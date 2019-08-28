 "Вишинського звільнили в межах якихось великих домовленостей", - Фейгін

Таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив юрист Марк Фейгін, інформує Цензор.НЕТ.



"Я розумію, що Вишинського звільнили в межах якихось великих домовленостей. Тобто це не просто рішення саме собою. А отже, ми розраховуємо на взаємність з іншого боку. Нагадаю, що в липні, напередодні виборів, Вишинського не відпустили. Хоча ситуація була аналогічною. Наразі ж його з-під варти звільнили. Тому ми маємо право припускати, що досягнуто певних домовленостей між Києвом і Москвою, які зараз починають реалізовувати. Щоправда, я не впевнений, що все це відбудеться найближчими днями. Навіть із бюрократичного погляду не можна зробити так, щоб в один момент відчинили камеру і людина поїхала. На оформлення документів потрібен час. Це стосується і російської, і української сторони", – зазначив юрист.



Він розраховує, що ситуація, яка склалася, допоможе звільнити утримуваного у РФ українського журналіста Романа Сущенка.





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"Щодо мого підзахисного Сущенка, то, звісно, я сподіваюся, що ця історія стосуватиметься і його. Проте я не відкидаю, що сценарій розвиватиметься в межах пакетної угоди за формулою "33 на 33". Про це знають тільки в Офісі президента України та Кремлі – більше ніхто. Принципові рішення ухвалюють лише президенти. Швидко можна видати тільки указ про помилування. Ще один варіант – коли людину передають на батьківщину для відбування покарання там. Але для цього потрібно два рішення суду. Тому тут швидко не вийде. Хоча, якщо принципової домовленості досягнуто, усе інше – справа техніки. Інше питання, що в політиці іноді складаються такі обставини, яких не контролюють навіть учасники перемовин. Це можуть бути дії третьої сторони, наприклад Заходу. Або Путін захоче до G7 повернутися, але хіба Зеленський зможе йому це гарантувати? Сподіватимемося, що сторонні чинники не завадять і все буде добре", – підкреслив Фейгін.

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

Сьогодні, 28 серпня, суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти.