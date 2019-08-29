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 Політика України
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Все про:фракція (86) Яременко Богдан (10) Слуга народу (246)

 На зустрічі Зеленського і фракції "Слуга народу" говорили винятково про законотворчість, - Яременко

Народний депутат України від "Слуги народу" Богдан Яременко озвучив деякі моменти зустрічі фракції з президентом Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Яременко зазначив: "Сьогодні було багато зустрічей - з делегацією стаферів сенатського комітету США із зовнішніх справ, з делегацією Атлантичної ради.

Спільно з Дмитром Разумковим зустрілися з послами держав Великої сімки розповісти про організацію роботи нової Верховної Ради.

Було навчання роботі в залі ВРУ - там головне правильно тиснути на кнопки (думаю, що освіти вистачить).

Але найважливіша подія дня - зустріч майбутньої фракції СН з президентом Зеленським.

Президент традиційно був енергійний, жвавий, наступальний. Такий, як має бути.

Говорили винятково про законотворчість.

Попри неприховане і цілком зрозуміле бажання президента нарощувати політичні та законодавчі темпи фракція більшістю голосів вирішила не нехтувати парламентськими процедурами: усі кілька десятків першочергових законопроектів, напрацьованих президентською командою за останні місяці, будуть на наступному тижні за прискореною процедурою розглянуті в комітетах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під ризиком виходу зі "Слуги народу" десь до 100 осіб, - Коломойський

Від 9 вересня два тижні поспіль ми розглядатимемо і прийматимемо їх в сесійній залі.

Ці закони охоплюють широкий спектр питань - від змін до Конституції стосовно скасування депутатської недоторканості, до спрощення низки процедур і умов ведення підприємницької діяльності. І ще дуже багато чого між тим.

Але перші законодавчі нововведення ми проголосуємо вже завтра, щойно розберемось з організаційними і кадровими питаннями.

Почнемо з високого старту.

А у вечері встигли обмінятись кількома словами з в.о.голови Деснянської РДА щодо проблем району - в суботу вранці зустрінемось з паном Сергієм Снопковим біля метро Лісова обговорити як зменшити незручності киянам, спричинені будівництвом у тому районі.

Завтра, ще перед початком роботи, започаткуємо новий церемоніал і традицію - вшануємо полеглих на війні та на Майдані. Людей, які ціною життя дали нам шанс змінити країну на краще".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145184
 
 
 Топ коментарі
 
- Не будь лохом! Не фотографуйся з бійцями з фронту!
- Фотографуйся в аеропорті, на колінах коханої дівчини!

На встрече Зеленского и фракции "Слуга народа" говорили исключительно о законотворчестве, - Яременко - Цензор.НЕТ 5120

На встрече Зеленского и фракции "Слуга народа" говорили исключительно о законотворчестве, - Яременко - Цензор.НЕТ 3679
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Президент традиционно был энергичный, живой, наступательный.

Прослезился)
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Я не зрозумів чому підкреслюють, що він "живой" 🙄
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От 9 сентября две недели подряд мы будем рассматривать и принимать их в сессионном зале.
Эти законы охватывают широкий спектр вопросов - от изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности, к упрощению ряда процедур и условий ведения предпринимательской деятельности. И еще очень много чего между тем. Источник: https://censor.net.ua/n3145184

✌🏻
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На зустрічі депутатів з Зеленським говорили про те що депутати не хочуть голосувати за Авакова, ані пакетом, ані конвертом, ані гамбузом! Аваков має бути звільнений з поста міністра МВС і жодного іншого поста обіймати не має! Аваков це повний провал поліцейської реформи і злочини поліції проти активістів! Аваков це блокування розслідування вбивства Катерини Гандзюк і багато чого іншого! Авакову тюрма а не посада міністра! Є велика кількість депутатів від Слуги Народу яка за Авакова голосувати не будуть, попри вмовляння Зеленського і таку позицію депутатів народ України підтримає повністю!
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Я тоже против того чтобы Аваков оставался министром
Но я думаю его не снимут сейчас
Я думаю это произойдёт позже

На Авакове много чего висит, начиная с коррупции и заканчивая всем остальным

Имхо это просто вопрос времени
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от куда информация что говорил президент? что за манера утверждать то о чем не знаешь?завтра первое заседание вр там и посмотрим а пока перестаньте нести всякую чушь.
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Єто он еще про самолетьі и ракетьі с крейсерами пургу не начал нести. Есть такой прием в пропагандистской войне , и россияне его используют. Имхо
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Інформація від тих хто там був! Не має значення що говорив Президент, має значення що говорили депутати ВРУ, а депутати відмовлялись голосувати за Авакова!
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- Не будь лохом! Не фотографуйся з бійцями з фронту!
- Фотографуйся в аеропорті, на колінах коханої дівчини!

На встрече Зеленского и фракции "Слуга народа" говорили исключительно о законотворчестве, - Яременко - Цензор.НЕТ 5120

На встрече Зеленского и фракции "Слуга народа" говорили исключительно о законотворчестве, - Яременко - Цензор.НЕТ 3679
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Не будь лохом, отличай президента от главы его администрации

А то может покажешь фотки Ложкина и Райнина с 2014 по 2019
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Ну раз нет такой привычки, давайте начнём с Ложкина и Райнина и не будем кивать на Богдана

Так сказать, начнём с образца патриотриотичности
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Вивчи українську, для початку, «патріотка»
😂🤣😂🤣😂
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Якось по-дебільному написано.Правильно повинно бути : " Та її ж ї - бала - лайка".
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Донеччанам українська важко дається.
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А кого это сутенёр порохоботов так вылизует?
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А чому фото з вшанування Памяті?Всі хлопці зібрані-а воно зуби витріщило.Краще б вже на колінах у якоїсь лежав,цинік!
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А чого у них лиця такі,наче зара блювати будуть? На встрече Зеленского и фракции "Слуга народа" говорили исключительно о законотворчестве, - Яременко - Цензор.НЕТ 3549
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Чекаємо шо там наприймають кловуни, фотографи і прочая, прочая
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тьху тобі в пику
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Каким же нужно быть идиотом,что бы проиграть любителям,как эти идиоты 5 лет правили?
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Президент традиционно был энергичный, живой, наступательный.

Прослезился)
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А про "палочки должны быть попендикулярны" говорили?
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А ви граєте на «палочках которые перпендикулярны» без рук. А чому ви ще не у парламенті?🤔
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Я не зрозумів чому підкреслюють, що він "живой" 🙄
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Просто оцініть ступінь жополизства) І ці люди комусь втирали про "порохоботів"
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Жаль - очередной эксперимент по созданию украинской государственности окончился пшиком. Жлобское большинство численностью 90% одолело разумное меньшинство.
В принципе, крах СССР был закономерен: если грамотных людей уничтожать, а руководящие должности заполнять самонадеянным понтовым отребьем, то и для Украины всё закончится как в СССР в 1991 году. Хотя, может, это просто ход истории: если население считает что ему государство не нужно, то другие государства растащат остатки по кусочкам.
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Згоден, хоча надія ще є, але не з цими що при владі, не зрозуміло хто та звідки☹️
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о как согласен с московским провокатором? и кто ты сам после этого?
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ничего и так все ясно два московских путинских холуев устроили тупой примитив .
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Я знаю цього «провокатора» багато років, а ви з'явились тут декілька місяців тому. Я також знаю що він живе у Австралії. Так хто тут кацапський провокатор?🤔
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не ну то понятно . у тебя с этим все серьезно и очень давно . ну что тебе сказать по этому поводу ? честно я не понимаю когда мужик мужика.
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да не обижайся ты так . ну всякое в жизни бывает . я же без всяких там . просто пойми для нас в Украине такое отношение между русским из Австралии и русским из США в диковинку . это же надо было так далеко что бы в итоге оказаться теми . хотя если серьезно то это и не так уж удивительно если вспомнить от куда вы оба родом.
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Мені подобається коли кацап розмірковує про себе. Продовжуй, дуже цікаво😂😄🤣😂🤣
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А що цікаво, я можу сказати що ти пишеш цю брехню знаходячись у якомусь Барнаулі чи Омську, чи як там тві Мухосранськ зветься. Роботи навколо нема, тільки пригожин дає копійки щоб з голоду не померти. До речі, у вас вже диму немає від пожеж? Распіраторні вже зняв? Так і помреш, нічого не побачивши, як злидень. Співчуваю, але таким не допомогаю😄
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Дурачок,а что случилось с украинской государственностью?Просто поменяли психбольного президента,который платит таким гаврикам,как ты,что бы его хвалили
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как всегда русский мужик с бодуна несет всякую чушь. с тебя тут смеются .
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Было обучение работе в зале ВРУ - там главное правильно давить на кнопки (думаю, что образования хватит). - Не важно образование, не важна законотворческая деятельность, главное что бы умели кнопку нужную нажать... Теперь я понимаю почему их обучали в Трускавце искать на картинках лосей и тигров.
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Цензор, у вас нет более достойньіх от коМандьі зели с кем можно пообщаться, нежели ето убожество еременко?
Или ето лучший из худших?
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Ну шо,ПЕСюнчики,ФСЁ????

"Европейская солидарность" Порошенко выступила против снятия депутатской неприкосновенности
Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" выступила против включения в повестку дня первого дня работы нового парламента вопрос о депутатской неприкосновенности.
Об этом сообщает на своем Facebook руководитель пресс-службы партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По словам Кравчук, сегодня, 28 августа, повестка дня первого заседания Верховной Рады ІХ созыва была успешно утверждена. И в нее удалось включить рассмотрение снятия неприкосновенности с народных депутатов. Однако этому противилась политсила Порошенко.
"Против этого, как ни странно, выступили представители партии "Европейская солидарность". И это несмотря на то, что Петр Порошенко, находясь на посту президента страны, лично внес соответствующий закон на рассмотрение Верховной Рады". - написала представитель "Слуги народа".
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"Было обучение работе в зале ВРУ - там главное правильно давить на кнопки (думаю, что образования хватит)." ©
Ахаха!
"Гложат мєня смутниє сомнєнія..." На зустрічі Зеленського і фракції "Слуга народу" говорили винятково про законотворчість, - Яременко - Цензор.НЕТ 7050
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