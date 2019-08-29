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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Шуфрич (203) Батьківщина (342) Європейська Солідарність (94)

 "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова, який має очолити Шуфрич

Партія "Європейська Солідарність" і ВО "Батьківщина" відкликали своїх представників з парламентського комітету з питань свободи слова.

Про це було оголошено 28 серпня на засіданні підготовчої депутатської групи, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Таким чином склад комітету зменшився до п’яти депутатів: один від партії "Опозиційна платформа – За життя" та чотири від "Слуги народу".

Кандидат на посаду голови комітету Нестор Шуфрич заявив, що він засмучений зменшенням кількості членів комітету в той час, коли відбуваються напади на журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще десять кандидатів від "Слуги народу" можуть пройти в Раду, - ЧЕСНО

Представник "ЄС" Артур Герасимов закликав замінити кандидатуру Шуфрича. За словами Герасимова, Шуфрич є "одним з найближчих друзів Віктора Медведчука".

Нагадаємо, 27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич.

За призначення голів комітетів новообрані народні депутати мають проголосувати на пленарному засіданні Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145189
 
   
 Топ коментарі
 
Даже Пете западло с такой гнидой работать, даже баба Юля послала..А ПриСлугам УРода нормас..все 4 готовы работать с Шуфричем. Вот это позор ..ЗЕсепары показали своё лицо..
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Что рыги что слуги, те же яйца, только в профиль.
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Баба Юлія щось відчула. А вона добре розуміється у напрямку вітру😄
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Какие же вы зебилоиды умственно отсталые. Шуфрич прямой украинофоб, у нас нет позиции патриотов. Во всех остальных странах оппозиция, это патриотично настроенные лидеры. То что люди за него голосовали, это не показатель. За Януковича тоже голосовали.
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Ну так это демократия. Нравится вам или нет, это без разницы.
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Это не демократия, это баранократия. Демократии у нас нет
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Людей просто обработали ГАЗОМ, а потом погнали голосовать вот и получили вторую по популярности советскую силу(пролетарии всех мест объединяйтесь) "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова, который должен возглавить Шуфрич - Цензор.НЕТ 4161
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Від слуг Дубінські, Бужанські і ще пара таких же *ідарів від них же. Там є. Класний буде кремлівської комітет ВРУ.
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Как же смешно смотреть на Зепоцреотов, которые оправдают даже если Сопля предложет Путину сделать Украину автономией РФ, как уже было с Гетьманщиной. Украинцы, проснетесь вы уже.
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Шуфрич - глист региональный.
Он такой у нас один.
Мы все вместе соберёмся,
И **** *** *****
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Отозвали?
И правильно сделали!
Пусть Шуфрич без помех насилует свободу слова?

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Та да ,, помех у него теперь не будет , это уж точно . Зато у него теперь будет аж 4 слуги .. !! "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова, який має очолити Шуфрич - Цензор.НЕТ 2356 .
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кажете,один Шуфрич вартий 4-х слуг Народу..

от що значить "досвід боїв" "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова, який має очолити Шуфрич - Цензор.НЕТ 6348
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не надо тут зеленые слезы лить.... сами виноваты
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Представник Зе-команди сказав що поєднання свободи слова і шухрича це є демократія.
Воно мабуть забуло хто такий шухрич і що в нас п'ятий рік війна.
Отак лопухи розбазарять все, що ми за ці роки надбали.
пс. Як на мене, найкраща свобода слова - це битий шухрич.
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Поеднання слуг и проукраинских , европейско ориентированных партий , видимо менее демократическое , чем поеднання их с антиукранскими , промацковски ориентированными рыгами . Ну что же ,, пусть это будет на совести зебилов .Если конечно , она у них есть . "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова, який має очолити Шуфрич - Цензор.НЕТ 5339 .
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Зеленский с Богданом счас ржут в голос. Они ненавидят журналистов и вот так вот издеваются над ними.
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ДА НЕ НУЖНО ПОДНИМАТЬ ВОЛНУ НА РОВНОМ МЕСТЕ, НУ ШУВРИЧ ГЛАВА И КАК ГОВОРИТСЯ ШО ДАЛЕЕ!?, У НЕГО, ЧТО В КОМИТЕТЕ БОЛЬШИНСТВО? ОН ПО ГАВКАЕТ ДЛЯ ВСЕМИРНОГО ОБОЗРЕНИЯ, ЧТО У НАС В СТРАНЕ ДЕМОКРАТИЯ!, А ВОТ ЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ БУДУТ ПРИНИМАТЬ ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА.
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Ні фіга ви так і не зрозуміли..

Порохоботи і ольгінські (тепер разом) у будь-якій темі знайдуть як "розігнати хвилю" щодо зради... )))

от цікаво,як це їм вдасться у темі по викидах у Армянську..

Счяс посмотрю ))))
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ЗМОГЛИ ! )))

OA 3b6910dc

Жителям Армянска нужно еще немножко потерпеть.
В "августовских тезисах Бени" (а.к.а. вчерашний поток сознания) было обещано грабь награбленноеотъем ассетов у олигархов. Если я что-то понимаю в жизни, "Крымский титан" - один из первых объектов на отъем. Сейчас олигархи украинские все между собой прорешают, и заживут жители Армянска по-прежнему, только еще лучше.
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Левова частка порохоботів і є - російська ботоферма, що не знає ЖОДНОГО українського слова. Порошенко платив з держбюджету російським тролям, щоб вони гадили в мережах проти України і агитували за нього.
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Твой переводчик постоянно сбоит
Напиши докладную куратору.
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Ну да ,те кто не поддерживают зебеню- российская ботоферма,а Шуфрич у тебя великий патриот достойный возглавлять комитет по свободе слова в Украине.
Вы чтобы отмазать хозяина,зебобики ,границ в маразме -не имеете.
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поставить Шуфрича защищать свободу слова... до такого даже Рыбников не додумался.
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Как в сказке живем ,чем дальше тем страшнее, по этой гниде Шуфриче нары плачут за сепаратизм и посягательство на суверенитет Украины, была беда что оно не сидело,теперь -катастрофа . Путинский раб займется свободой слова в Украине,могли бы уже сразу Киселева пригласить на должность,слуги урода.
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