 Міністром освіти стане Анна Новосад, - "ЛБ"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела LB.ua.
Новосад народилася 28 липня 1990 року. У 2007 році закінчила Український гуманітарний ліцей при КНУ імені Тараса Шевченка. Ступінь бакалавра з політології отримала в 2011 році в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".
У 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в Університеті Маастрихта, Нідерланди. Є стипендіатом Фонду Відкритого Суспільства.
Впродовж 2012-2013 років стажувалася в аналітичних центрах Іспанії і Чехії, учасник українсько-канадської парламентської програми.
У Міносвіти працює з 2014 року. З березня по листопад 2014 року обіймала посаду радника міністра, після чого в грудні 2017 очолила управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН.
З грудня 2017 року - генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.
Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич в інтерв'ю телеканалу Еспресо." Ця зЕдевочка заперечувати не буде? Конфілікт, так конфлікт, громадянський?
Наступний раз дауна оберем, замість тупого Зеленського. Даун набере в раду пацієнтів дурдому. І міністри такі ж будуть. І Старий Кінь спитає - а що, скучаєте за Табачником?
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Директорат, это местечко созданное для своих с неплохой зарплатой за имитацию работы.
ЗЫ. Но это не все - контора эта называется Министерство Образования и Науки. Каким боком она к науке????