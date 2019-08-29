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Все про:міськрада (242) Дрогобич (16) обвалення (75) ДСНС (2044)

 Тіло жінки дістали з-під завалів у Дрогобичі, - міськрада

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію на місці обвалення житлового будинку в Дрогобичі Львівської області.

За інформацією Дрогобицької міської ради, з-під завалу звільнили ще одну жінку, "на жаль, без ознак життя", пише Цензор.НЕТ. Станом на опівніч інформація про третю загиблу не підтверджена.

Тіло жінки дістали з-під завалів у Дрогобичі, - міськрада 01

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Тіло жінки дістали з-під завалів у Дрогобичі, - міськрада 02

У ДСНС повідомили, що вдалося врятувати домашнього кота.

Тіло жінки дістали з-під завалів у Дрогобичі, - міськрада 03
Тіло жінки дістали з-під завалів у Дрогобичі, - міськрада 04

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Роботи тривають.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

На місці обвалення були виявлені тіла двох загиблих. За даними ДСНС, під завалами можуть бути ще 5 осіб.

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145185
 
 
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