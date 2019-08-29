 Обвалення під'їзду в Дрогобичі: кількість жертв зросла до 8 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 6:00 29 серпня триває активна фаза розбору завалу будівельних конструкцій (завантажено та вивезено 29 самоскидів будівельного сміття).
Усі жителі пошкодженого будинку евакуйовані, їм надається психологічна допомога (залучено 4 психологів ДСНС, надано психологічну допомогу 32 особам), вирішується питання про їхнє тимчасове розселення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно (позмінно), в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки (організована робота двох оперативних ділянок по обидва боки завалу), і будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих.
"У ході проведення пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС з-під завалів врятовано 7 осіб з них 5 дітей, яких госпіталізовано до медичних установ з різними травмами.
Під завалами виявлено тіла 8 загиблих (з них одна дитина)", - повідомили в ДСНС.
Загалом до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки, з них від ДСНС 189 осіб, 3 кінологічні розрахунки та 29 одиниць техніки, зокрема пошуково-рятувальний загін Мобільного рятувального центру швидкого реагування зі спеціальним обладнанням.
Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).
Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.
Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".
Источник: https://censor.net.ua/n3145190
ЗАЧЕМ проводится аудит???
Какие цели того аудита (ну, кроме распила Кварталом гос. средств на аудит, получения взяток слугами народа в карманы (чтобы дома признали нормальными) и повышения популярности хидранта у дебилоидных ЗЕбобиков)?
Хорошо, деньги из бюджета на аудит "выкашляли" (а сколько, кстати, это будет стоить? Дебилы из Квартала осознают затраты на проверку фундамента, балок несущих, труб газовых, водяных, электропроводки и всего прочего ВО ВСЕХ ЖИЛЫХ ДОМАХ Украины?)
И индивидуальный жилищный фонд (частные дома) ТОЖЕ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ?
Ежкин кот, да это бонанза, куда там Сакраменто!
Результатом аудита будет вывод, что половина домов в Украине будет признана
нуждающейся в срочном ремонте, а 1/3 попросту непригодной для жилья.
Например, в Полтаве канализацинные трубы в районах старой застройки аж 1920-х годов прошлого века.
И ЧТО ДАЛЬШЕ?
ДАЛЬШЕ ТО ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕТЕ?
Запретить проживание в тех домах?
Или обязать жильцов платить за ремонт
под угрозой расстрела?
P.S. Квартал, даже в СССР с его Госпланом до такого не додумались, а просто проводили ПЛАНОВЫЙ КАП РЕМОНТ.
Квартал, а может, вам винаминок попить для улучшения мозговой деятельности?
Скажите, пожалуйста, какое предвидение.
Стесняюсь спросить, а одесскую мостовую, которую нафиг смыло недавно ливнем - тоже он?
Или это до Порошенко было, про царском режиме?
P.S. Этот рванувший "курятник" в Дрогобыче был возведен в последние 6 лет? Однако. А внешне - ну чисто советская застройка.
В карман денег за аудит положить не получится?
Если ничего не делать и не ремонтировать вовремя, все что угодно завалиться.
Еси еще жив, конечно.
Разрушенных конструкций!
Это люди что, погребены под мусором?
"На першому поверсі перукарня, яка належить Лагодичу. Він робив ремонт і перепланування. Ось і результат."