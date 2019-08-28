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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Полтавщина (281) паливо (224) ДФС (2307)

 Схему незаконного виробництва та реалізації ПММ ліквідовано в Полтавській області. Вилучено пального вартістю понад 41 млн грн, - ДФС. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили схему незаконного виробництва та реалізації пального і вилучили з незаконного обігу велику партію підакцизної продукції.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.212 КК України була встановлена ​​одна з місцевих компаній, основний вид діяльності якої - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, посадові особи якої здійснювали незаконне виробництво пального на території однієї з нафтобаз регіону.

Виготовлення паливно-мастильних матеріалів відбувалося шляхом змішування абсорбенту, хімічних домішок і присадок з паливно-мастильними матеріалами з метою підвищення октанового числа і якості пального.

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Надалі виготовлене таким чином пальне реалізовували через мережу підконтрольних АЗС і СГД Полтавської області без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, використовуючи при цьому підроблені документи про походження та якість паливно-мастильних матеріалів.

На підставі постанов суду проведено обшуки в офісному приміщенні та в місцях незаконного виготовлення та зберігання ПММ. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання майже 1,4 тис. тонн ПММ орієнтовною вартістю понад 41 млн грн, вантажний автомобіль, яким здійснювалося перевезення палива та 2 легкові автомобілі.

Всього вилучено ТМЦ вартістю 45,9 млн грн. Тривають слідчі дії".

Схему незаконного виробництва та реалізації ПММ ліквідовано в Полтавській області. Вилучено пального вартістю понад 41 млн грн, - ДФС 01
Схему незаконного виробництва та реалізації ПММ ліквідовано в Полтавській області. Вилучено пального вартістю понад 41 млн грн, - ДФС 02
Схему незаконного виробництва та реалізації ПММ ліквідовано в Полтавській області. Вилучено пального вартістю понад 41 млн грн, - ДФС 03
Схему незаконного виробництва та реалізації ПММ ліквідовано в Полтавській області. Вилучено пального вартістю понад 41 млн грн, - ДФС 04
Схему незаконного виробництва та реалізації ПММ ліквідовано в Полтавській області. Вилучено пального вартістю понад 41 млн грн, - ДФС 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145173
 
 
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Шо творит зелебоб... Людей арестовали, которые всё ещё хотели жить по-новому... При Пэце такого не было!
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Ну арестовали и при Порохе арестовывали, но суд не работал, при ЗЕ тоже уже многих арестовывали и кого посадили? Что то изменилось при ЗЕ с судами или наоборот, теперь суды стали выпускать предателей Украины, м?
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как не прискорбно, но факты что выпускают есть. Но давайте посмотрим с другой стороны. Мы ведь позиционируем себя правовым государством,требуем чтоб закон был один для всех. так вот. по какому такому закону следствия длятся годами? И человек сидит в сизо годами , без приговора. Да, плохо что выпускают. Но если за годы не нарыли за что можно посадить.. то значит нужно выпускать. И возможно садить следователей.. за такую работу.. что-то нужно менять.
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"садить следователей.. за такую работу.. что-то нужно менять"

22 апреля 2019 г. - "В СМИ говорят о том, что команда Владимира Зеленскогов едет переговоры с Лаурой Кьовеши, которая пересажала половину чиновников Румынии, в том числе и экс-президента этой страны."

Кто сажать будет? Кого уже посадили при Зеленском, и где же она, эта наша украинская Лаура Кадруца Кавеши, которая отправляет каждый день на скамью подсудимых коррупционеров и прочих?
Что изменил ЗЕ за 100 дней? Где хотя бы заявление от ЗЕ, что его ЗЕ команда собралась реформировать суды и состав судей Схема незаконного производства и реализации ГСМ ликвидирована в Полтавской области. Изъято горючего стоимостью более 41 млн. грн, - ГФС - Цензор.НЕТ 7185
Понты от Зеленского уже были, но где реальные шаги
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А какие механизмы были у команды Зеленского за эти 100 дней? петино кодло-шобло кругом и везде? Не зря петя последний месяц активность назначений-награждений устроил. Реальные рычаги надеюсь появляться в скорости. Посмотрим как заработает Рада. Посмотрим на кабинет министров. Посмотрим уже на реальные шаги или на реальные протупы.
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аваков вже всіх бурштинових бандитів переловив?
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В конце 90-х в этом регионе очччень сильно процветало воровство газового конденсата путем врезки в трубопроводы. Помню, что в газетах писали об этом. Даже перестрелки были с правоохранителями. Там целая мафия заседала тогда. Но после очень шумного дела поутихло было. Вообщем ситуация схожая с бурштыновой... Давно в тех краях не бывал, не знаю чем народ сейчас там дышит...
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