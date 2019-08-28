 Ворог застосував на Донбасі заборонені міномети калібру 120 мм і 82 мм, від початку доби - 9 обстрілів, - пресцентр ОС

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції ОС: поблизу Лебединського (зі стрілецької зброї), Павлополя (з ручних протитанкових гранатометів), Водяного (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї) і Широкиного (ворог застосував безпілотний літальний апарат із петлею, на якому був закріплений для скидання гранатометний постріл (ВОГ-17).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив п'ять обстрілів: неподалік від Новолуганського (з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї), Зайцевого (з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Новотошківського (з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї), Південного (з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів), а також об'єктів цивільної інфраструктури Майорського (з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів).

Нагадаємо, робота КПВВ "Майорське" була тимчасово припинена у зв'язку з ворожим обстрілом. Пізніше контрольний пункт в'їзду/виїзду відновив пропуск осіб і транспорту.