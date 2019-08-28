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Все про:хакер (380) фейк (201)

 Зламано сайти видань "Новий час" і "Депо" для розміщення фейкової інформації, що дискредитує ЗСУ

У середу, 28 серпня, редакції НВ стало відомо про злам сайту NV.ua і Depo невідомими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці видання "Новий час".

В редакції зазначають: "Кіберзлочинці отримали доступ до адмінпанелі і замінили матеріал "У Львівській області зіткнулися чотири автомобілі: двоє осіб загинуло, шестеро травмовані" фейком із заголовком "Українські військовослужбовці - головна проблема Яворівського навчального центру".

Ми зняли цей матеріал з публікації.

Редакція НВ розцінює це як відверту цинічну провокацію як проти нашого ресурсу, так і проти Збройних Сил України.

За цим фактом НВ звернеться в правоохоронні органи".

Зламано сайти видань Новий час і Депо для розміщення фейкової інформації, що дискредитує ЗСУ 01
Зламано сайти видань Новий час і Депо для розміщення фейкової інформації, що дискредитує ЗСУ 02

У свою чергу сайт Депо зазначає: "Інформаційне видання Depo.ua готує звернення до Служби безпеки України (СБУ) і Міністерства внутрішніх справ (МВС) щодо факту хакерської атаки на сайт.

Відомо, що такі атаки були здійснені і на низку інших українських ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські хакери атакували корпоративні мережі Microsoft через пристрої "інтернету речей"

Технічний відділ ЗАТ "Картель" провів внутрішнє розслідування, яке з'ясувало, що створення новини сталося з IP адреси, розташованої в Амстердамі (з використанням програми Tor).

Це був несанкціонований злам адміністративної панелі"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145148
 
 
 Топ коментарі
 
Арестович задал Зеленскому три вопроса по Дню Независимости



ТРИ ВОПРОСА.
..организаторам официальной части празднования (и их поклонникам).

1. Что произошло со вторым куплетом национального гимна?

2. Почему не назвали конкретно страну-агрессора?

3. Вы отдаёте себе отчёт, что срочно разгоняемая методичка:
«ветеранам предложили присоединиться к официальной части, а они сами
отказались!!!», не проканает?..)



Напоминаю: - парад
отменили вы;

- ветераны начали организовывать свой;

- вы спохватились: придумали свое шаманское камлание с
попыткой заколдовать и изгнать войну шариками и роялями;

- пригнали на него людей по разнарядке, в том числе военных;

- у вас не получилось.

Как бы вам объяснить... у воющей страны долгая и очень
хорошая память.

Карты передернуть задним числом не получицца.
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Тупее не могла придумать отмазки? За что вам только платят...
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«Полковнік Роберт Трейсі» dead in 2010
Ну точно лахтинців набирають, з помийок Фінляндського вокзалу
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Время поменялось, да и бигмир больше не люблю.
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Отличная маза "неодиозного" сми, которое единственное, кроме обосраны.уа, опубликовала этот российский фейк.
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В случае публикации фейка - рассказывай о хакерах. Тупые овцы.
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«Полковнік Роберт Трейсі» dead in 2010
Ну точно лахтинців набирають, з помийок Фінляндського вокзалу
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Ця інформація була на strana.ua з посиланнями на блог.Але вона написана занадто по москальськи.
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Там був передрук тексту з «Русской Газєти» за 27.08.2019.
А англ. текст був на : https://rktracy.blogspot.com/2019/08/ukrainian-soldiers-is-major-weak-spot.html
При чому, єдиний, від зареєстрованого 23/08/2019 «Роберта Трейсі», який помер у 2010 році
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А я який Вам надав? Саме цей:
«gtctd dtfbdqpt

Там був передрук тексту з «Русской Газєти» за 27.08.2019.
А англ. текст був на : https://rktracy.blogspot.com/2019/08/ukrainian-soldiers-is-major-weak-spot.html
При чому, єдиний, від зареєстрованого 23/08/2019 «Роберта Трейсі», який помер у 2010 році»
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А от звідки страна.уа передрукувала те гнилячча:


«Росийская Газета » 27.08.2019 17:59 Рубрика: В мире
"Глупые жадные пьяницы": американский инструктор оценил украинских солдат
Текст: Петр Лихоманов
https://rg.ru/2019/08/27/glupye-zhadnye-pianicy-amerikanskij-instruktor-ocenil-ukrainskih-soldat.html
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gtctd dtfbdqpt А цей блог в свою чергу створили самі москалі.
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gtctd dtfbdqpt Ця газета з цього блогу взяла текст і переклала на російську.Я правильно зрозумів?
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Після приходу до влади земанди НВ змінилось в гіршу сторону. Збільшилась кількість нарєчія в передачах радіо.
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Арестович задал Зеленскому три вопроса по Дню Независимости



ТРИ ВОПРОСА.
..организаторам официальной части празднования (и их поклонникам).

1. Что произошло со вторым куплетом национального гимна?

2. Почему не назвали конкретно страну-агрессора?

3. Вы отдаёте себе отчёт, что срочно разгоняемая методичка:
«ветеранам предложили присоединиться к официальной части, а они сами
отказались!!!», не проканает?..)



Напоминаю: - парад
отменили вы;

- ветераны начали организовывать свой;

- вы спохватились: придумали свое шаманское камлание с
попыткой заколдовать и изгнать войну шариками и роялями;

- пригнали на него людей по разнарядке, в том числе военных;

- у вас не получилось.

Как бы вам объяснить... у воющей страны долгая и очень
хорошая память.

Карты передернуть задним числом не получицца.
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С какого перепуга в речи о независимости Украины упоминать Московию?!
Много чести
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Тупее не могла придумать отмазки? За что вам только платят...
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Кацапка, независимость сейчас под угрозой и виной тому, кроме украинских гнид, - паРаша. Или у тебя тоже ***** не виновато?
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овоизбранный депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива в телевизионном эфире заявил, что пришел в политику, чтобы «бороться против Украины».
«Мы будем бороться за вас, мы будем отстаивать интересы. Для этого мы пришли в политику, для этого мы получили ваше доверие.

Ваше доверие для борьбы против Украины и против украинского народа», - сказал Кива.

скажите лучше шо Он Наркоман!!!)))))
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ссылку на сайт Зик с данной записью, а не на фуфел на ютубе
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Ваши Доказательства-Не Доказательства!)))

Обычный отмаз Кацапа!
типа Чуркина))).......
Он закончил плохо......
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фсбшное, тебе было сказано куда идти ... пшлонах.
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)))кстати Я живу в Суоми но счас в Еести!

была и в деревне Ольгино и на Заливе Лахте!!...

а вот в ФСБ не состою))).....
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фейк, явно заметно наложение голоса на кадр,
причем голос не естественно растянутый ... дешевка.
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Я просто За Украину и была на Бамбасе..

но это ШедеФр зелеБобикоФ!))).

Мне СТЫДНО за ВАС.............((.

как Я могу в ЕС отстаивать Украину..если такие пиФтаболы в УКРАИне живут????????....

это Полный Проигрыш((((((((((((((
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кацап, берёшь барабан или флаг и возглавляешь колонну идущих нах@й !
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Ты был под НовоЕкатериновкой когда 6 армию РФ остановили???

а Я была!.

Реально 3 Танка Кацвапоф сожгли!!.

ну Кацап расскажи как Ты вайовал на диване за Хохлоф???................
ссукк как Я ненавижу вас ппиФтаболоф Диванных...

иди ваюй Герой блааа!!!
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Лишнехромосомный, груз 200 ты от неарийцев получаешь?
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В Беларуси тоже есть "блогеры", которые пишут только тогда, когда происходит наиболее громкий "хапун"...
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Так, выходит, орков крошили пляшущие негры на танках?
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Да кто там что взлымывал. Сейчас за деньги и маму родную продадут не только пароли и информацию
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Ну звичайно - це не ми, це нас "дискредитували"..............
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точно пэдрот орудует - стырил все серверы, и теперь занимается подрыв. деятельностью. Его почерк.
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Если гадят на Украинскую Армию, то первым делом проверить жОПА.
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Голландия? Там же шарий прячется. Случайность?
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ну, дєморалізатори завжди в долє з рєкламістамі
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