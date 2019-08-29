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 Політика України
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Все про:Коломойський (511) Бутусов Юрій (1035) Гладковський (90)

 Коломойський виступив на захист Гладковських: "Може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати"

Через те, що законом було заборонено завозити з РФ будь-які деталі, необхідне завозилося нелегально.

Таку думку висловив Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Є речі, які треба добре продумати. Тому що можна заборонити все, а потім сім'я Гладковських була змушена завозити контрабандою дефіцитні авіадеталі. А якщо замислитися, може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати? Це Петро Олексійович у цьому винен, в тому що все нелегально і незаконно завозилося, тому що є деталі старої військової техніки, які нам потрібні в невеликій кількості, і які для цієї техніки випускають тільки в Росії. І можливо, ці хлопці завозили потрібні запчастини, які неможливо було отримати законним легальним шляхом. Так, вони на цьому заробляли. А як інакше організувати такий складний бізнес? От якби журналісти на кшталт Бігуса спробували самі завезти контрабандою військове обладнання з Росії", - зазначив Коломойський.

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На його думку, ця ситуація - "той самий анекдот про щура і хом'яка - питання піар-забезпечення".

"Відшельмували, показали, люди побачили, як вони розмовляють, яке у них листування і скільки вони кому відправили, і це викликало обурення. Я нікого не виправдовую. Але ж тут питання не в тому, як вони спілкуються і не в тому, що там робило НАБУ, а питання було в тому - вони завозили потрібне нам обладнання з Росії, хоч і контрабандою, чи ні? Якщо вони завозили російські товари подвійного призначення в Україну, і це використовувалося для нашої військової промисловості на вигідних умовах, то вони тоді герої. Якщо вони мотлох скуповували, а потім продавали як новий, зображували, що це контрабандою завезено, то за це треба судити. Якщо вони завищували ціни в 10 разів і роздавали відкати, тоді суд, тоді все справедливо. Але давайте не вішати ярлики у справі, де все не так ясно, як нам показали, давайте дочекаємося суду", - закликав Коломойський.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня проект "Наші гроші" оприлюднив у чотирьохсерійному проекті інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включно з ТОВ "Оптімумспецдеталь".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145183
 
   
 Топ коментарі
 
шо зебил опять обосрался?
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Зебы, вас опять поимели и Роттердам+ уже хороший и "торговля на крови" хорошая у Геруса.
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ЗЕБІЛИ, ЗРАААААДАААА!
Розрив шаблонів!!!!! Вибух мізків!!!!
Свинки, підсвинки, свинарі, свинарки, свинарчуки, хряки, поросятка... Може Беня зробить їх Героями України? Це ж скільки зебобіків потраплять в дурку!
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коломойский одурел? за что награждать? за контрабанду, за торговлю с оккупантом? за то, что с контрабанды не платились миллионные налоги а бюджет Украины?
за воровство награждать?
коломойский дискредитирует своим бредом Зеленского, а свынярчуки вместе с поросенко должны ответить по всей строгости закона..
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за то что самолеты летали а танки ездили и стреляли по кацапам.
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танки не ездили, детали бракованные, как и поросенковские "скорые" на передовой, продавали по схеме, втридорога, монопольно, с этим должен разобраться суд..
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про то, что детали бракованные, кто сказал ?
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продавали по схеме, втридорога, монопольно


а кто мешал походить по рынку и купить у другого продавца ?

другой продавец - *****.

он бы дешевле продал )))
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Що це за виття на болотах, Берімор?
-це зелебобіки на тролінг ІВ реагують Коломойський виступив на захист Гладковських: "Може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати" - Цензор.НЕТ 387
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ЗЕБІЛИ, ЗРАААААДАААА!
Розрив шаблонів!!!!! Вибух мізків!!!!
Свинки, підсвинки, свинарі, свинарки, свинарчуки, хряки, поросятка... Може Беня зробить їх Героями України? Це ж скільки зебобіків потраплять в дурку!
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не бойся, твое место возле параши у тебя не отнимут )
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Да, раніше було, напишеш лалкі два слова:"свинарчуг, гладковський" і її вже теліпає, а тепер чим її розшевелить ?
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Як решала Андрій Богдан допоміг у одній газовій справі - ".....І от якось уряд Азарова придумав: Україна має програти Росії один дуже дорогий процес на 3 мільярди. Представляти Україну в суді покликали...... Андрія Богдана".:

https://youtu.be/***********
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Ігор Валерійович, а може про це треба було сказати на 1+1?
Ще тоді як почався дружний крик журнашлюх?
От і сказала б Мосійчук: «оні завозілі еті товари, для рємонта украінской воєнной тєхнікі»?
Та й зараз, чому б Вам у прямому ефірі каналу, та й не поговорити за жизнь, як з В'ячеславом Євгеновичем?
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Зебы, вас опять поимели и Роттердам+ уже хороший и "торговля на крови" хорошая у Геруса.
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Беня сам конечно еще то гавно...но зебобиков мордами в дермо макает регулярно...
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теперь беня работает на вальцманоидов? вальцман и беня порешали? вальцман и беня - валите в израиль, хотя их надо судить в Украине..
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Шо Днєпр - 2014 ніяк не забудете? Тоді Бєня вас харашо шуганув
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И уголек уже в паРаше официльно закупаем..и про цену борщевого набора по каналу Г+Г молчат как рыба об лед...
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Конечно смотрю...надо же быть в курсе...что зебобикам в уши втирают...😀
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Я даже 60 минут часом смотрю, после этой передачи половина коментов на украинских ресурсах от туда, наверное это и есть методичка ватных петросянов.
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Не весь, а лохов которые повелись на пропаганду.
Я в был уверен на 100% что этих Гладковских (Свинарчуков) утюжат только что бы сбить рейтинг Порошенко.
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а что, у поросенко был рейтинг? у мародера поросенко был и есть антирейтинг..
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Если бы ни Зе то Порох набрал бы процентов 50% на выборах.
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если бы не Зе, то была бы Ю..
самый худший для украинцев вариант - это был второй срок клептомана хрю..
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Зебобикам правда глаза колет....
Привыкайте болезные...толи еще будет...ваши влажные мечты и реальность...это ни одно и тоже...
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Я, когда этот "скандал" высосали из пальца, то же самое писал здесь, меня спамили.
Респект Коломойскому, хоть он тот еще мошенник, но тут все правильно сказал.
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Все нормальные люди с самого начала знали для чего это и зачем...это только тупая зрадоботня истерила...ныне они зебобиками стали...
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Мій лайк коменту без респекту Бені.
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Как людей легко можна развести.
Всё таки 25% оказались более умными.
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Так прикинь если бы 73% были умными это какая ж конкуренция была бы...!
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Заревом зебильных пердаков можна осветить Троещину)
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Но за ПриватБанк Коломойский должен ответить.
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Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо! Эта уважаемый челАвек!
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Пока не ясно, но кто то что то серьёзное задумал.
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Не ясно только зебилам! А что задумал и так понятно. Еще немного и ГБР закроет дело мол нет улик. А лохам впарят что вот богдан на свадьбе очередной нафиг вам те свинарчуки?!
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шо, зебил, разрыв шаблонов? Бедный ты ж теперь не заснешь...
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Я не Зебил, я в этом вопросе полностью согласен с Игорем Валерьевичем.
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Игорювалеричю место на нарах. а говорит он как раз то что нужно лохторату!
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Порошенко лепил конфету из того ,что было. Потому она и отдает говнецом. Ну нет у нас в политике и бизнесе английских лордов с понятиями о чести. Все теперешние топ чиновники вылезли на верх из 90-х. То что ему удалось весь этот сброд бандитов и хапуг заставить делать хоть, что то на благо страны уже большое достижение. Для того чтобы поменялись политики , должны поменяться люди, которые их выбирают. Те кто дает/берет взятки, ворует у государства, должны ходить, как минимум, с опплеваными спинами. Только тогда у следующего поколения появится шанс на европейскую Украину.
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ЦРУ окажет очень большую помощь Украине если епанет єту коломойскую дрянь
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Программа 60 минут это и есть методичка ватных петросянов.
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что то много стало вокруг вонять этим коломойским.
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Пошутить Коломойский любит и умеет, этого не отнимешь.
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еще как пошутил! Зебила впарил дебилам... ох шутник однако!
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Рано судить кого и кому он впарил... Людям надоел вор и они сделали свой выбор.
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Отличный выбор. Вместо вора выбрать картонную игрушку, из }|{опы которой торчит рука вора. Несомненный прогресс. До коня в сенате уж совсем недалеко. Ой, так это уже было?
Коломойський виступив на захист Гладковських: "Може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати" - Цензор.НЕТ 3331
Нет ничего в этом мире более неизменного, чем человеческая тупость и нежелание учиться на ошибках.
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В 14 повелись на олигарха и ставленника олигархов (достаточно вспомнить встречу с Фирташем и тд), прошло 5 лет, выводы сделаны. Во всяком случае выбрали более порядочного и незапятнанного, чем прошлый и то хорошо. А вообще время покажет.
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Так почему ещё вор не в Тюрьме, может потому что доказательств нет.
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Починається шабаш кацапських тролів. Вони вважали що істерія навколо Свинарчуків - це їхній геніальний піар-хід. А тепер така конструкція вмить зруйнувалася.
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так и петюне орден = ха мастерское аорюжество им. папы зэка)))))))
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Кожен должен сделать что то важное в жизни, какой то поступок, может Коломойский дорос до этого.

И скажите ему что бы меньше бухал плохо влияет на мозги.
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Всё верно сказал. ***** тоже закупает моторы "Мотор Сич" и многое другое через подставные конторы. Не слышал об уголовных делах там по этому поводу. Скорее все с наградами и с деньгами. Только у нас побеждает дебилизм.
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скорее всего само ***** и слило материалы по контрабасу.
Вряд ли они не знали что их оборонка комплектует ЗСУ через подставных
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Через год будут перевыборы и президента и парламент, и это всё специально так продумано.
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Спасибо Беня так ЗЕбилам личико росой ещё никто не окроплял. Шож им теперь делать ??выходит свинарчуки уже хорошие..Бедные зебилятники придёца не только авакова, а и свинарчуков нахваливать..
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Їште ЗеБіли та не обляпайтесь. Фартушок натягніть, бо гівно не так легко відмити🤔
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беню просто прет.
Он провернул главную аферу в жизни и теперь ему охота хоть с кем-то поделится, похвастатся.
Отсюда и откровения в стиле "как я их дебилов обул"
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Коротше, треба посадити винного - Бігуса бо він навіть не знає, як важко завозити контрабандою необхідне військове обладнання з підерації !
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треба посадити, а не жидовським язиком плескати
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Видать, Свинарчук с Беней хорошо в кафешке посидели...Кроме Юрика, никто и никогда такую мысль не высказывал! Даже Петро Свинарчука сразу уволил, сказав, что суд должен определить все честно и справедливо!

А те дефицитные советские военные детальки, что контрабандой везли с России, разбросаны по всем странам бывшего Варшавского договора, во Вьетнаме и даже в некоторых странах Африки! Но то такое...
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В авиации с детальками всё сложно. Если в документации написано, что надо ставить сертифицированную с завода, то надо ставить именно такую, как написано, а то светит статья 276 УК Украины, а кто под такое добровольно сам пойдет? Поэтому купить можно и в Африке, это да, но вот потом поставить на самолет - будете сами желающих это делать искать.
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Ты думаешь, что вся советская военная авиация за рубежом летает на не сертифицированных детальках? Синарчук, наверное, тоже так думал...
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Хазяїн зеУкраїни і хохлів-манкуртів сьогодні вже запарив ...
Але смачно наплював зебілам в пику.
Дуже сподобалося з-поміж іншого, як він на все казав =ми=, а квартальна тля клялася, що не має нічого спільного з персонажем, особливо, щодо політики: що воно все таке з себе =вумне і незалежне= і =хоче змін=.
Ню-ню ...
Головний замовник і сценарист шоу Беня питання зняв.
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После Марша защитников Украины, который состоялся отдельно от официального празднества, всем стало ясно что Зеленского армия не считает ни Президентом, ни Главковерхом. Ломать комедию под названием "гетьман Зеленский" более смысла не имеет.
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Там, на марше, больше половины народа были пенсионеры, которых свезли со всей Украины! И поверь, что любому военному, будь он в Песках, в Одессе или Житомире, премия от Зеленского 2000 гр, будет намного важнее и приятнее, чем двухчасовая ходьба по Киеву в жару! Тем более, многие ТВ вообще не смотрели!
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Ну так пришёл бы клован на этот марш, если он такой крутой коммандер. Ан нет, его и духу не было.
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Я уточню, Петра на этом марше тоже не было!
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А он сейчас вообще - частное лицо. В отличие от "головнокомандувача" из театра.
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Дебелко, сразу видаьь тебя там не било
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Іншими словами - справу зроблено, а тепер ці хлопці у нагоді станут...
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Слушайте все: что говорит настоящий Президент Коломойський виступив на захист Гладковських: "Може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати" - Цензор.НЕТ 6645
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видно Бене сказали, давай исправляй то шо ты тут на-уевертил или экстрадиция в США.
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из этого и поплыло ,,выборы через год", депутаты фотографы и иже с ними нафиг не нужны, завтра ПП будет лучшим Президентом из тех шо были и т.д.
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Причём даже если завтра ПП будет слёзно умоляем вернуться, репутация клинических идиотов у большинства населения останется на двести лет вперёд: про них будут говорить что они сами снесли единственную за всю историю независимости про-украинску власть.
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НАБУ действует в интересах Коломойского - эксперт
Среда, 28 августа 2019, 18:23
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Правоохранительные органы исполняют прихоти олигарха Игоря Коломойского и не реагируют на злоупотребления в государственной компании "Центрэнерго".

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала "Эспрессо".

"НАБУ и ГБР становятся исполнителями Коломойского, дела, которые они рассматривают, подвязаны под его интересы. Они оказывают эти услуги", - заявил Кушнирук.

Эксперт отметил, что на опубликованную СМИ информацию о покупке государственной компанией "Центрэнерго" (находится под контролем Коломойского) российского угля у фирмы-однодневки, правоохранительные органы не реагируют потому, что эта компания связана с Игорем Коломойским. А также обратил внимание, что "Центрэнерго" покупает уголь на 40% дороже, чем оно бы стоило по формуле "Роттердам+", которую лоббисты олигарха критикуют, а правоохранительные органы завели в отношении нее уголовное дело.

"Государственная компания заключила соглашение с Россией. При Порошенко такого не было. Эта компания связана с Коломойским. Мы видим, как реализуются интересы Коломойского. Эпоха бедности для одного человека завершилась. Вопрос цены угля, подтверждения нет, но все увлеклись Роттердам+ расследовать. Эта компания закупает уголь за 2500, а это на 40% больше чем даже Роттердам +. Если это так, то фактически электроэнергия является убыточной, потому что ее не могут продать. Ее продают дешевле, чем себестоимость угля", - отметил Кушнирук.

Ранее бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что формула "Роттердам+" дает самую низкую цену угля на сегодня.

Ряд энергоэкспертов считают, что дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, и подчеркивают, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+". Относительно каждого из шести человек суд отказал НАБУ в ходатайстве о заключении под стражу.
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Да понятно всё; есть реальные Хозяева Украины, и Беня - их длинная рука. Пороха снесли именно за то что он попробовал вывести Украину из кабалы.
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та беню видно уже прижали, раз он заявил что ближайшие 5 лет ни на что не претендует, я так понял что на приват тоже.
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Удивительно - податливость и разговорчивость Бени совпали с визитом Болтона. Коломойський виступив на захист Гладковських: "Може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати" - Цензор.НЕТ 8027
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