 КПВВ на Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 1 вересня, - пресцентр ОС

В осінній період пропуск громадян через КПВВ здійснюватиметься з 07:00 до 18:30, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зокрема, в осінньому режимі функціонуватимуть такі дорожні коридори:

"Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ" - КПВВ "Золоте";

"Горлівка - Бахмут" - КПВВ "Майорське";

"Донецьк - Курахове" - КПВВ "Мар'їнка";

"Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)" - КПВВ "Новотроїцьке";

"Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь" - КПВВ "Гнутове" (с. Пищевик);

"Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар" - КПВВ "Станиця Луганська".

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