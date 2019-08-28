 Меркель і Зеленський обговорили по телефону ситуацію в Україні і проведення саміту в "нормандському форматі", - Зайберт

Як повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, в середу Меркель і Зеленський провели телефонну розмову, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сторони обговорили ситуацію в Україні.

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"Канцлер і президент вважають, що мінські угоди мають бути повністю реалізовані. Вони виступають за швидке проведення саміту в "нормандському форматі", - йдеться в заяві Зайберта.