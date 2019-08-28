 Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в порядку денному, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Депутати планують розглянути такі питання.

Обрання тимчасової президії; Порядок денний сесії; Складання повноважень прем'єр-міністром перед новообраною Радою; Формуовання депутатських фракцій; Доповідь спікера Андрія Парубія про стан законодавчої роботи за підсумками роботи попереднього парламенту; Оголошення про коаліцію; Обрання лічильної комісії; Обрання голови Верховної Ради, головний претендент Дмитро Разумков; Обрання першого віцеспікера (головний претендент Руслан Стефанчук) та віцеспікера, яким, найімовірніше, буде Олена Кондратюк; Послання Раді від президента Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище; Розгляд змін до Конституції щодо зняття недоторканності з депутатів; Призначення нового прем'єр-міністра, очевидно Андрія Гончарука; Доповідь підготовчої групи; Призначення міністра оборони; Призначення міністра закордонних справ; Призначення нового Кабміну; Потім депутати, які підуть у Кабмін, складуть повноваження; З посад звільнять міністрів Кабміну Гройсмана; Депутати затвердять перелік і кількісний склад комітетів; Проголосують керівників комітетів; Звільнять голову СБУ; Призначать голову СБУ; Додадуть згоду на звільнення генпрокурора; Дадуть згоду на призначення нового генпрокурора, очевидно Рябошапки; Про погоджувальну Раду Затвердять календарний план. Затвердять правила висвітлення роботи Ради журналістами.

Найбільше дискусій викликав пункт про розгляд змін до Конституції, ЄС пропонувала спочатку розглянути проект у комітеті. Вадим Рабинович вимагав у перший день сесії створити тимчасову комісію щодо злочинів Петра Порошенка.