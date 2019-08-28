EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  7671  200
Все про:суд (5479) Сарган (351) Вишинський (134)

 Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Головного редактора "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського звільнили з-під варти в рамках процесу з обміну утримуваними особами.

Про це написала спікер генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Зміна запобіжного заходу Вишинського відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського", - йдеться в повідомленні.

Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну 35 на 35 і за згодою самого Вишинського, - Сарган 01

Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.

Читайте також: Суд у Києві звільнив пропагандиста Вишинського з-під варти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну 35 на 35 і за згодою самого Вишинського, - Сарган 02

Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну 35 на 35 і за згодою самого Вишинського, - Сарган 03
Фото: twitter.com/SarganLarysa

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вишинський відмовився писати заяву на обмін, - адвокат Доманський

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

Сьогодні, 28 серпня, суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145172
 
 
 Топ коментарі
 
тобто суди таки ручні і підконтрольні ЗЕ....
сказав - відпустили.
те саме і з богатирьовою та іншими впровадженнями
як швидко зелені владу перехопили Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 9171
 показати весь коментар
 
Да ? Невже оцінку діям ЗЕ будуть надавати не лише прокурори, а ще і психіатри ? Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 7738
 показати весь коментар
 
Віддавайте за нього Сенцова. Тоді хай валить на всі чотири сторони.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Это ты про себя? Хасан, ты сделал мой вечер, давненько я так не ржала, читая твои шизоидные бредни))
 показати весь коментар
 
Тобто аргументів ви не маєте, але брехня для вас вже мистецтво. Як вас можуть терпіти?
 показати весь коментар
 
 
Чому завжди, коли доводять абсурдність зебільних шаблонів, зебіли одразу згадують за психіатра?
 показати весь коментар
 
Це неможливо! Влада зараз ще в руках бариг-мародерів! Вони тільки заважають народно-обраному! Це Порошенко досі шкодить!
 показати весь коментар
 
 
Поздравляю, Зебилы, это на вашей совести...
 показати весь коментар
 
 
Что? Освобождение украинцев из тюрем кацапии? В частности моряков, которых пеппа отправил в плен ради срыва выборов?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты представляешь порохоботы теперь зрадофилы. Как чудесно мир устроен.
ЗеОлени концептуальные идите писькой стучать по пианине.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я вообще не понимаю. Это была чистой воды авантюра пепе. Отравлять пацанов молодых и еще на чем. На катамаранах этих. Катера елки палки называется
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вам, лахтинським. "панімать нє нада". Вам нада копінейстить методички. І сидіти у спамі.
 показати весь коментар
 
 
Хоч загугли, перш ніж встидом соромитися.
Катамара́н - судно з двома з'єднаними у надводній частині паралельними корпусами.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Перепостив методичку? Отримав пиріжок? Пожуй у спамі.
 показати весь коментар
 
 
Совсем больное, что плохого в обмене, но нет надо найти зраду и вину зебилов, на тех кто сидит в тюрьмах рашки вам плевать.
 показати весь коментар
 
 
одним шлеппером в кацапстане добавится,а нам своих героев домой надо.
 показати весь коментар
 
 
Согласен,героев и пленных надо возвращкть,а остолопов,которые поехали к врагу то квартиру смотреть,то бабу,то просто погулять менять не стоит.Сказали,что роССия враг?Сказали.Какого хрена,бараны,туда поперлись?
 показати весь коментар
 
Віддавайте за нього Сенцова. Тоді хай валить на всі чотири сторони.
 показати весь коментар
 
 
Пишут о Сущенко. О Сенцове ни слова. Хотя Сущенко подписал в рф бумаги о согласии отбывать срок в Украине.Если это так, то это будет фиаско Зе. Кто слышал о Сущенко до его ареста? НИКТО. Что он сделал для Украины? НИЧЕГО. К тому же сам приехал в рф по личным делам. И теперь это нибенимеду( в смысле ни бе ни ме ни разу ни сказал про Украину) хотят поменять на ярого пропагандона русского мира. ДНО
 показати весь коментар
 
 
Одна умова.
ЩОБ І ДУХУ його в країні не було.
 показати весь коментар
 
 
Если Сенцова не будет, то этот обмен будет очередным провалом Зе.
 показати весь коментар
 
 
Мне безразлично кто такой Ви, но он нужен Пу. Простой ченч.
 показати весь коментар
 
Сенцова не будет. Увы...Скорее всего, уже только если пуйло ласты склеит.
 показати весь коментар
 
Ваша правда. Це і є реформа судів по «новому»☹️
 показати весь коментар
 
 
і то він повпускав ригів в країну і саме з ним обговорювалась амністія.
 показати весь коментар
 
 
А статью тебе, зешмаркля, вера видимо не позволила?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так ты зешмаркля вера...та не) ты просто зебил бостууга,который обижается,когда его зебобиком зовут Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган - Цензор.НЕТ 818
 показати весь коментар
 
 
Умственно одаренная зебилка, статью прочти. Можешь даже раз десять - возможно к твоей нити, держащей уши, дойдет о чем в статье написано.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
теперь зебил,жря очередную порцию зепоноса, обижается ,что он зебил
 показати весь коментар
 
 
И Сарган и ГПУ и Луценко

Все под колпаком у Мюллера ой Зеленского
 показати весь коментар
 
 
Вот к примеру тебя, можно обменять на пачку сигарет и никакого решения суда не нужно. как собственно и ты никому не нужна, ну разве что родителям. А есть немножко другие люди, чьи судьбы интересуют большее кол-во людей и к таким смело можно отнести политзаключённых в кацапии и военнопленных моряков. И если для этого, эту паскуду надо подержать дома с ошейником, а потом обменять, то так тому и быть. Смирись) Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган - Цензор.НЕТ 4733
 показати весь коментар
 
То есть, из этой статьи видно, что суды контролирует луценковская прокуратура, так как Вышинского освободили по их ходатайству.
 показати весь коментар
 
а чому тугамєнт на кацапском нарєчії уруского йєзика?
 показати весь коментар
 
 
для порохнявой ваты не существуют никакие аргументы - они в собственной стране, злобная клоака ненавидящая подавляющее большинство украинцев!
 показати весь коментар
 
 
Большинство соевых ботов или кацапы из кацапстана или понаехавшие из кацапстана часто в первом поколении
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
То стара і жирна курва.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я дивуюся, що її хтось витримує поруч із собою.🙄
 показати весь коментар
 
 
Пенсионеры, шо ж вы никак не угомонитесь

Тут старушек вашего возраста много и жирных тоже среди соевой ботвы

Давайте, деменция, марш к своим
 показати весь коментар
 
 
Тобто так ти волонтериш🤔 Ні на грам не вірю тобі!
 показати весь коментар
 
 
Тобц все пофіг, що доводить те, що ти не волонтер.
 показати весь коментар
 
 
Ваше мнение ничего не доказывает обо мне. В принципе
 показати весь коментар
 
Я бачив твою фотку на ФБ колись))) ти стара і жирна!)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Лалка, "соєві" - це ті ніщеброди, які не взмозі купити собі шоколадку Рошен або м'яска. І крадуть соєві батончики та соєві консерви в супермаркетах. Охоронці супермаркетів їх саме так і називають.
 показати весь коментар
 
 
Тим часом сталася видатна подія. Україна купує вугілля в РФ!
Ви зробили це разом!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
напомнить как петя чуть на рельсы не ложился, требуя "прекратить блокаду ордло"? кстати - при "патриоте" пете, "во время российской агрессии", почему то товарооборот торговли с россией упорно лез в верх! с чего бы???
 показати весь коментар
 
 
Дурко, ця подія трапилась ще при Порошенкові. Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган - Цензор.НЕТ 8370
 показати весь коментар
 
Какой будет обмен
покажет время и результат, но после согласно тому как вышинский сам указал
гражданство Украины и рф , его
украинское гражданство должно быть аннулировано
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вся Украина надеется что запланированный обмен таки состоится. Только песики трясутся от злобы, не хотят видеть успехи новой власти.
 показати весь коментар
 
 
чего это? Все видят успехи! Всех уволил, а уволилось аж три
 показати весь коментар
 
 
Порішав Зеленський з вирубкою лісу на Харківщині,накричав на чиновників,звільнив головного лісничого,журношлюхи поїхали в лєса харківщини,а їх там лісоруби і відпи-дячили.Ото я понімаю,наш Лукашенко. Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган - Цензор.НЕТ 8744
 показати весь коментар
 
 
так ти покажи ці успіхи, бо я також їх не бачу...
 показати весь коментар
 
 
А Вова может так же судами поруководить, чтоб рыгов засудить?
 показати весь коментар
 
 
Если обмен сорвется это будет на совести Сарган и тек кто раздует шумиху, такое уже было.
 показати весь коментар
 
 
Из всей этой мишуры один вопрос главный - паритет обмена
 показати весь коментар
 
 
Якщо вишинський візьме чоміндан та поскаче на кацапію, щоб аж мова з рота теліпалася - нічого не маю проти.
Проблема в тому, щоб це не сталося в односторонньому порядку.
Бо кацапам вірити... ну ви зрозуміли.
 показати весь коментар
 
 
Какого хрена луценковская ***** ляпает языком перед обменом?
 показати весь коментар
 
так я не понял , а в рашке наших пацанов тоже с кичи под личное обязательство освободили и они на воле? сарган вы нас вообще за лохов держите? прка что я врага и педателя Украины на воле вижу, а более никого.....а если вас путлер на е. бал в отставку уйдете?
 показати весь коментар
 
 
)))Поздравляю!Теперь из СИЗО можно выйти "с согласия" обвиняемого в ГОСИЗМЕНЕ! Как-то становиться не круто быть украинцем...
 показати весь коментар
 
 
Когда петя просто так кацапских десантников отдал нужно было возмущаться соя,теперь вам на майдан.Выходите,что то пока не видно.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так десантников 10 чел было а кацапы отдали 500 солдат ВСУ что спаслись на их территории от сепаров.
 показати весь коментар
 
 
После всего кацапского вы в это верите.Ну то таке.
 показати весь коментар
 
 
слабоумный, тебя в ютубе забанили?
https://www.youtube.com/watch?v=raB0BA0cwlQ
 показати весь коментар
 
В обмен на девять десантников Россия отпустила 63 украинских солдата
 показати весь коментар
 
а чому тільки 500? округляй до мільйона Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган - Цензор.НЕТ 8742
 показати весь коментар
 
 
Почему не равноценный обмен?Почему условного генерала меняют на не понятно кого?Такого обменного фонда фсб наловит завтра еще с десяток.Эти дебилы ездят в Крым сотнями.Объявят какого то еще остолопа террористом,по бокам настучат,он и признается.А вернуть захотят кого то,кто сидеть должен до скончания жизни.Ну скажите,что не ...билы?
 показати весь коментар
 
 
Значит не надо никого менять,кто туда добровольно поехал,понимая,какой это подарок кацапне.
 показати весь коментар
 
 
А кого меняют? Есть списки кто эти 35+35= 70 человек по обе стороны?
 показати весь коментар
 
 
Была инфа,что меняют на панова,который ездил в крым квартиру смотреть и еще такого же.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Интересно, почему в липецком листке часть заголовка, а именно "самого Вышинского" не написан как "Самого Вышинского", т.е. с Большой буквы в слове "Самого".
Ведь это отвечало бы "линии партии" и было бы одобрено легионом порхососов, взрощенных на этом сайте.
 показати весь коментар
 
Коли воно втече без усякого обміну, суддів, що видали це рішення, треба судити судом Лінча.
 показати весь коментар
 
 
всё правильно. он никого не убил. обменять.
 показати весь коментар
 
Только этого конкретного субьекта менять нужно было конкретно на Сенцова.
Но, думаю, у х#ла к Сенцову какая-то личнся неприязнь.(((
 показати весь коментар
 
Да. Там "святое"для пу - Крым. Статья тяжёлая. 20 лет. Не отдаст.
 показати весь коментар
 
А якби він не дав згоди, його б силою витуркали з буцигарні? А коли він виходив, він вам факи під носа не тикав?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору