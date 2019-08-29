 "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова, який має очолити Шуфрич

Про це було оголошено 28 серпня на засіданні підготовчої депутатської групи, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Таким чином склад комітету зменшився до п’яти депутатів: один від партії "Опозиційна платформа – За життя" та чотири від "Слуги народу".
Кандидат на посаду голови комітету Нестор Шуфрич заявив, що він засмучений зменшенням кількості членів комітету в той час, коли відбуваються напади на журналістів.
Представник "ЄС" Артур Герасимов закликав замінити кандидатуру Шуфрича. За словами Герасимова, Шуфрич є "одним з найближчих друзів Віктора Медведчука".
Нагадаємо, 27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич.
За призначення голів комітетів новообрані народні депутати мають проголосувати на пленарному засіданні Верховної Ради.
Он такой у нас один.
Мы все вместе соберёмся,
И **** *** *****
И правильно сделали!
Пусть Шуфрич без помех насилует свободу слова?
от що значить "досвід боїв"
Воно мабуть забуло хто такий шухрич і що в нас п'ятий рік війна.
Отак лопухи розбазарять все, що ми за ці роки надбали.
пс. Як на мене, найкраща свобода слова - це битий шухрич.
Порохоботи і ольгінські (тепер разом) у будь-якій темі знайдуть як "розігнати хвилю" щодо зради... )))
от цікаво,як це їм вдасться у темі по викидах у Армянську..
Счяс посмотрю ))))
OA 3b6910dc
Жителям Армянска нужно еще немножко потерпеть.
В "августовских тезисах Бени" (а.к.а. вчерашний поток сознания) было обещано
грабь награбленноеотъем ассетов у олигархов. Если я что-то понимаю в жизни, "Крымский титан" - один из первых объектов на отъем. Сейчас олигархи украинские все между собой прорешают, и заживут жители Армянска по-прежнему, только еще лучше.
Напиши докладную куратору.
Вы чтобы отмазать хозяина,зебобики ,границ в маразме -не имеете.