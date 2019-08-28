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Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5455) Донбас (12849) Об'єднані сили (359) Майорськ (17)

 Ворог застосував на Донбасі заборонені міномети калібру 120 мм і 82 мм, від початку доби - 9 обстрілів, - пресцентр ОС

Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції ОС: поблизу Лебединського (зі стрілецької зброї), Павлополя (з ручних протитанкових гранатометів), Водяного (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї) і Широкиного (ворог застосував безпілотний літальний апарат із петлею, на якому був закріплений для скидання гранатометний постріл (ВОГ-17).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив п'ять обстрілів: неподалік від Новолуганського (з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї), Зайцевого (з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Новотошківського (з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї), Південного (з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів), а також об'єктів цивільної інфраструктури Майорського (з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів).

Нагадаємо, робота КПВВ "Майорське" була тимчасово припинена у зв'язку з ворожим обстрілом. Пізніше контрольний пункт в'їзду/виїзду відновив пропуск осіб і транспорту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145165
 
 
 Топ коментарі
 
Празднуют освобождение Вышинского. Давайте еще поднасыпте снарядов и Зеленский еще согласятся на все ваши условия

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Я тоже предлагаю подвести арту и стереть с лица земли все что стреляет со стороны врага, чтобы прекратить уже ету бойню
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оце шидівське перемиря Враг применил на Донбассе запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, с начала суток - 9 обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4723
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Празднуют освобождение Вышинского. Давайте еще поднасыпте снарядов и Зеленский еще согласятся на все ваши условия

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Мародер никак не угомонится, когда уже его посадят?!
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свинарчук,роттердам,тарифы..абыр,абыр.. Враг применил на Донбассе запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, с начала суток - 9 обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2444 барыга,нови облыччя,тарыфы..
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Потрібно припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.................................
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Я тоже предлагаю подвести арту и стереть с лица земли все что стреляет со стороны врага, чтобы прекратить уже ету бойню
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Так хто ж заважає?................. вперед і з піснею............
Починай з Криму. Враг применил на Донбассе запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, с начала суток - 9 обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1798
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Зачем с крыма. Начнем откуда ближе а там и до окупированного крыма дойдет. Верно я говорю гнида сепарская?
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серега,не молчи - "за свабоду,за расийу - даканца"..
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Если такой умный,то поедь прикончи путлера.
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Как понимаю, "успешное перемирие продолжается"?
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С 2014.
Вот как пэтюньчик подписал минские, так и продолжается
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- а хто винен?
- невістка
- так її нема дома
- а он її халат висить!
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ну так пэтюньчик обещал за годыны.
Потом извинялся как пес обдрыстаный
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***** контролирует русских через телевизор, наркоман собирается контролировать паству через телефон.
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Ну да теперь они нас будут убивать без потерь, скоро клоун прикажет чтобы медленнее передвигались для удобства.
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Петевата негодуе.Заводите диван,берите петю и в наступление на мацкву.Кто-то мешает?
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Ну с обстрелами все понятно.Когда общество и страна услышат,что начальнику ГенШтаба надоело подставлять украинских солдат под расстрелы и он отдал приказ подавлять боевые точки лугандонских ублюдков,жесточайшим способом.Когда хомчак вспомнит о выполнении офицерского и командирского долга,а не прислуживания?
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Ну с обстрелами все понятно.

Да нихрена тебе не понятно. Когда на днях Цензор писал "в зоне ответственности группы "Север" обстрелов со стороны противника не было", то в дыре, именно там где "Север", были нехилые прилеты. Отсюда можно сделать вывод - загрызались пулеметчики и эрпэгэшники на "Восток", а ответка прилетела от "Севера, и вполне возможно, что по лучше разведанным и более значимым целям. Так же может быть и сегодня - насыпали по Новолуганке, а отхватили где-нибудь на Трудовских или Спартаке в Донецке.
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