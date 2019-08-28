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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:ліки (296) фармринок (23) Дарница (5)

 "Фармак" знову судиться з "Дарницею" за "Корвалол"

У середу, 28 серпня, в Господарському суді Києва відновилася судова тяганина АТ "Фармак" і ПрАТ "Фармацевтична компанія "Дарниця", яка триває загалом вже 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката "Дарниці" Наталію Дрюк.

Спочатку процес був ініційований "Фармаком" з метою скасувати держреєстрацію лікарського засобу "Корвалол-Дарниця". Але цього разу "Фармак" виступає відповідачем, оскільки йдеться про апеляційну скаргу "Дарниці" на рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), винесеного в 2017 році на користь "Фармак".

"Дарниця" наполягає, що перемога "Фармак" у цій справі може мати негативні наслідки для українських пацієнтів, які використовують "Корвалол" для лікування.

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"Монополія на той чи інший продукт може привести до його подорожчання. Ми виступаємо за те, щоб на ринку було два гравця і більше. І в разі задоволення нашого шукати не буде монополії на цей бренд", - пояснила Дрюк.

Як повідомлялося, "Фармак" ще в 2011 році повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом суперечки було визначення "Корвалолу". Проте, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяганину, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата (МЕРТ) визнала визначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим стосовно "Фармак". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення.

25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, зі свого боку, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції. Судді мотивували своє рішення тим, що "Фармак" мав виступати в цьому позові відповідачем, тоді як він виступав третьою особою, а відповідачем було МЕРТ. Юристи "Дарниці" вважають, що суд таким чином присікався до несуттєвої формальності.

АТ "Фармак" засноване в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145169
 
 
 Топ коментарі
 
Решить спор может национализация аптек, да и всего от чего зависит здоровье нации.
Задрали уже своими ценами, Цитрамон, плять за год на 40% взлетел, я уже не говорю про те медикаменты без которых жить нельзя. ТВАРИ!!! Котел с смолой в АДу у вас будет отдельный.
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так я ж про те! Люди вважають шо для серця, а воно придумано як седативне
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А за прокладки и тампаксы ?
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корвалол - застарілі ліки, придумані ше в післявоєнний період для зняття в першу чергу проявів ПТС у людей, які пережили війну: фтронт та окупацію. Від серцевих проблем краще ******* краплі - Карніленд, фо'екзампл
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корвалол просто дешево и сердито. тот же валокордин, но дешевле гораздо. Но, он запрещен в некоторых странах так как содержит фенобарбитал.
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Я приймаю карвалол як седативний препарат...
І ні в якому разі, як серцеві каплі... (для серця - барбовал)
П'ятнадцять днів по 100 капель (50 вранці та 50 на ніч)
Потім перерва півтора-два місяці... І потім знов курс на п'ятнадцять днів...
Реально допомогає...
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Посадите себе Зизифус. Настойка и плоды его очень помогают от болезней сердца, нормализуют давление и дают успокоительный результат.
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так я ж про те! Люди вважають шо для серця, а воно придумано як седативне
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Решить спор может национализация аптек, да и всего от чего зависит здоровье нации.
Задрали уже своими ценами, Цитрамон, плять за год на 40% взлетел, я уже не говорю про те медикаменты без которых жить нельзя. ТВАРИ!!! Котел с смолой в АДу у вас будет отдельный.
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Венесуэла уже донационализировалась, умники *****.
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Як не обзивай аскорбинову кислоту і в який колір її не фарбуй - від цього вона не стане солодкою і не перетвориться на проносне.
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Крысы делят возможные барыши..Интересует ли крыс здоровье людей?..вопрос риторический. И с этим всеобщим бл@дством пора заканчивать "Фармак" знову судиться з "Дарницею" за "Корвалол" - Цензор.НЕТ 2580
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Сволочи, уже и за возможность продавать лекарства первой необходимости дерутся. И ведь все расходы заложат в цену лекарств.
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от по фиг.. чье..
если качество и стандарты (или лечебные свойства) одинаковые, и цена одинаковая..
то мне глубоко по фиг в какую коробочку будет упаковано и на каком предприятии капано...
а вот для барышей этих фармкомпаний я так понял не одинаково... ну... а нам оно надо???
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