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Все про:Крим (7366) Кримський титан (23) Армянськ (19)

 Жителі окупованого Армянська знову скаржаться на викиди з "Кримського титану"

Жителі окупованого Армянська знову скаржаться на подразнення слизових, алергію, олійно-іржавий наліт на металевих поверхнях.

Попри те, що містяни скаржаться на задуху вночі, моніторинг викидів з кислотонакопичувача "Кримського титану" проводиться лише вдень, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

За словами депутата так званої міської ради Армянська Віктора Мохова, ситуація погіршилася у середині серпня, коли на півночі Криму була нестерпна спека. Він зазначає, що викидів менше, аніж минулого року, але вони добре відчуваються. Люди скаржаться на задуху, подразнення слизових, алергію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму знову зафіксовано підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську

Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року з'явилася інформація про те, що з хімзаводу через спеку почали випаровуватися шкідливі речовини. Прикордонники Херсонського загону виявилиперевищений вміст хімічних речовин у повітрі.

У червні 2019 року жителі Армянська знову скаржилися на погане самопочуття і пов'язували це з погіршенням екологічної обстановки в місті. На початку серпня фахівці Гідрометцентру зафіксували підвищений рівень забруднення повітря в окупованих Армянську і Красноперекопську.

Завод "Кримський титан" почав роботу ще в 1971 році, а на початку 2000-х перейшов під контроль компанії Groop DF Дмитра Фірташа. Головним напрямком підприємства є виробництво діоксиду титану - речовини, що застосовується в лакофарбовій, гумотехнічної промисловості, при виробництві пластмас і в багатьох інших галузях.

У 2014 році, після окупації Криму Росією, Дмитро Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні Group DF передала ПрАТ "Кримський титан" російському дочірньому підприємству ТОВ "Титанові інвестиції". У 2015 році ПрАТ "Кримський титан" був перейменований в "Юкрейніан кемікал Продактс".

Також читайте: Окупанти радять мешканцям отруєного Армянська звертатися за "медичною допомогою" до неіснуючих "виїзних бригад лікарів". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145187
 
 
 Топ коментарі
 
То не «Титан», то камінці з неба які вони ж самі і замовляли🤔
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Найгірше, що цей Тітан отруює жителів Херсонської області.
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А у чому проблема? Хай одягають костюми хім-, радіо-, камнезнеба-захисту і зивуть на расії.
Трошки офтопу: Вчора один гаврик с триколором писав, що у Криму пляжі забиті, "і єслі укри врут пра пляжи, то врут і а фсьом астальном". Зайшов я на вебкамери курортних міст ... У Василькові на Стугні більше людей у будній день, аніж на кримських пляжах.
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То не «Титан», то камінці з неба які вони ж самі і замовляли🤔
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Найгірше, що цей Тітан отруює жителів Херсонської області.
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Значит Украина продолжает снабжать окупантов рудой. А еще требуем от Европы санкций Жители оккупированного Армянска снова жалуются на выбросы с "Крымского титана" - Цензор.НЕТ 2645
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Парашеко клялся и божился что крымский титан работает на украинский бюджет. Очень хотелось бы чтобы Зеленский раскрыл секретную тайну сколько денег с 2014 года етот завод перечислил в украинский бюджет
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то спецоперация сбу
а фирташ - глубоко законспирированный ахент сбу
проводят акции-диверсии на территории, временно захваченные врагом

понимать надо! Жители оккупированного Армянска снова жалуются на выбросы с "Крымского титана" - Цензор.НЕТ 93
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Это Фирташ в небе написал - Слава Украине!
Не камни же..
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СВИНОСОБАК ЗАЦIПЕЛО: Жители оккупированного Армянска снова жалуются на выбросы с "Крымского титана" - Цензор.НЕТ 6072 Жители оккупированного Армянска снова жалуются на выбросы с "Крымского титана" - Цензор.НЕТ 6072 Жители оккупированного Армянска снова жалуются на выбросы с "Крымского титана" - Цензор.НЕТ 6072

здохнiть суки вже...
Жители оккупированного Армянска снова жалуются на выбросы с "Крымского титана" - Цензор.НЕТ 8093




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Так поламайте тот завод толпой вот и всё.
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Поломаем, когда Сергей Лищук восстанет с дивана и возглавит колону на Армянск
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Жителям Армянска нужно еще немножко потерпеть.
В "августовских тезисах Бени" (а.к.а. вчерашний поток сознания) было обещано грабь награбленное отъем ассетов у олигархов. Если я что-то понимаю в жизни, "Крымский титан" - один из первых объектов на отъем. Сейчас олигархи украинские все между собой прорешают, и заживут жители Армянска по-прежнему, только еще лучше.
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Ну и странные эти крыСчане... Это же ДЫМ АТЕЧИСТВА!
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А у чому проблема? Хай одягають костюми хім-, радіо-, камнезнеба-захисту і зивуть на расії.
Трошки офтопу: Вчора один гаврик с триколором писав, що у Криму пляжі забиті, "і єслі укри врут пра пляжи, то врут і а фсьом астальном". Зайшов я на вебкамери курортних міст ... У Василькові на Стугні більше людей у будній день, аніж на кримських пляжах.
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