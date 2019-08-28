 Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в порядку денному, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
Депутати планують розглянути такі питання.
- Обрання тимчасової президії;
- Порядок денний сесії;
- Складання повноважень прем'єр-міністром перед новообраною Радою;
- Формуовання депутатських фракцій;
- Доповідь спікера Андрія Парубія про стан законодавчої роботи за підсумками роботи попереднього парламенту;
- Оголошення про коаліцію;
- Обрання лічильної комісії;
- Обрання голови Верховної Ради, головний претендент Дмитро Разумков;
- Обрання першого віцеспікера (головний претендент Руслан Стефанчук) та віцеспікера, яким, найімовірніше, буде Олена Кондратюк;
- Послання Раді від президента Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище;
- Розгляд змін до Конституції щодо зняття недоторканності з депутатів;
- Призначення нового прем'єр-міністра, очевидно Андрія Гончарука;
- Доповідь підготовчої групи;
- Призначення міністра оборони;
- Призначення міністра закордонних справ;
- Призначення нового Кабміну;
- Потім депутати, які підуть у Кабмін, складуть повноваження;
- З посад звільнять міністрів Кабміну Гройсмана;
- Депутати затвердять перелік і кількісний склад комітетів;
- Проголосують керівників комітетів;
- Звільнять голову СБУ;
- Призначать голову СБУ;
- Додадуть згоду на звільнення генпрокурора;
- Дадуть згоду на призначення нового генпрокурора, очевидно Рябошапки;
- Про погоджувальну Раду
- Затвердять календарний план.
- Затвердять правила висвітлення роботи Ради журналістами.
Найбільше дискусій викликав пункт про розгляд змін до Конституції, ЄС пропонувала спочатку розглянути проект у комітеті. Вадим Рабинович вимагав у перший день сесії створити тимчасову комісію щодо злочинів Петра Порошенка.
щоб задовольнити нереалізовану сексуальну потребу імпотентних порохоботів у самоствердженні(за рахунок інших)?
И где же здесь ЗЕ-обещание - где пункт об импичменте президента
Расея помогает ?
Клоун сделает единственное, что он хорошо умеет - сыграет на рояле...
а вдоль дорог мёртвые (порохоботи)с косами стоят.
Неужели? И где ожидаемый, обещанный Зеленским пункт об импичменте Презедента?
Это про порноактрису и эбонитовые палочки
"Вадим Рабинович требовал в первый день сессии создать временную комиссию по преступлениям Петра Порошенко Источник: https://censor.net.ua/n3145164"
а где подробности по этой теме?
Але нічого не поробиш, часу на розкачку нема. Мародерські парубії загнали країну в безвихідь і лише рішучі і маштабрні рішення зможуть виправити ситуацію, фактично врятувати країну.
Бажаю вдачі і тримаю кулаки.