 Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Глави держав обговорили результати саміту "Групи семи" у Біарріці. Президент України подякував за послідовну позицію ФРН щодо неможливості повернення Росії до "Сімки" в умовах агресії проти України та окупації Криму", - сказано в повідомленні, оприлюдненому в середу ввечері.

В інформації підкреслюється, що Зеленський повідомив про безпекову ситуацію на сході України, зокрема виконання українською стороною домовленостей щодо розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської.

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"Він також підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі з використанням політико-дипломатичних механізмів", - сказано в повідомленні.

Крім того, президент України закликав терміново провести зустріч лідерів країн Нормандської четвірки для обговорення мирного процесу та узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту.

Зі свого боку Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, погодившись із необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом. "Домовлено про підготовчу зустріч дипломатичних радників глав держав та урядів 2 вересня цього року", - підкреслили в ОПУ.

Під час розмови було також обговорено низку питань українсько-німецької співпраці та взаємодії сторін на міжнародній арені.

Нагадаємо, про телефонну розмову Володимира Зеленського та Ангели Меркель 28 серпня повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.