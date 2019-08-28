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 Політика України
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Все про:Німеччина (1260) Зеленський (2493) Меркель (575) Зайберт (17) нормандська четвірка (535)

 Меркель і Зеленський обговорили по телефону ситуацію в Україні і проведення саміту в "нормандському форматі", - Зайберт

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський виступили за швидке проведення саміту в "нормандському форматі".

Як повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, в середу Меркель і Зеленський провели телефонну розмову, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сторони обговорили ситуацію в Україні.

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"Канцлер і президент вважають, що мінські угоди мають бути повністю реалізовані. Вони виступають за швидке проведення саміту в "нормандському форматі", - йдеться в заяві Зайберта.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145174
 
   
 Топ коментарі
 
мем последних пяти лет "пэтюньчик пообещал"
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Зеленский удачи тебе, главное мир и освобождение Украины.
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Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес большой вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
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мем последних пяти лет "пэтюньчик пообещал"
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он тебе, лугандонец, ничего не обещал
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Петя обещал покупать уголь в лугандоне,а всем врал что в Роттердаме,интересно сколько лет стогоча ему дадут
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Ты тоже хочешь в Испанию,в будку к хозяину,служи лучше😆
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Рузке, я там буваю частіше ніж ти на свіжому повітрі...
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Вмієш штукатурити? Хочеш заробити грошей?
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Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес большой вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
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Не знаю сколько он внёс, но ВЬІНЕС он мноооого!
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а сколько это "много" ?

почему ни один зебил даже приблизительную сумму назвать не может ?
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Можно знать вора, но сложно знать СКОЛЬКО он украл, даже приблизительно... не публичное это дело воровать.
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так если не знать, сколько украл, то о каком воровстве вообще разговор ?

украденного никто назвать не может, но все говорят, шо украл ))))))))))))))
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друг, может ты! прошу, не сливайся в унитаз, ты же не быдло, ты авторитет! дай хоть наводку-что вынес, сколько, когда, чего именно! сразу после инфы, с братвой в машины и едем выбивать!
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Читни чуть выше.... Или ты думаешь обвалив гривну с 8 до 28( в три с половиной раза) Гонтарева со Свыном не поделилась? Тогда ты ...сам понимаешь кто! Хотя для того чтобы думать нужно не принадлежать к 25% дурачков!
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Вот сейчас Зеленский выдаст указ и вернёт обваленный Гонтаревой курс обратно !

Он же, курс этот, не от состояния экономики зависит, а только от желания Гонтаревой ?
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Тьі скажи, что гривна біла перегрета в 3,5 раза! А я посмеюсь. Ценьі в гривне с 14 вьіросли раза в три..... Хотя кому єто я?
"... для того чтобы думать нужно не принадлежать к 25% дурачков!"
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То есть, гривня была искусственно сделана втрое дешевле, чем она стоит ?
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нет в пару раз она біла перегрета, а ещё в пару раз нас поимела шобла Сівочёлого будкостроителя!!!
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вообще-то за такое нобелевскую премию по экономике дают.

Во всяком случае за последние лет 200 такого на планете Земля никто сделать не смог )))
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За такое в нормальных странах сажают и на долго, а делали такое много раз и в разных странах! Хотя 25% это не понять, идиоты непрохенжэ!
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напомни, в какой стране и когда делали ?
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Извини, но ликбез, как вы тут неоднократно писали, теперь в Трускавце! Только ПОЛНЫЙ ИДИОТ не знает как купить по 8 и продать по 28, при практически неизменных ценах (кроме импорта) в стране. Всё едь в Трускавец....
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Я в трускавецкое образование не вхож. То ваши кумиры там за неделю учатся экономике.

Мне было под силу только академическое экономическое образование получить и кандидатскую защитить.

Так страну назовёшь, где происходили эти фантастические вещи по искусственному удержанию завышенного курса валюты на протяжение 4 лет ?
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да, гривну специально опустил поросенко с гонтаревой, и "заработал" на этом миллионы, которые ушло в его офшоры...
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а в офшоры эти деньги рептилоиды в желтых чемоданчиках отвозили ?
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вопрос от 25% дурачков. у тебя было 25 гектар поля, вдруг рейдеры отняли 7, причем самые с черноземом, и поджигают все время, не успеваешь тушить. доходы упадут или вырастут? кто в схеме нажился?
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не этот мем - там есть шикарный мем последних 5 лет ну меня забанят
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Не расстраивайся твоему Пете тоже скоро следователь позвонит
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из Дэлавэра, как свидетелю по делу о воровстве Коломойского ?
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Сначала твой Петя отсидит в Украине по 11 делам,которые уже есть,а потом ещё в США,как Лазаренко🇺🇦🇺🇸
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А він по цих справах в якості кого фігурує, рузкій?
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Риузьки,пазвани следааптилю и спраси убогая😆
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сегодня свидком, а завтра "паравозом". Меркель і Зеленський обговорили по телефону ситуацію в Україні і проведення саміту в "нормандському форматі", - Зайберт - Цензор.НЕТ 1492
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Ще один новенький... Мрій, наївний хлопчику.
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мой вялый "хлопчик" тебе в рот нем влезет
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Хто про що, а руький про наболіле... Ти гомік?
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Скорее твой боливарка научится играть куем на балалайке...
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девушка, все понятно что ты строчишь "на лошади", но такой бред, только после как "под конем". ты уверена что лошадь? посмотри внимательней!
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все же конь? девка, тебе позавидуют многие женщины сРаны (и наверняка все "мужчинки" от 73%)
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Больненьке,Петя уже инвалидов трудоустраивает,повезло тебе
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у меня на производстве и офисе работает почти 80 человек, из них 2 из АРК и кажется 5 из бамбаса. могу принять тебя. ты кто по специальности, школу хоть закончила? или только языком? тогда на почту, марки приклеивать.
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Це сьогоднішнє, ще вчора цієї коняки не було.
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Да ты вообще лох какой то,вот у меня на производстве работает 8000 человек из них 3000 из Швейцарии и 5000с завала Порш,нам секретутки не хватает,пойдешь к нам,в туалете бумагу менять,как ты думаешь справишься?😁
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Они обсудили как Коломойский поблажки рашке устраивать будет за счет Эвропы. Правда, зелохи, вы так же думаете?
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Пока что Коломойский тебя отимел,в разных позах и Петю❤️❤️❤️
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??? Та тебе він робив всі ті 100 діб! І має тебе зараз. І надалі матиме, але більш брутально. Значно брутальніше. Насолоджуйся!
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Сначала тебя имел только Петя,а теперь и Коломойский,ты принимаешь у любого,с любой стороны,в любом количестве,вообще уже не понятно ты порохобот или питераст😁
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Позвони мне, позвони!
Позвони мне, ради бога!
Через время протяни
Голос тихий и глубокий
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Зеленский удачи тебе, главное мир и освобождение Украины.
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Ну то мабуть ти досі думаєш що Дід Мороз існує. Або "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино". Розсмішив!!! Ну що ж успіхів тобі! Ходи здоровий! Хай щастить!
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Не похож Зеля на самоубийцу - выполнить минский договорняк равносильно подписать смертный приговор, да и штатам это совсем не надо - думаю что все это так суетливая видимость кропотливых работ без реальных результатов.
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Цель - чтобы Ху.ло прекратило убивать украинцев. Время на нашей стороне. Экономически у нас есть шанс рашку переплюнуть, а тем более лугандон.
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економічно ана ГДР , ана Північну Корею повернути не вдалось .
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"Канцлер и президент считают, что минские соглашения должны быть полностью реализованы. Источник: https://censor.net.ua/n3145174
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Тобто зовсім нічого з цих домовленостей за багато років не виконали, а тепер говорять - повністю. Тоді питання: вони брехуни чи шизофреникі?
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Гимн зебобика....

Позвони мне, позвони!
Позвони мне, ради бога!
Через время протяни
Голос тихий и глубокий
Звезды тают над Москвой
Может, я забыла гордость?
Как хочу услышать голос
Как хочу услышать голос
Долгожданный голос твой!
Позвони мне, позвони! (с) Меркель і Зеленський обговорили по телефону ситуацію в Україні і проведення саміту в "нормандському форматі", - Зайберт - Цензор.НЕТ 8730
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Ситуация в Украине? А десятки тысяч украинцев погибло в результате ситуации? Как упорно никто не хочет называть войну войной, мол чтобы не спугнуть деньги и гешефт. Давайте поговорим про ситуацию 1939-1945 гг. в Европе?
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Макрон с Меркель конечно крутые в ЕС слов нет, вот только рашка им не подчиняется и встречаться явно не намерена - лошадь об этом намедни поведала. Так что это мероприятие наверно не состоится, а если и состоится, то без участия орды - и какой в этом смысл?
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Никуда Пьіня не денется , приедет в сентябре на "нормандию" , как миленький. Хотя и не хочется , но придется. Зеленский сделал предложение , от которого нельзя отказаться . Имею в виду срочньіе переговорьі в Нормандском формате...
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А какой смысл встречаться даже когда Орда согласится на встречу? ***** хочет Киев. Какие козыри есть у Зеленского?
Единственно что Украине сейчас нужно так ето ждать и не дергаться чтобы не запутаться в паутине ***** полностью.
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У тебе є якісь докази щодо новінського? Скоріше до баканова, ну хай розбереться з ти чортом.
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Завтра Рябошавке и карты в руки, уж он то разберётся с ентыми негодяями, правда?
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Не вживай багато алкоголю та психотропів... Бо помреш рано.
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как только оборонительные сооружения разберут и положат плиты ,по которым смогут рашистские танки смогут проскакивать ,так сразу и состоится очередная порция слива Украины ,которую подельница рашиста вместе с "зе" и организует...федерализация все ближе,в о референдуме вступления в НАТО тишькак завещал рашист кремлевский,для "зе"
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