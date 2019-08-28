 Начальників главків поліції Закарпатської, Львівської, Житомирської та Запорізької областей звільнено, двох із них вже перевели на інші посади, - НПУ

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, в даний час колишнього керівника Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерія Середу призначено начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.
Колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області В'ячеслава Печененка призначено до центрального апарату НПУ.
Вирішується питання подальшого проходження служби колишніми начальниками ГУ в Запорізькій та Закарпатській областях.
Нагадаємо, 23 серпня в рамках засідання керівництво МВС та Національної поліції ухвалило рішення про звільнення з посад керівників головних управлінь в Закарпатській, Львівській, Житомирській та Запорізькій областях.
Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат НПУ.Источник: https://censor.net.ua/n3145178
Наказали...из областного в центральный аппарат перевели....
а потом.. переведены на другую должность... у Киев... и ресничками хлоп-хлоп...
(от круто за коррупцию взялся...ох круто!)))))
Заранее рада за вас и за бюджет Украины, который спихнёт с себя такое количество паразитов
Можно и так назвать
Про переменки фу. Не судите по своим дочкам и внучкам. Я слава Богу из приличной семьи.
В том то и проблема, что в Украине есть люди которые даже понятия не имеют, что на 99 % имеющихся в Украине работ, увольняют именно по хотению руководителя, да вот так вот Степан, представьте бывает: вызывает человека начальник и говорит: Вы нам не подходите-пишите заявление. Высокопоставленным судьям и чиновникам с Киева этого конечно не понять.
Ви подивіться скільки їх через суди поновилось на службі опісля так зв ..*переатестації * !?
Ну не бывает так, что везде декоррумизация, а МВД как неприступная крепость и оплот коррупции годами держит оборону
Никуда не денутся. Не с них начнут, но и до них доберутся
Пока что рабочее место главы государства остается в здании на улице Банковой, а в дальнейшем, возможно когда-нибудь, команда президента подберет себе новый объект.
Информацию, что переезда пока не будет, подтвердил и народный депутат от «Слуги народа» Иван Юнаков. «Президент сказал, что не будет пока переезжать в то место»
По словам депутата, причиной отказаться от переезда стало неудачное (!!!) расположение «Украинского дома»: тесная Европейская площадь будет стоять в заторах, придется менять схему движения в этом районе и убирать с площади «островки безопасности».После того, как идея с «Украинским домом» оказалась провальной, обсуждается перенос рабочего места Зеленского и его Офиса в новый правительственный квартал на левом берегу Киева.