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 Політика України
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Все про:ВР (5395) депутат (941)

 Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня. ДОКУМЕНТ

Підготовча група затвердила план першої сесії Ради 9-го скликання. Так, депутати 29 серпня мають розглянути 27 питань.

Про це йдеться в порядку денному, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Депутати планують розглянути такі питання.

  1. Обрання тимчасової президії;
  2. Порядок денний сесії;
  3. Складання повноважень прем'єр-міністром перед новообраною Радою;
  4. Формуовання депутатських фракцій;
  5. Доповідь спікера Андрія Парубія про стан законодавчої роботи за підсумками роботи попереднього парламенту;
  6. Оголошення про коаліцію;
  7. Обрання лічильної комісії;
  8. Обрання голови Верховної Ради, головний претендент Дмитро Разумков;
  9. Обрання першого віцеспікера (головний претендент Руслан Стефанчук) та віцеспікера, яким, найімовірніше, буде Олена Кондратюк;
  10. Послання Раді від президента Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище;
  11. Розгляд змін до Конституції щодо зняття недоторканності з депутатів;
  12. Призначення нового прем'єр-міністра, очевидно Андрія Гончарука;
  13. Доповідь підготовчої групи;
  14. Призначення міністра оборони;
  15. Призначення міністра закордонних справ;
  16. Призначення нового Кабміну;
  17. Потім депутати, які підуть у Кабмін, складуть повноваження;
  18. З посад звільнять міністрів Кабміну Гройсмана;
  19. Депутати затвердять перелік і кількісний склад комітетів;
  20. Проголосують керівників комітетів;
  21. Звільнять голову СБУ;
  22. Призначать голову СБУ;
  23. Додадуть згоду на звільнення генпрокурора;
  24. Дадуть згоду на призначення нового генпрокурора, очевидно Рябошапки;
  25. Про погоджувальну Раду
  26. Затвердять календарний план.
  27. Затвердять правила висвітлення роботи Ради журналістами.

Найбільше дискусій викликав пункт про розгляд змін до Конституції, ЄС пропонувала спочатку розглянути проект у комітеті. Вадим Рабинович вимагав у перший день сесії створити тимчасову комісію щодо злочинів Петра Порошенка.

Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня 01

Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145164
 
   
 Топ коментарі
 
Зебобики сильно удивятся, когда тарифы останутся прежними и денег не прибавится, зебил априори заработать ничего не может. Так и будут зебобики гавкать что им палки в колёса вставляют.
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Я ЕЩЕ РАЗ ПОРОХОБОТОВ ЛИЦОМ В ГРЯЗЬ СУНУ Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 5319

Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 5902
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Я прочитав усі питання, які необхідно розглянути. Тепер питання до зебобіків: яка кількість депутатів від Слуг народу без папірця повторить усі ці питання?
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Я повторю, бо можу професійно вивчити складний технічний текст англійською мовою. Така у мене освіта.
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Не зазнавайся, тут все юристы и адвокаты.
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Ви перейшли на особистості. Я говорив про зовсім інше, але відповів на ваше питання. Також повідомляю, що тут не усі адвокати та юристи.
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А попробуй спроси! Минимум две вышки и зарплата $5000!
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а на хіра зубрити пункти,котрі можуть ще змінитись..?


щоб задовольнити нереалізовану сексуальну потребу імпотентних порохоботів у самоствердженні(за рахунок інших)? Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 5542
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Наконец то петюня вместе с жопоблоком,окажутся там где им самое место,с задних рядов гавкать Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 1816
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При цьому слуги принесуть каву, бо будуть ще далі, ніж слуги.
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Пете тебе это надо было говорить, умник.
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Ну как с петей фортуна обошлась,мы увидели.Заливался на выборах крокодильими слезами,не помогло,пролетел,как фанера над Парижем.
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это не означает,что с зе она будет любезной)
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ЭТО, если будет то потом, а Сывочёлый уже в .....!
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А потом ближе к параше, окна в клеточку, друзья в полосочку.
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"11. Рассмотрение изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов"


И где же здесь ЗЕ-обещание - где пункт об импичменте президента
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Не вижу там там переименования Украины в "Малоросию" и прошение к ***** ввести вайска Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 9512 порохоботам мои сожаления!
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А может переименуем ВР - Верховна Рада в ВК - Вечерний Квартал? Ну так, по приколу для полной ясности. Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 6429
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Как-то без огонька и устало "шютют" порохоботьі, но рядьі пока не поредели.
Расея помогает ?
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.расея Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 6753 ... Привидится же тебе такое . Шо курим Шура ??
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Так у тебя ,оказывается,олигофрения не дебильной стадии- первой,а как минимум второй- имбецильность и ты уверенно шагаешь к вершине -идиотизму третьей стадии деградации умственной! Коротенько лекция о стадиях умственной и психической деградации личности ,к лахтинцам- личность заменяется на особь ...
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Неплохая оценка об уровне развития ЗЕбобиков.
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Создать комиссию по преступлениям рыгов и лично рабиновича, старого кидалы.
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Ну ЗЕ борец с корупцией и олигархизацией - должен же наконец это сделать, а тем более быть независимым от влияния подобных персонажей и тем более, что наш главный партнер - США на это тоже надеется: "Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский" https://censor.net.ua/n3133186
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А 28 пункт где?
Клоун сделает единственное, что он хорошо умеет - сыграет на рояле...
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Очень будет напоминать партсобрание КПСС в СССР. Всё примут единогласно с чувством глубокого удовлетворения, и Великий Вождь укажет нам светлый путь. Доигралить.
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Ну наконец-то. С завтрашнего дня уже мы не услышим, что гению современности, великому актеру и мыслителю, почитателю шаурмы и немецких порноактрис, срут в штаны коварные папередники.
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И только отчаянньій скулеж порохогнид раздавался на обочине прогресса
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Прождал пол часа, думал что он заплачет! А он как всегда - опять бреше! Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 225
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наступний етап "ВЕЛИКОГО шЛЯХУ Бариги":

а вдоль дорог мёртвые (порохоботи)с косами стоят. Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 8823
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Повестка дня насыщенная, адекватная, ожидаемая, в добрый час! Поехали!
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"Повестка дня насыщенная, адекватная, ожидаемая"

Неужели? И где ожидаемый, обещанный Зеленским пункт об импичменте Презедента?
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Наконец то дождались , Квартала под куполом Рады Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 7190 . Завтра будет выступать прзыдэнт .!! Пианино , говорят , уже занесли . .
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нормальная шутка, не хуже порноактрис и эбонитовых палочек
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Только надо понимать , над над чем ( кем ) пошутить не грех , а за шутки над чем ( кем ), не грех и хлебало начистить . .
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"за шутки над чем ( кем ), не грех и хлебало начистить"

Это про порноактрису и эбонитовые палочки Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня - Цензор.НЕТ 7298
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Я вот этого вот. ваще не понял, не слышал и сильно удивлен:

"Вадим Рабинович требовал в первый день сессии создать временную комиссию по преступлениям Петра Порошенко Источник: https://censor.net.ua/n3145164"

а где подробности по этой теме?
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Рабік швидко перевзувся. Пєця - кращий друг Рабіка(колишній, з усього))
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Оце продуктивність!!! Ще жодна рада так плідно не стартовала.
Але нічого не поробиш, часу на розкачку нема. Мародерські парубії загнали країну в безвихідь і лише рішучі і маштабрні рішення зможуть виправити ситуацію, фактично врятувати країну.
Бажаю вдачі і тримаю кулаки.
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Але кримінальну відповідальність платних тролів треба прописати у ККУ одним з перших законів. З часу прийняття цього положення кожен платний пост має вважатить особливо важким злочином після доведення факту отримання оплати. До прийняття цього закону платні боти мають штрафуватись за несплату податків з заробітку з конфіскацією оргтехніки.
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Голодне зе- стадо буде з замиранням серця слідкувати як зеліни безробітні петеушники будуть робити їм ковбасу по 2.20, долар по зарплату по 4 К баксів, низькі тарифи, високі пенсії, дороги по всій Україні і головне мир за будь яку ціну. Але отримають як годиться Вофкіним музикальним пісюном по своїм розкатаним губонькам. Але биду підкажуть що по губонкам їм провела "стара система" у вигляді Порошенко зі своєю фракцією в 26 осіб і кілька тисяч порохоботів в мережах по всій Україні . І вся зе-бидляча зграя, ласа до шари поволавши " Сцуки, коли ж ви припините вставлять новому *** ліцу палки в колесах" переключиться на порошенка і порохоботів і дасть можливість "новаму ліцу" і його регентам шниряти по державній казні і по кишенях довірливих фанатів "нових ліц"
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Хто знає спосіб, як можна затулити пельку підніжці Геращенко? Вона ж не дасть працювати. Поприскати її свинячою мочою? Взяти в Раду клізму і чвірк....Свиняча моча така смердюча, що Іринці прийдеться їхати додому і перевдягатись. Ще й митись довго, бо вона і в шкіру в'їдається. Одного диверсанта і саботажника буде знешкоджено))
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