 Коломойський виступив на захист Гладковських: "Може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати"

Таку думку висловив Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Є речі, які треба добре продумати. Тому що можна заборонити все, а потім сім'я Гладковських була змушена завозити контрабандою дефіцитні авіадеталі. А якщо замислитися, може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати? Це Петро Олексійович у цьому винен, в тому що все нелегально і незаконно завозилося, тому що є деталі старої військової техніки, які нам потрібні в невеликій кількості, і які для цієї техніки випускають тільки в Росії. І можливо, ці хлопці завозили потрібні запчастини, які неможливо було отримати законним легальним шляхом. Так, вони на цьому заробляли. А як інакше організувати такий складний бізнес? От якби журналісти на кшталт Бігуса спробували самі завезти контрабандою військове обладнання з Росії", - зазначив Коломойський.
На його думку, ця ситуація - "той самий анекдот про щура і хом'яка - питання піар-забезпечення".
"Відшельмували, показали, люди побачили, як вони розмовляють, яке у них листування і скільки вони кому відправили, і це викликало обурення. Я нікого не виправдовую. Але ж тут питання не в тому, як вони спілкуються і не в тому, що там робило НАБУ, а питання було в тому - вони завозили потрібне нам обладнання з Росії, хоч і контрабандою, чи ні? Якщо вони завозили російські товари подвійного призначення в Україну, і це використовувалося для нашої військової промисловості на вигідних умовах, то вони тоді герої. Якщо вони мотлох скуповували, а потім продавали як новий, зображували, що це контрабандою завезено, то за це треба судити. Якщо вони завищували ціни в 10 разів і роздавали відкати, тоді суд, тоді все справедливо. Але давайте не вішати ярлики у справі, де все не так ясно, як нам показали, давайте дочекаємося суду", - закликав Коломойський.
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня проект "Наші гроші" оприлюднив у чотирьохсерійному проекті інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включно з ТОВ "Оптімумспецдеталь".
за воровство награждать?
коломойский дискредитирует своим бредом Зеленского, а свынярчуки вместе с поросенко должны ответить по всей строгости закона..
а кто мешал походить по рынку и купить у другого продавца ?
другой продавец - *****.
он бы дешевле продал )))
-це зелебобіки на тролінг ІВ реагують
Розрив шаблонів!!!!! Вибух мізків!!!!
Свинки, підсвинки, свинарі, свинарки, свинарчуки, хряки, поросятка... Може Беня зробить їх Героями України? Це ж скільки зебобіків потраплять в дурку!
https://youtu.be/***********
Ще тоді як почався дружний крик журнашлюх?
От і сказала б Мосійчук: «оні завозілі еті товари, для рємонта украінской воєнной тєхнікі»?
Та й зараз, чому б Вам у прямому ефірі каналу, та й не поговорити за жизнь, як з В'ячеславом Євгеновичем?
Мазохіст?
Я в был уверен на 100% что этих Гладковских (Свинарчуков) утюжат только что бы сбить рейтинг Порошенко.
самый худший для украинцев вариант - это был второй срок клептомана хрю..
Привыкайте болезные...толи еще будет...ваши влажные мечты и реальность...это ни одно и тоже...
Респект Коломойскому, хоть он тот еще мошенник, но тут все правильно сказал.
Всё таки 25% оказались более умными.
Нет ничего в этом мире более неизменного, чем человеческая тупость и нежелание учиться на ошибках.
И скажите ему что бы меньше бухал плохо влияет на мозги.
Вряд ли они не знали что их оборонка комплектует ЗСУ через подставных
Он провернул главную аферу в жизни и теперь ему охота хоть с кем-то поделится, похвастатся.
Отсюда и откровения в стиле "как я их дебилов обул"
А те дефицитные советские военные детальки, что контрабандой везли с России, разбросаны по всем странам бывшего Варшавского договора, во Вьетнаме и даже в некоторых странах Африки! Но то такое...
Але смачно наплював зебілам в пику.
Дуже сподобалося з-поміж іншого, як він на все казав =ми=, а квартальна тля клялася, що не має нічого спільного з персонажем, особливо, щодо політики: що воно все таке з себе =вумне і незалежне= і =хоче змін=.
Ню-ню ...
Головний замовник і сценарист шоу Беня питання зняв.
Среда, 28 августа 2019, 18:23
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Правоохранительные органы исполняют прихоти олигарха Игоря Коломойского и не реагируют на злоупотребления в государственной компании "Центрэнерго".
Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала "Эспрессо".
"НАБУ и ГБР становятся исполнителями Коломойского, дела, которые они рассматривают, подвязаны под его интересы. Они оказывают эти услуги", - заявил Кушнирук.
Эксперт отметил, что на опубликованную СМИ информацию о покупке государственной компанией "Центрэнерго" (находится под контролем Коломойского) российского угля у фирмы-однодневки, правоохранительные органы не реагируют потому, что эта компания связана с Игорем Коломойским. А также обратил внимание, что "Центрэнерго" покупает уголь на 40% дороже, чем оно бы стоило по формуле "Роттердам+", которую лоббисты олигарха критикуют, а правоохранительные органы завели в отношении нее уголовное дело.
"Государственная компания заключила соглашение с Россией. При Порошенко такого не было. Эта компания связана с Коломойским. Мы видим, как реализуются интересы Коломойского. Эпоха бедности для одного человека завершилась. Вопрос цены угля, подтверждения нет, но все увлеклись Роттердам+ расследовать. Эта компания закупает уголь за 2500, а это на 40% больше чем даже Роттердам +. Если это так, то фактически электроэнергия является убыточной, потому что ее не могут продать. Ее продают дешевле, чем себестоимость угля", - отметил Кушнирук.
Ранее бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что формула "Роттердам+" дает самую низкую цену угля на сегодня.
Ряд энергоэкспертов считают, что дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, и подчеркивают, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.
24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+". Относительно каждого из шести человек суд отказал НАБУ в ходатайстве о заключении под стражу.