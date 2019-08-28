 Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела LB.ua.

Новосад народилася 28 липня 1990 року. У 2007 році закінчила Український гуманітарний ліцей при КНУ імені Тараса Шевченка. Ступінь бакалавра з політології отримала в 2011 році в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

У 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в Університеті Маастрихта, Нідерланди. Є стипендіатом Фонду Відкритого Суспільства.

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Впродовж 2012-2013 років стажувалася в аналітичних центрах Іспанії і Чехії, учасник українсько-канадської парламентської програми.

У Міносвіти працює з 2014 року. З березня по листопад 2014 року обіймала посаду радника міністра, після чого в грудні 2017 очолила управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН.

З грудня 2017 року - генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.

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