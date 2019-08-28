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Все про:Житомирщина (444) Закарпаття (802) Львівщина (935) Нацполіція (8112) звільнення (624) Запорізька область (403)

 Начальників главків поліції Закарпатської, Львівської, Житомирської та Запорізької областей звільнено, двох із них вже перевели на інші посади, - НПУ

Керівництво Нацполіції згідно з висновками розширеного засідання колегії МВС України, яке відбулося в п'ятницю 23 серпня, прийняло рішення про звільнення керівників чотирьох главків.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, в даний час колишнього керівника Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерія Середу призначено начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.

Колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області В'ячеслава Печененка призначено до центрального апарату НПУ.

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Вирішується питання подальшого проходження служби колишніми начальниками ГУ в Запорізькій та Закарпатській областях.

Нагадаємо, 23 серпня в рамках засідання керівництво МВС та Національної поліції ухвалило рішення про звільнення з посад керівників головних управлінь в Закарпатській, Львівській, Житомирській та Запорізькій областях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145178
 
 
 Топ коментарі
 
Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 8479 Уволили...с последующим повышением в должностях... зеленые клоуны...такие они зеленые клоуны....
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Ничего себе увольнения какие-перевели из глубинки в Киев. Всех бы так увольняли с должностей.Обычных людей- пинком и с волчьим билетом увольняют по статье, а эти и тут выкрутились.
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Після погроз Зеленського в Житомирі помпи запрацювали на реверс. Бурштин закачують. Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 1359 Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 437 Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 1359
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Такого не было при мародёре... Как же так? Как жить-то дальше?
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в настоящее время бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины.
Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат НПУ.Источник: https://censor.net.ua/n3145178
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Ага...такого точно не было...
Наказали...из областного в центральный аппарат перевели....
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Регулярно ротація кадрів проводилась - з горщика на горзика пересаджували ці квіти - лопухами їх по науковому називають.
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Головний корупціонер в МВС це Аваков, який продав за 2 млн. доларів посаду керівника главка Кримського УМВС сепаратистам і начальник, якого призначив Аваков, присягнув на вірність сепаратисту Аксьонову і це була точка неповернення, після якої міліція Криму перестала виконувати вказівки Києва! За це Аваков має сісти в тюрму, а також за рюкзаки, за махінації з французькими гелікоптерами, за провал поліцейської реформи і за багато чого іншого! Завтра починається випробування Зеленського, або він самостійний політик і звільнить Авакова, або він маріонетка коломойського і Аваков буде й надалі мутити чорні схеми в МВС та кришувати вірменську мафію! В Одесі вірменська мафія здійснила напад на активістів які допомагали Укртрансбезпеці перевіряти ваговий режим вантажівок! Напад організував керівник одеського облавтодору вірмен Єгіазарян Адранік Ваганович - відключив освітлення на посту поліції та ваговому комплексі, щоб камери на записували напад, і бандити на кількох машинах під'їхали оточили і розстріляли з помпових рушниць машини активістів, побили палками машини та активістів, влаштували тотальний погром! Поліція закрилась в себе в приміщення і робила вигляд що нічого не відбувається! Досі справа не розслідувана Єгіазарян та нападники-вбиці досі на свободі, бо вірменську мафію кришує сам вірмен Аваков! Аваков має йти з посади і відповідати за вчинені злочини! А злочини вірменської мафії мають бути розслідувані і всі винні покарані!
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Уволили...с последующим повышением в должностях... зеленые клоуны...такие они зеленые клоуны....
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Так уволены или пошли на повышение? Очередная перемога?
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Ничего себе увольнения какие-перевели из глубинки в Киев. Всех бы так увольняли с должностей.Обычных людей- пинком и с волчьим билетом увольняют по статье, а эти и тут выкрутились.
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а правда грозно звучит - уволены! ? ))) вы уволены!!!
а потом.. переведены на другую должность... у Киев... и ресничками хлоп-хлоп...
(от круто за коррупцию взялся...ох круто!)))))
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Товаришч рюкзаков своих преданных чуваков не увольняет.....
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я так і знав , що тут він також обісрався.Чорт його забирай.
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мариупольское чудо! шухер, мухер, тебе то что? ))) думаешь тебе перепадет хоть пол кило сарделек? и не мечтай! даже крошки из под стола не слижешь, зубожилое! только цирк по телевизору, шоу, зрелища.
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Думаю шо скоро вас соевых проплаченцев сдует отсюда и вам придётся искать нормальную работу
Заранее рада за вас и за бюджет Украины, который спихнёт с себя такое количество паразитов
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ой блин их порохоботоферму вообще нужно декомунизировать
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тетя! когда ты делала минеты на переменках, я уже ездил на иностранном автомобиле из салона, за 40 тысяч уе, и еще в 90х набил лавухи, что и детям и правнукам. мне справлять нужду на всех, от первого, до шестерки. а тут я на лабораторных, изучаю глубину умственной отсталости, и понять, как из населения за пол года сделали стадо, а потом за три месяца поменяли местами башку и #опу.
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Очередной пенсионер олигарх из 90-х? 😁

Про переменки фу. Не судите по своим дочкам и внучкам. Я слава Богу из приличной семьи.
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у тебя в башке после телевизионного облучения смешалось все чего не было, с тем что не добавили. причем тут олигархи? жалуйся на своих производителей, которые в нужное время сидели на кухне, вместо зарабатывать. теперь ты по сайтам скулишь, и ждешь кому руки целовать за 10 баков. мне до пенсии как тебе до оргазма, годы и годы, а глядя на зубожилых и несчастных от 25 до 30, я -младенец, в поиске. кстати 17+ на 4,5 в зависимости от давления. интересует?
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Після погроз Зеленського в Житомирі помпи запрацювали на реверс. Бурштин закачують. Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 1359 Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 437 Начальники главков полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей уволены, двух из них уже перевели на другие должности, - НПУ - Цензор.НЕТ 1359
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А чё в куртках и штанах все, 30 градусов же за окном порохоботик.
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Господь разделил людей на две части - на долбодятлов и на "порохоботов". Всех кто не хочет быть долбодятлами, они сразу причисляют к порохоботам.
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У каждого свой Господь. По версии Господа порохоботов украинцы разделены на 2 неравные части: 8% (было 23%)-ылита, ну и остальные зебилы они же агенты кремля.
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Эх, Саша с Уралмаша, это у вас на Урале увольняют по "хотению", а в Украине Закон. Но малорос- Зе этого не знает или же кукловод для тебя шоу организовал)))
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"это у вас на Урале увольняют по "хотению", а в Украине Закон"

Начальників главків поліції Закарпатської, Львівської, Житомирської та Запорізької областей звільнено, двох із них вже перевели на інші посади, - НПУ - Цензор.НЕТ 9594

В том то и проблема, что в Украине есть люди которые даже понятия не имеют, что на 99 % имеющихся в Украине работ, увольняют именно по хотению руководителя, да вот так вот Степан, представьте бывает: вызывает человека начальник и говорит: Вы нам не подходите-пишите заявление. Высокопоставленным судьям и чиновникам с Киева этого конечно не понять.
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Нет Вы конечно можете начать рассказывать, о гарантированном вам Конституцией праве на работу и т.п. но это в 99% работодателей вызывает подозрение, что Вы ко всему ещё и психически больной. Т.к. это тоже самое что прийти в больницу или рассказывать о гарантированной бесплатной медицине а вместо денег и лекарств дать врачу Конституцию.
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Если их переведут на другие должности, то сами понимаете - власти казнокрадов нужны и подчинённые казнокрады, поэтому если они остаются - Зе будет казнокрадом. По другому не бывает.
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Шановні ? Не так просто звільнити держслужбовця (чиновника . суддю чи мента ) ?
Ви подивіться скільки їх через суди поновилось на службі опісля так зв ..*переатестації * !?
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Да никуда это не денется
Ну не бывает так, что везде декоррумизация, а МВД как неприступная крепость и оплот коррупции годами держит оборону

Никуда не денутся. Не с них начнут, но и до них доберутся
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збираються приймати закони щодо державної служби , будемо дивитись.
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/// Переезд преЗЕдентского Офиса в Украинский дом отменяется. Начальників главків поліції Закарпатської, Львівської, Житомирської та Запорізької областей звільнено, двох із них вже перевели на інші посади, - НПУ - Цензор.НЕТ 557
Пока что рабочее место главы государства остается в здании на улице Банковой, а в дальнейшем, возможно когда-нибудь, команда президента подберет себе новый объект.

Информацию, что переезда пока не будет, подтвердил и народный депутат от «Слуги народа» Иван Юнаков. «Президент сказал, что не будет пока переезжать в то место»
По словам депутата, причиной отказаться от переезда стало неудачное (!!!) расположение «Украинского дома»: тесная Европейская площадь будет стоять в заторах, придется менять схему движения в этом районе и убирать с площади «островки безопасности».После того, как идея с «Украинским домом» оказалась провальной, обсуждается перенос рабочего места Зеленского и его Офиса в новый правительственный квартал на левом берегу Киева.


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Лексеич больше пяти лет выстраивал эту вертикаль и горизонталь... Уверен был, что навсегда... Не могу больше писать, обида душит.
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