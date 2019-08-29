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Все про:Дрогобич (16) Львівщина (935) прокуратура (1849) розслідування (1532)

 Правоохоронці розслідують обвалення частини будинку в Дрогобичі за двома статтями, - прокуратура Львівщини

Поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за статтею про умисне знищення об'єктів житлово-комунального господарства, а прокуратура - за фактом зловживання службовим становищем посадовцями міськради та КП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Львівської області, 28 серпня до місцевого відділу поліції надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що того дня близько 2:40 на одній з вулиць у Дрогобичі стався обвал будинку, внаслідок чого зруйнувався один під'їзд з першого по четвертий поверх.

За цим фактом поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 КК України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді знищення та пошкодження майна громадян та завдання шкоди їхньому здоров’ю і спричинення смерті) та розпочали досудове розслідування.

Водночас Дрогобицька місцева прокуратура додатково внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами Дрогобицької міської ради та комунального підприємства під час утримання житлового будинку (ч.2 ст.364 КК України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дитина подзвонила з-під уламків зруйнованого будинку в Дрогобичі і попросила про допомогу, - ТСН. ВIДЕО

Зазначені кримінальні провадження об'єднано в одне.

Зазначається, що покарання, передбачене санкціями статей, становить від 5 до 12 років ув'язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прокуратурою області взято на контроль перебіг розслідування.

Дивіться: У зруйнованому будинку в Дрогобичі обрушилася ще одна плита, що нависла над руїнами. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

На місці обвалення були виявлені тіла двох загиблих. За даними ДСНС, під завалами можуть бути ще 5 осіб.

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145188
 
 
 Топ коментарі
 
Oбвал - "умышленное уничтожение" ?
В прокуратуру давно инспекция из дурки не приезжала.
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Так жильцы как раз и говорят, что на первом этаже парикмахерская затеяла бурный ремонт. Но кто-то выдал же ей разрешительные документы, вот этот "кто-то" и должен по 364-й пойти...
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"Подпилили" бетонные опорные балки? - А вот это у нас легко. Называется незаконная перепланировка. С удалением бетонных опорных балок, ага. Я в таком доме живу, с казино в полуподвале, которому мешались эти самые опорные балки. Да, я в курсе, у меня суицидальные наклонности.
И что характерно, в документами на перепланировку у этого казино всё порядке, им райадминистрация честно подписала все необходимые документы. Что, чиновник, который подписывал разрешение, подписал его "неумышленно"?
Так что походу, именно так и выходит, "сели и решили заранее: "Не быть этому дому. Будем разрушать"".
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Oбвал - "умышленное уничтожение" ?
В прокуратуру давно инспекция из дурки не приезжала.
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может банальная и самовольная "перепланировка" в одной из квартир на нижних этажах! а кто вообще СОБСТВЕННИК жилья, разве это не их ответсвеность содержать СВОЕ имущество в надлежащем порядке?
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Так жильцы как раз и говорят, что на первом этаже парикмахерская затеяла бурный ремонт. Но кто-то выдал же ей разрешительные документы, вот этот "кто-то" и должен по 364-й пойти...
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"по статье об умышленном уничтожении объектов жилищно-коммунального хозяйства"
Источник: https://censor.net.ua/n3145188

Как они это сделали, "злоумышленники"?
"Подпилили" бетонные опорные балки?
"Выколупали" цемент фундамента?
Не стали заменять газовые трубы специально, чтобы газ рванул?
И, самое главное, сели и решили заранее: "Не быть этому дому. Будем разрушать".
Или я настолько забыла русский язык, что не понимаю значения слова "умышленное"?
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"Подпилили" бетонные опорные балки? - А вот это у нас легко. Называется незаконная перепланировка. С удалением бетонных опорных балок, ага. Я в таком доме живу, с казино в полуподвале, которому мешались эти самые опорные балки. Да, я в курсе, у меня суицидальные наклонности.
И что характерно, в документами на перепланировку у этого казино всё порядке, им райадминистрация честно подписала все необходимые документы. Что, чиновник, который подписывал разрешение, подписал его "неумышленно"?
Так что походу, именно так и выходит, "сели и решили заранее: "Не быть этому дому. Будем разрушать"".
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теперь просто оглядитесь вокруг: вся городская Украйна (так пафоснее выглядит) есть, благодаря пиратско-бандитскому переделу первых этажей вопит: #ядрогобыч. Слава аллаху в моей трехэтажной лачуге нет и небыло барыг)))))
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Барыгам может понравится место, на которой стоит лачуга. Или даже не это место, а место рядом, а потом захочется чуть раздвинуть границы застройки
История с древней трехэтажкой в Киеве, на чердаке которой вдруг рванула противотанковая мина, когда рядом начал очередной небоскреб строиться, ещё никого не научила?
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А кто ущерб людям возместит? Кто семьям погибших поможет хотя бы с похоронами и памятниками, а раненым оплатит лечение? Кто возместит стоимость утраченного имущества? Кто купит им новое жильё?
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По опыту таких аварий - никто. Сначала будет церемониальное сочувствие, и может даже на недельку в гостиницу совсем беспритульных поселят. А потом - крутись, как хочешь. Помните, в Киеве в трехэтажке на крыше противотанковая мина вдруг взорвалась? Всё, уже про жильцов все забыли, уже они никому не интересны.
(Тут должна была быть реклама страховых компаний, но, поскольку они за этот пост не проплатили, рекламу придумайте и напишите себе сами)
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