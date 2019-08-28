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Все про:Міносвіти (499) Новосад (1)

 Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ"

Міністерство освіти в новому уряді очолить обрана нардепка від партії "Слуга народу", №50 у списку, Анна Новосад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела LB.ua.

Новосад народилася 28 липня 1990 року. У 2007 році закінчила Український гуманітарний ліцей при КНУ імені Тараса Шевченка. Ступінь бакалавра з політології отримала в 2011 році в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

У 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в Університеті Маастрихта, Нідерланди. Є стипендіатом Фонду Відкритого Суспільства.

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Впродовж 2012-2013 років стажувалася в аналітичних центрах Іспанії і Чехії, учасник українсько-канадської парламентської програми.

У Міносвіти працює з 2014 року. З березня по листопад 2014 року обіймала посаду радника міністра, після чого в грудні 2017 очолила управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН.

З грудня 2017 року - генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145175
 
   
 Топ коментарі
 
А з дитячого садочка не було? Министром образования станет Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 1955
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Новосад родилась 28 июля 1990 года... С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра

В 24 года (даже где-то в 23), понятно? Така розумна, шо аж страшно..
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В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.
В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы. Источник: https://censor.net.ua/n3145175

Ну не зрада ли? Нет шоп учиться в Кацапстане и подделывать диссертации, плагиатя, она в Европах выучилась

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Я тебе спитав як лікар психіатр, ти даси відповідь?
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Послідовно назви кольтри стяга, як ти вважаєш потрібним, як тебе вчили.
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Гуляй ущербный зебил, ты даже неможеш ответить на вопросс.
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Теперь ждём подобные перлы на украинском:

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Вааще то правильно пистец, мардовское - капкан, силок.
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Креатура Сороса. Буде продовжувати знищення освіти започатковане Гриневич.
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Ага, а до Гриневич освіта була найкраща в світі, так? З тої ж опери, що й Україна при Порошенкові була найбіднішою країною Європи. А це нічого, що вона і до нього, і після нього як пасла, так і пасе задніх.
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Зеб, а при твоём любимом убийце-Януковиче Украина была наибогатейшей страной Европы?
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"Авторам шкільних підручників з історії України телефонують із рекомендаціями називати війну на Донбасі громадянським конфліктом, оскіки "ситуація ідеологічно змінюється".
Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич в інтерв'ю телеканалу Еспресо." Ця зЕдевочка заперечувати не буде? Конфілікт, так конфлікт, громадянський?
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ще й започаткують день дамбаского павстанца Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 4362
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У родителей местных бандюков есть во владении кафе с названием -- Квартал...открыто лет 5 назад...Ещё одно "новое лиццо".
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як і обіцяв каламойша - молода, симпатична, за трьошку
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Не понятно, что она из себя представляет, значит будем просто основываться на общепринятом факте, что порядочный человек не будет себя марать связями с зелёной заразой... Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 4649
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Таки да. Зря ПеПа пошел к Чивокуне в правительство Азирова работать. И до того ведь порядочным говнюком был. А в связке с рыгами сговнился окончательно.
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Зеленский смотрю во власть красивых девушек набирает! У Пети И.Геращенко крокодилица была.
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Судя по списку обучения, она не только красивая...
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Херащенка была у всех, а у ******* была канатопка, муж ёйный минбздец. Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 5680 Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 5680 Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 5680
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Ватный баран,на госслужбе нужны профессионалы,а не симпатичные шлюхи в эскорт....
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Найменше зло, що клоун може зробити - не наробити дурниць. А оце вже більше, ніж дурниця.
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А в тебе аргументів більше нема.
Наступний раз дауна оберем, замість тупого Зеленського. Даун набере в раду пацієнтів дурдому. І міністри такі ж будуть. І Старий Кінь спитає - а що, скучаєте за Табачником?
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Аня, создавай чисто украинское образование - у нас древняя и отличная школа. Не надо никого копировать, передирать и заимствовать - оно у нас не работает, пора создавать своё - бо нам своє робить!
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Вы о чем? Нет у нас никакой школы и никогда не было. Вы на мировые разработки-то посмотрите! Где там мы, Параша, да хоть какая-то совковая страна? Ключевая задача, которой должны обучить студентов в ВУЗе - свободно мыслить. Не сделать, как сделали буржуи, а разрабатывать принципиально новое. Мы на это практически не способны. Уже и у Европы с этим проблемы. Большая часть разработок, за США и Японией. Вот это и есть результат хорошего образования и правильной политики. Нормальный выпускник хорошего ВУЗа без труда найдет работу в любой стране. Нам до этого далеко. И так было всегда.
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Ты, шо дурное? Далеко ходить не надо - советское образование давало высочайший уровень образованности. Кто бы сейчас, шо про СССР не говорил, а советская наука отвечала на все вызовы современности и заказы государства и правительства выполняла часто опережая по инновационным разработкам Запад. Например советская оборонка нас защищает по сей день. Мы между прочим первые были в космосе, чи ты дурное забыло, чи в каком хлеву ты получало образование? У нас великая школа образования начиная даже задолго до Киевской Руси - буквицы, глаголицы, черты и резы, руны, но ты необразованное и этого не знаешь. Стыдись быдло.
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Якщо дивитися на результати нашої школи то, єдине що вона випускає це корупціонерів. С такої точки зору, хрінова школа у скандинавів.
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Ты не путай советское образование и советскую партийную школу - коррупция от туда.
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Образованный краснозадый баран,*оттуда*пишется вместе ....
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Нормальная карьера и хороший образовательный базис. Очень редкий случай.
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Зебилы, один вопросс к вам , назовите цвета прапора Украины по порядку.
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Шо ви всі вперлись в її освіту? Робитиме що накажуть зверху. Любая стряпуха сможет управлять государством. (Фірман у кашкеті що свято вірив в комунізм)
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"С декабря 2017 года - генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции" - это что за хрень?
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А вы, что, никогда не были грантоедом? Вы, глубоко отставший человек.... Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 3401 (шутка). Вот название новой организации "Центр изучения проблем мира и его окрестностей методами эконометрического моделирования". Откусывайте грант. Становитесь его(центра) директором, бухгалтером, шофером-экспедитором и охранником одновременно. Название дарю. Можете не благодарить. Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 3401 Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 3401 Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 3401
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Отличное кадровое решение! Можно только поддержать.
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С декабря 2017 года - генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции. Источник: https://censor.net.ua/n3145175
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Директорат, это местечко созданное для своих с неплохой зарплатой за имитацию работы. Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 415
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Директор директорату директивних директив і ди-ректальних ініціатив. )))
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А як же готувати агентів-розвідників Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 6560 ? Га?.... Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 6560Та отож...
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Трындец высшему образованию...
ЗЫ. Но это не все - контора эта называется Министерство Образования и Науки. Каким боком она к науке????
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Віталий, ну честно, как ребенок. Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 6673 Разве вы не понимаете, что чтобы руководить сейчас чем-то в Украине, вообще не обязательно владеть какими-либо специальными знаниями в предметной области. Первое, нужно знать рідну мову и англійську. Друге, тримати спинку рівно, дивитися в очі співрозмовнику і так суворо запитувати, - А навіщо ви задаєте мені це провокативне запитання? . Третє, дай завдання написати підлеглим бізнес-план, а потім суворо дотримуйтеся скедюла. Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 6673 Якось так.... . І найголовніший слоган, це ПАПЄРЄДНІКІ. Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 6673
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Есть такая мудрость, - Не знаешь сам, научи другого... . К стати иногда срабатывает.... Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 9377 Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 9377 Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 9377. ...Ну типа, "С ученым видом знатока, хранить молчанье в важном споре, и возбуждать...(что-то про улыбки Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 9377 )". Но...умолкаю, а то еще назовут агентом Кремля Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 9377,... ну раз цитирую ихнего поэта.... Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 9377 Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 9377 Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ" - Цензор.НЕТ 9377
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Як багато порохоботів розбираються в освіті та науці! Не дивно що ми так глибоко в дупі.
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90-го года рождения и министр? Не верю я в таких молодых. Это смешно. Опыт должен быть.
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нєкаторийє дєвушкі начінают в 13-14 лєт, так шо опит йєсть
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Нарешті до керуванням Країни приходять ті,хто не жив при Совкє.Комуняцько-Комсомольці вже накерували.
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