 Правоохоронці розслідують обвалення частини будинку в Дрогобичі за двома статтями, - прокуратура Львівщини

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Львівської області, 28 серпня до місцевого відділу поліції надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що того дня близько 2:40 на одній з вулиць у Дрогобичі стався обвал будинку, внаслідок чого зруйнувався один під'їзд з першого по четвертий поверх.

За цим фактом поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 КК України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді знищення та пошкодження майна громадян та завдання шкоди їхньому здоров’ю і спричинення смерті) та розпочали досудове розслідування.

Водночас Дрогобицька місцева прокуратура додатково внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами Дрогобицької міської ради та комунального підприємства під час утримання житлового будинку (ч.2 ст.364 КК України).

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Зазначені кримінальні провадження об'єднано в одне.

Зазначається, що покарання, передбачене санкціями статей, становить від 5 до 12 років ув'язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прокуратурою області взято на контроль перебіг розслідування.

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Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

На місці обвалення були виявлені тіла двох загиблих. За даними ДСНС, під завалами можуть бути ще 5 осіб.

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".