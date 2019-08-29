 На зустрічі Зеленського і фракції "Слуга народу" говорили винятково про законотворчість, - Яременко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Яременко зазначив: "Сьогодні було багато зустрічей - з делегацією стаферів сенатського комітету США із зовнішніх справ, з делегацією Атлантичної ради.
Спільно з Дмитром Разумковим зустрілися з послами держав Великої сімки розповісти про організацію роботи нової Верховної Ради.
Було навчання роботі в залі ВРУ - там головне правильно тиснути на кнопки (думаю, що освіти вистачить).
Але найважливіша подія дня - зустріч майбутньої фракції СН з президентом Зеленським.
Президент традиційно був енергійний, жвавий, наступальний. Такий, як має бути.
Говорили винятково про законотворчість.
Попри неприховане і цілком зрозуміле бажання президента нарощувати політичні та законодавчі темпи фракція більшістю голосів вирішила не нехтувати парламентськими процедурами: усі кілька десятків першочергових законопроектів, напрацьованих президентською командою за останні місяці, будуть на наступному тижні за прискореною процедурою розглянуті в комітетах.
Від 9 вересня два тижні поспіль ми розглядатимемо і прийматимемо їх в сесійній залі.
Ці закони охоплюють широкий спектр питань - від змін до Конституції стосовно скасування депутатської недоторканості, до спрощення низки процедур і умов ведення підприємницької діяльності. І ще дуже багато чого між тим.
Але перші законодавчі нововведення ми проголосуємо вже завтра, щойно розберемось з організаційними і кадровими питаннями.
Почнемо з високого старту.
А у вечері встигли обмінятись кількома словами з в.о.голови Деснянської РДА щодо проблем району - в суботу вранці зустрінемось з паном Сергієм Снопковим біля метро Лісова обговорити як зменшити незручності киянам, спричинені будівництвом у тому районі.
Завтра, ще перед початком роботи, започаткуємо новий церемоніал і традицію - вшануємо полеглих на війні та на Майдані. Людей, які ціною життя дали нам шанс змінити країну на краще".
Эти законы охватывают широкий спектр вопросов - от изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности, к упрощению ряда процедур и условий ведения предпринимательской деятельности. И еще очень много чего между тем. Источник: https://censor.net.ua/n3145184
✌🏻
Но я думаю его не снимут сейчас
Я думаю это произойдёт позже
На Авакове много чего висит, начиная с коррупции и заканчивая всем остальным
Имхо это просто вопрос времени
- Фотографуйся в аеропорті, на колінах коханої дівчини!
А то может покажешь фотки Ложкина и Райнина с 2014 по 2019
Так сказать, начнём с образца патриотриотичности
😂🤣😂🤣😂
Прослезился)
В принципе, крах СССР был закономерен: если грамотных людей уничтожать, а руководящие должности заполнять самонадеянным понтовым отребьем, то и для Украины всё закончится как в СССР в 1991 году. Хотя, может, это просто ход истории: если население считает что ему государство не нужно, то другие государства растащат остатки по кусочкам.
Или ето лучший из худших?
"Европейская солидарность" Порошенко выступила против снятия депутатской неприкосновенности
Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" выступила против включения в повестку дня первого дня работы нового парламента вопрос о депутатской неприкосновенности.
Об этом сообщает на своем Facebook руководитель пресс-службы партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По словам Кравчук, сегодня, 28 августа, повестка дня первого заседания Верховной Рады ІХ созыва была успешно утверждена. И в нее удалось включить рассмотрение снятия неприкосновенности с народных депутатов. Однако этому противилась политсила Порошенко.
"Против этого, как ни странно, выступили представители партии "Европейская солидарность". И это несмотря на то, что Петр Порошенко, находясь на посту президента страны, лично внес соответствующий закон на рассмотрение Верховной Рады". - написала представитель "Слуги народа".
Ахаха!
"Гложат мєня смутниє сомнєнія..."