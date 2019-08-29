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Все про:Дрогобич (16) обвалення (75) ДСНС (2044)

 Обвалення під'їзду в Дрогобичі: кількість жертв зросла до 8 осіб, - ДСНС

Унаслідок обвалення під'їзду в житловому будинку в Дрогобичі загинули 8 осіб, зокрема одна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 6:00 29 серпня триває активна фаза розбору завалу будівельних конструкцій (завантажено та вивезено 29 самоскидів будівельного сміття).

Усі жителі пошкодженого будинку евакуйовані, їм надається психологічна допомога (залучено 4 психологів ДСНС, надано психологічну допомогу 32 особам), вирішується питання про їхнє тимчасове розселення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно (позмінно), в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки (організована робота двох оперативних ділянок по обидва боки завалу), і будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дитина подзвонила з-під уламків зруйнованого будинку в Дрогобичі і попросила про допомогу, - ТСН. ВIДЕО

"У ході проведення пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС з-під завалів врятовано 7 осіб з них 5 дітей, яких госпіталізовано до медичних установ з різними травмами.

Під завалами виявлено тіла 8 загиблих (з них одна дитина)", - повідомили в ДСНС.

Загалом до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки, з них від ДСНС 189 осіб, 3 кінологічні розрахунки та 29 одиниць техніки, зокрема пошуково-рятувальний загін Мобільного рятувального центру швидкого реагування зі спеціальним обладнанням.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145190
 
 
 Топ коментарі
 
"Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране"."
Источник: https://censor.net.ua/n3145190

ЗАЧЕМ проводится аудит???
Какие цели того аудита (ну, кроме распила Кварталом гос. средств на аудит, получения взяток слугами народа в карманы (чтобы дома признали нормальными) и повышения популярности хидранта у дебилоидных ЗЕбобиков)?
Хорошо, деньги из бюджета на аудит "выкашляли" (а сколько, кстати, это будет стоить? Дебилы из Квартала осознают затраты на проверку фундамента, балок несущих, труб газовых, водяных, электропроводки и всего прочего ВО ВСЕХ ЖИЛЫХ ДОМАХ Украины?)
И индивидуальный жилищный фонд (частные дома) ТОЖЕ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ?
Ежкин кот, да это бонанза, куда там Сакраменто!
Результатом аудита будет вывод, что половина домов в Украине будет признана
нуждающейся в срочном ремонте, а 1/3 попросту непригодной для жилья.
Например, в Полтаве канализацинные трубы в районах старой застройки аж 1920-х годов прошлого века.
И ЧТО ДАЛЬШЕ?
ДАЛЬШЕ ТО ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕТЕ?
Запретить проживание в тех домах?
Или обязать жильцов платить за ремонт под угрозой расстрела?

P.S. Квартал, даже в СССР с его Госпланом до такого не додумались, а просто проводили ПЛАНОВЫЙ КАП РЕМОНТ.
Квартал, а может, вам винаминок попить для улучшения мозговой деятельности?
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а ты чего так возбудился (лась)? Не в Австралии ж будут проводить аудитОбвалення під'їзду в Дрогобичі: кількість жертв зросла до 8 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6442
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"Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране"."
Источник: https://censor.net.ua/n3145190

ЗАЧЕМ проводится аудит???
Какие цели того аудита (ну, кроме распила Кварталом гос. средств на аудит, получения взяток слугами народа в карманы (чтобы дома признали нормальными) и повышения популярности хидранта у дебилоидных ЗЕбобиков)?
Хорошо, деньги из бюджета на аудит "выкашляли" (а сколько, кстати, это будет стоить? Дебилы из Квартала осознают затраты на проверку фундамента, балок несущих, труб газовых, водяных, электропроводки и всего прочего ВО ВСЕХ ЖИЛЫХ ДОМАХ Украины?)
И индивидуальный жилищный фонд (частные дома) ТОЖЕ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ?
Ежкин кот, да это бонанза, куда там Сакраменто!
Результатом аудита будет вывод, что половина домов в Украине будет признана
нуждающейся в срочном ремонте, а 1/3 попросту непригодной для жилья.
Например, в Полтаве канализацинные трубы в районах старой застройки аж 1920-х годов прошлого века.
И ЧТО ДАЛЬШЕ?
ДАЛЬШЕ ТО ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕТЕ?
Запретить проживание в тех домах?
Или обязать жильцов платить за ремонт под угрозой расстрела?

P.S. Квартал, даже в СССР с его Госпланом до такого не додумались, а просто проводили ПЛАНОВЫЙ КАП РЕМОНТ.
Квартал, а может, вам винаминок попить для улучшения мозговой деятельности?
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Розумієш, при поросяті заборонили взагалі перевіряти новобудови, там забудовники такого нагородили що, спеціалісти реально бояться заходити в деякі будинки. Тож перевірка буде не зайвою.
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То есть канализацию 20-х годов прошлого века полтавскую тоже при Порошенко проложили?
Скажите, пожалуйста, какое предвидение.
Стесняюсь спросить, а одесскую мостовую, которую нафиг смыло недавно ливнем - тоже он?
Или это до Порошенко было, про царском режиме?

P.S. Этот рванувший "курятник" в Дрогобыче был возведен в последние 6 лет? Однако. А внешне - ну чисто советская застройка.
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Хіба розмова про перевірку каналізації, чи ви вважаєте каналізацію рідним домом?
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постройка дома при совке может не быть причиной, а перестройка, на которую за бабло дают разрешение сейчас. сносят несущие стены и потом получается тетрис.
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а ты чего так возбудился (лась)? Не в Австралии ж будут проводить аудитОбвалення під'їзду в Дрогобичі: кількість жертв зросла до 8 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6442
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А вы чего так обеспокоились?
В карман денег за аудит положить не получится?

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Дом построен 60 лет назад. Значит виноват совок.
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А может время всему виною, при совке ответственность хоть была.
Если ничего не делать и не ремонтировать вовремя, все что угодно завалиться.
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Время или совок. Надо срочно выяснить и наказать по всей строгости. Можно обеих сразу, чтобы наверняка. А начальство наградить.
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Взагалі то, всі совкові будинки мають термін придатності. Можливо що, він вийшов років тридцять тому.
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не совок, а современная перепланировка за бало, которая разрешает даже снос несущих стен.
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Найти проектировщика и расстрелять публично.
Еси еще жив, конечно.
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не проектировика, а если бьыла перестройка в доме, на первых этажах магазины, то того, кто дал разрешение на снос несущих конструкций. а он то явно все еще на работе. бабло косит.
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Редактора хреновы что вы пишите, какого строительного мусора?!
Разрушенных конструкций!
Это люди что, погребены под мусором?
Обвалення під'їзду в Дрогобичі: кількість жертв зросла до 8 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5715 Обвалення під'їзду в Дрогобичі: кількість жертв зросла до 8 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5715 Обвалення під'їзду в Дрогобичі: кількість жертв зросла до 8 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5715

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та они и езду задом тещи притулы здаванием назад назвали.
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Мэр Дрогобыча сказал что эксперты разберутся, почему упал дом, из-за сноса несущей стены, из-за трещины в которую мог пролезть человек, или из-за того в подвале было озеро.
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Выходит такой врач и говорит, вскрытие покажет от чего умер пациент, от желтухи, дизентерии или от гонореи.
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Вспоминаем Россию, там тоже хабатники рулят. А для них жнртвоприношение - жизненно необходимы, так что готовтесь хоронить своих детей, вы сделали это вместе, товарищи ЗЕбилы.
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З місцевого форуму м. Дрогобич:
"На першому поверсі перукарня, яка належить Лагодичу. Він робив ремонт і перепланування. Ось і результат."
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к сожалению этот "результат" похоронил и перукарню и ремонт и перепланировку, этому хрену уже ничего не будет, он выкупит еще одно помещение и все повторится...
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а тому кто разрешение на перепланировки подписал тоже ничо не будет?
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