиться від російських С-400, - глава Пентагону - Цензор.НЕТ 7274
 показати весь коментар
 
По программе эти +250 как раз и под вопросом теперь.
 показати весь коментар
 
по моим данным турецкие ф35 направляются Украине
как по мне пускай урки лучше закупают раисянский хлам)))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору