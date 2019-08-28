 "Фармак" знову судиться з "Дарницею" за "Корвалол"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката "Дарниці" Наталію Дрюк.

Спочатку процес був ініційований "Фармаком" з метою скасувати держреєстрацію лікарського засобу "Корвалол-Дарниця". Але цього разу "Фармак" виступає відповідачем, оскільки йдеться про апеляційну скаргу "Дарниці" на рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), винесеного в 2017 році на користь "Фармак".

"Дарниця" наполягає, що перемога "Фармак" у цій справі може мати негативні наслідки для українських пацієнтів, які використовують "Корвалол" для лікування.

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"Монополія на той чи інший продукт може привести до його подорожчання. Ми виступаємо за те, щоб на ринку було два гравця і більше. І в разі задоволення нашого шукати не буде монополії на цей бренд", - пояснила Дрюк.

Як повідомлялося, "Фармак" ще в 2011 році повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом суперечки було визначення "Корвалолу". Проте, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяганину, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата (МЕРТ) визнала визначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим стосовно "Фармак". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення.

25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, зі свого боку, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції. Судді мотивували своє рішення тим, що "Фармак" мав виступати в цьому позові відповідачем, тоді як він виступав третьою особою, а відповідачем було МЕРТ. Юристи "Дарниці" вважають, що суд таким чином присікався до несуттєвої формальності.

АТ "Фармак" засноване в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.