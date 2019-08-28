 Ще десять кандидатів від "Слуги народу" можуть пройти в Раду, - ЧЕСНО

Йдеться про тих, хто балотувався за списками партії "Слуга народу", починаючи з №129, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт руху "Чесно".

Прохідні в парламент такі номери списку:

№ 129 - Олена Хоменко, колишній директор з управління і розвитку цифрових продуктів ТОВ "Квартал 95" і волонтер ГО "Ліга волонтерів".

№ 130 - Анатолій Остапенко, директор юридичної фірми - ТОВ "Альфаюрконсалтинг". Раніше обіймав керівні посади в інших юридичних об'єднаннях.

№ 131 - Тетяна Циба, виконавчий директор консалтингового агентства Media Masters і прессекретарка партії "Слуга народу". У різний час була прессекретаркою у Міністерстві охорони здоров'я, партії "УКРОП", Українській народній партії, "Рух нових сил Михаіла Саакашвілі" та в інших політичних силах і держустановах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня. ДОКУМЕНТ

№ 132 - Іван Калаур, завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету, викладач з 20-річним стажем.

№ 133 - Юлія Гришина, керуючий партнер юридичної бізнес-школи CTRL.School, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка.

№ 134 - Ольга Руденко, менеджер з маркетингових комунікацій в ТОВ "Квартал 95".

№ 135 - Олександр Копиленко, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту законодавства Верховної Ради України. Раніше був членом Центральної виборчої комісії і радником глави Ради.

№ 136 - Сергій Мандзій, колишній депутат Хмельницької міської ради як самовисуванець і висуванець "Народної партії" і "Народного блоку Литвина" (2002-2015), помічник на громадських засадах народного депутата з групи "Воля народу" Сергія Лабазюка в Раді 7-го скликання (2012-2014).

Також читайте: Зеленський сьогодні зустрінеться з обраними від "Слуги народу" нардепами, - Стефанчук

№ 137 - Олександр Санченко, директор з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend. Був помічником на громадських засадах у нардепа з фракції "Самопоміч" Олексія Скрипника в Раді 8-го скликання.

№ 138 - Денис Маслов, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "ЛОУАТЕК", директор ТОВ "Авін Трейд", екссуддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області.

№ 139 - Антон Швачко, безпартійний і безробітний. За освітою - інженер-технолог ресторанного бізнесу і маркетолог.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 28 серпня зареєструвала 48 народних депутатів України і завершила цей процес. Таким чином, станом на 28 серпня ЦВК зареєструвала 424 народні депутати України: 225 - обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 199 - обраних в одномандатних виборчих округах.