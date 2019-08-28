 Американський комітет захисту журналістів закликає Росію звільнити Сущенка

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву поширено у середу у зв'язку зі звільненням з-під варти керівника "РИА Новості Украина" Кирила Вишинського, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми також закликаємо російське керівництво звільнити українського журналіста Романа Сущенка. Журналіст не мусить бути заручником у політичних суперечностях між Росією і Україною і має поширювати інформацію вільно і за безпечних умов", - йдеться у документі.
Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка на порушення міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення у "шпигунстві".
Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".
Сущенка етапували до колонії №11 в Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, с.Утробіно).
Наразі Сущенко, найімовірніше, доправлений до СІЗО "Лефортово" у Москві разом із групою інших українських політичних в'язнів.
Как передает replyua.net, политический аналитик Павел Нусс в своем блоге пишет о том, что печально наблюдать за тем, как избиратели и даже некоторые видные члены команды Зеленского, комментируя задержание и арест Богатыревой, пытаются приписать это к достижениям новой власти.
По словам аналитика, на самом деле задержание и арест беглой Богатыревой не имеет никакого отношения к новой власти, чего не скажешь о самой Богатыревой, которая, по всей видимости, имеет отношение к Банковой. Ордер на задержание действовал в соответствии с уголовным производством ГПУ, которой, пока еще, руководит Юрий Луценко. А вот возвращение Раисы Богатыревой свидетельствует о существовании политических гарантий от власти Зеленского. Если бы сегодня действовал новый генпрокурор, который находился или будет находиться под контролем Зеленского бы никто не задерживал.
Павел Нусс подчеркивает, это еще один признак реванша. Выборы выиграла якобы партия Зеленского, а соратники Януковича и коррупционеры считают, что это их победа, индульгенция. И что самое печальное, что они не зря возлагаю большие надежды. Теперь мы, многие и многие из нас, реваншем не пугаем - он, этот пророссийский реванш уверенно отрыл дверь в наш с вами дом, причем ногой.
Новоизбранный народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский выразил готовность внести залог за арестованного экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.
Детали: Новинский подтвердил, что готовится внести залог.
Своих ещё не знают, отдадут или нет, а чужих уже отдали.
Красивый жест, но зачем ТАК прогибаться?
Как думаете, оно внемлет моему призыву?