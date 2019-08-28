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 Суспільство
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Все про:Донбас (12864) режим (14) Об'єднані сили (359) КПВВ (39)

 КПВВ на Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 1 вересня, - пресцентр ОС

З 1 вересня 2019 року контролюючі пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), розташовані на лінії розмежування на Донбасі, перейдуть на осінній режим роботи.

В осінній період пропуск громадян через КПВВ здійснюватиметься з 07:00 до 18:30, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зокрема, в осінньому режимі функціонуватимуть такі дорожні коридори:

  • "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ" - КПВВ "Золоте";
  • "Горлівка - Бахмут" - КПВВ "Майорське";
  • "Донецьк - Курахове" - КПВВ "Мар'їнка";
  • "Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)" - КПВВ "Новотроїцьке";
  • "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь" - КПВВ "Гнутове" (с. Пищевик);
  • "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар" - КПВВ "Станиця Луганська".

КПВВ на Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 1 вересня, - пресцентр ОС 01

Читайте також: Введення в експлуатацію оновлених КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" заплановано на 15 листопада, - Херсонська ОДА. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145176
 
 
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Сепарастів дозволяю/наказую відстрілювати на місці. Усіх! По той бік людей немає!
До речі, зеленський - тобі тризда, жидівська наволоч...
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Осінній режим - це рівчак з водою через який треба перепливати?
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