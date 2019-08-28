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 Політика України
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Все про:Зеленський (2493) Меркель (575) нормандська четвірка (535) Офіс Президента (73)

 Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель в середу, домовилися про якнайшвидше проведення саміту в "нормандському форматі".

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Глави держав обговорили результати саміту "Групи семи" у Біарріці. Президент України подякував за послідовну позицію ФРН щодо неможливості повернення Росії до "Сімки" в умовах агресії проти України та окупації Криму", - сказано в повідомленні, оприлюдненому в середу ввечері.

В інформації підкреслюється, що Зеленський повідомив про безпекову ситуацію на сході України, зокрема виконання українською стороною домовленостей щодо розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської.

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"Він також підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі з використанням політико-дипломатичних механізмів", - сказано в повідомленні.

Крім того, президент України закликав терміново провести зустріч лідерів країн Нормандської четвірки для обговорення мирного процесу та узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту.

Зі свого боку Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, погодившись із необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом. "Домовлено про підготовчу зустріч дипломатичних радників глав держав та урядів 2 вересня цього року", - підкреслили в ОПУ.

Під час розмови було також обговорено низку питань українсько-німецької співпраці та взаємодії сторін на міжнародній арені.

Нагадаємо, про телефонну розмову Володимира Зеленського та Ангели Меркель 28 серпня повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145182
 
 
 Топ коментарі
 
богдан і День Незалежності.
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 7648
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Эту фрау явно купил Коломойский! Иначе чем объяснить, что она вместо Петра Порошенко, президента с пеленок, встречается с каким-то клованом? Не весь мир ополчился против Тупина, часть его не любит нашего седовласого гетьмана. Обидно... Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 2842
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ну он уже не милиардер а барижничает теперь Напившостый приЗЕдент, так шо приходится теперь Петру Алексеевичу быть лавочником=))
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Так, фрау Меркель, сейчас вам придется наслушаться от порохоботов, какая вы... нехорошая комсомолка Зеленский и Меркель договорились о встрече советников глав государств и правительств 2 сентября в рамках подготовки саммита "нормандской четверки", - ОП - Цензор.НЕТ 2874
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Ну почему же нехорошая？ она как раз хорошая комсомолка...😀
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Який сенс в цих зустрічах якщо Меркель не може домогтись припинення обстрілів терористами на Донбасі? Про що говорити з людьми які не мають жодного впливу на ситуацію! Меркель вигідно щоб війна в Україні розгоралась, від цього її проект газогону Північний потік-2 тільки виграє і Данія дасть дозвіл на прокладання труби в своїх водах! Меркель це точно не та людина яка буде сприйти реальному встановленню перемир'я на Донбасі! Потрібно просити китайців приєднатись до нормандського формату та вплинути на путіна!
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На ті ж граблі шо і лавочник. Змінили шило на мило.
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Тебе що, Прівєт вкусив?
Я в тебе серйозно питаю, кого ти мав на увазі?
Я не знаю хто такий лавочник!!!
Баригу знаю! Лавочника - ні!
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ну он уже не милиардер а барижничает теперь Напившостый приЗЕдент, так шо приходится теперь Петру Алексеевичу быть лавочником=))
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Братья и сестры, почему у меня нет опции 👍, а когда выйду и вижу она есть у всех Зеленский и Меркель договорились о встрече советников глав государств и правительств 2 сентября в рамках подготовки саммита "нормандской четверки", - ОП - Цензор.НЕТ 7922
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Надпись "Мне нравится" видишь？ нажми на нее...и получишь то что желаешь...
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Привет Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 8458 , да вот в том то и справа, шо не бачу, только "Ответить" есть и заспамить
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Значит нужно сменить браузер...и все наладится...
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У меня установлена ghostery, на всех, думаю это она блокирует, сейчас отключу. Цензор ведь сайт честный, как верховная Рада и правительство, его боятся не надо Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 3532 Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 8893
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Заголовок статьи - "Зеленский и Меркель договорились о встрече советников глав государств...."

Кто будет этим советником от Украины?
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Эту фрау явно купил Коломойский! Иначе чем объяснить, что она вместо Петра Порошенко, президента с пеленок, встречается с каким-то клованом? Не весь мир ополчился против Тупина, часть его не любит нашего седовласого гетьмана. Обидно... Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 2842
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совсему ЗЕбилятни крыша поехала на Пете...интересно сколько зебилятиня будетещё визжать про Петю? лет 10 ещё повизжишь про Петю??
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Куда такая спешка, кремлевские подстилки? Санкции побыстрее с Рашки снять?
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