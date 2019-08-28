EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  10027  90
Все про:Богатирьова (95) Бурлакова Валерія (80) запобіжний захід (57)

 "Чому мене не можна було знайти в Криму?" - як обирали запобіжний захід Богатирьовій

Раїса Богатирьова, за її словами, не поверталася в Україну раніше тільки тому, що у неї тривав "післяопераційно-реабілітаційний період".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Розглядати клопотання прокуратури щодо міри запобіжного заходу для ексміністра Раїси Богатирьової Печерський суд почав 28 серпня близько 16:00. Богатирьову, яку затримали вчора в аеропорту Києва, привозили на вулицю Володимирську ще вчора - однак з огляду на те, що робочий день на той момент вже закінчився, в суді вирішили відкласти розгляд на наступний день. За ніч, яку колишня "регіоналка" провела в СІЗО, вимоги прокуратури не змінилися: сторона обвинувачення попросила суд залишити підозрювану під вартою.

Слідчим суддею у справі Богатирьової стала Світлана Смик, яка працює в Печерському суді з 2002 року, а з 2014 до 2015 року суд очолювала. Рідного брата судді, Віктора Домасенка, називали одним із замовників убивства багатодітної матері в Фастові під Києвом через бізнес-інтереси.

"Підозру не було вручено".

На початку засідання захисник Раїси Богатирьової Дмитро Бєляєв зазначив, що вважає перебування своєї підзахисної під вартою абсолютно незаконним. "Обґрунтованість підозри, її вивчення можливе тільки в тих умовах, коли про цю підозру повідомлено особі", - підкреслив він, пояснивши, що Раїса Богатирьова підозру офіційно не отримувала.

"З 2014 року підозру не було вручено належним чином", - зазначив адвокат, додавши, що Раїса Богатирьова перебувала за межами України і слідчий направляв їй підозру поштою, проте в листі невірно було вказано навіть прізвище одержувача. Тому, на думку захисника, поки Раїса Богатирьова взагалі не перебуває в статусі підозрюваної.

Кримінальну справу на Богатирьову було порушено за підозрою в розкраданні бюджетних коштів в сумі 6,5 млн грн при закупівлі ліків та медичного обладнання, придбаного за завищеними на 20-40% цінами. Втім, позиція захисника полягає в тому, що жодних збитків державі колишня керівниця міністерства не завдала. "Збитки - це безповоротно втрачений актив. А ці кошти були в дебіторській заборгованості, до моменту їхнього погашення", - пояснив Бєляєв.

Ризиків втечі своєї підзахисної, про які говорить прокуратура, він також не бачить: "Ми повідомили про наше повернення, надали відповідні документи. З моменту коли прибули в Україну жодних дій для втечі чи переховування не вчиняли". Адвокат додав, що східний кордон України "практично не контролюється" і, на його думку, якби Раїса Богатирьова хотіла повернутися в країну не привертаючи при цьому до себе зайвої уваги - вона могла б зробити це через Донбас.

Говорячи про те, що Раїсу Богатирьову необхідно звільнити з-під варти, серед інших документів Бєляєв надав судді лист від діючої виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, Уляни Супрун.

"Я жодного дня за цей період не була на території АРК".

Богатирьова, у свою чергу, зазначила, що повністю підтримує свого захисника. "Я тільки сьогодні отримала підозру, тому не знаю, про що йшлося до сьогодні по суті. Я виїхала за межі країни коли не було жодної підозри, тому говорити про те, що я переховувалася від слідства, немає жодних підстав, - розповіла вона . - Нехлюйство та упередженість простежуються у всіх документах, які надає сторона прокуратури".

Також її обурила інформація про те, що всі ці роки вона проживала в Криму. "Я жодного дня за цей період не була на території АРК. Але якщо навіть уявити, що сторона прокуратури була зацікавлена мене розшукати - а ми знаємо, що Крим це українська територія - то чому мене там не можна було знайти?" - "здивувалася" Богатирьова.

За її словами, вона зараз повернулася в Україну, оскільки у неї "закінчився період післяопераційно-реабілітаційної допомоги". Хоча, за "дивним збігом", саме незадовго до її повернення, 14 серпня, Голосіївський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити справу проти Раїси Богатирьової. Адвокат наполягав на закритті цієї справи через відсутність доказів і закінчення термінів досудового розслідування.

"Було рішення суду, можна вести заочне засудження мене, - додала Раїса Богатирьова. - Якщо бездоганні підстави - чому це не зроблено за стільки років?"

Вона підтримала клопотання свого захисника про звільнення з-під варти і пообіцяла реагувати на всі виклики суду в майбутньому, щоб "захищати свою честь".

"З певних причин доступ ускладнено"

Представники прокуратури, зі свого боку, зазначили, що вважають відправлення поштою повідомлення з підозрою врученим і не змінили своє клопотання щодо утримання Богатирьової під вартою.

"Крим - це Україна, так. Але з низки причин належного доступу до території Криму у нас зараз немає, його ускладнено", - сказав прокурор, назвавши слова про можливість розшуку на території півострова, маніпуляцією.

Суддя Смик запитала Богатирьову чи перебувала вона в період з 2014 року до вчорашнього дня на території України. "Ні, я перебувала за межами України", - відповіла Богатирьова.

Після повернення з нарадчої кімнати Світлана Смик ухвалила рішення застосувати до Богатирьової запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб - або запропонувала внести за неї 6 млн застави.

Раїса Богатирьова була затримана в аеропорту Жуляни в Києві у вівторок, 27 серпня. Вона повернулася в Україну після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак її було затримано, оскільки з розшукової бази її досі не зняли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145144
 
 
 Топ коментарі
 
Родного брата судьи, Виктора Домасенко, называли одним из заказчиков убийства многодетной матери в Фастове под Киевом за бизнес-интересов .Источник: https://censor.net.ua/n3145144

хороший суддя над справою богатирьової працює "Почему меня нельзя было найти в Крыму?", - как выбирали меру пресечения Богатыревой - Цензор.НЕТ 6377
 показати весь коментар
 
Вся погань возвращается. Ошибка майдана - надо было тогда их добивать!
 показати весь коментар
 
Отлично, завтра выйдет под залог и можно заново выстраивать все корупционные схемы в медицине которыми она всегда и занималась. для ЗЕсепар банды ценные кадры как никак...Не удивлюсь если ЗЕкобанда ей и должность сразу какую то подготовила, ведь даже дибилу очевидно что её возврат давно решённый договорняк.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Родного брата судьи, Виктора Домасенко, называли одним из заказчиков убийства многодетной матери в Фастове под Киевом за бизнес-интересов .Источник: https://censor.net.ua/n3145144

хороший суддя над справою богатирьової працює "Почему меня нельзя было найти в Крыму?", - как выбирали меру пресечения Богатыревой - Цензор.НЕТ 6377
 показати весь коментар
 
 
Ксенія, слідчий суддя проводить лише одне засідання, суддя визначила 2 міс або 6 млнгрн заставу. І що тут не так?
Наступного разу буде вже інший слідчий суддя, а той що був слідчим суддею не зможе брати участь в судовому засіданні, коли обвинувальний акт прокуратура передасть до суду.
так, шо не волнуйтєсь, будь-ласка.
 показати весь коментар
 
Та вже мабуть напилася, чи то з горя, чи то з радості
 показати весь коментар
 
мені так думається, що Богатирьову готують на обмін..може на Сенцова або Балуха
 показати весь коментар
 
З якого переляку ?
Хіба вона не була вільною до цього ?
Її хтось в ражку не пускав ?
 показати весь коментар
 
 
Так при Порошенко никого из корупционеров не посадили. При Пете сбежали Клюевы .Иванющенко .За исключением нескольких человек
 показати весь коментар
 
 
"Судья" смык насмыкует такого,ято еще райке моральный ущерб придется возместить. "Эрагидности",мать её.
 показати весь коментар
 
 
вітаю тебе, надія української системи охорони здоров'я, і нове лице в зе політиці!
 показати весь коментар
 
 
Якщо лист ніхто не отримував, то звідки відомо, що прізвище неправильно написане?
 показати весь коментар
 
 
Ви реально читали всі оті тупі відмазки)
 показати весь коментар
 
 
Отлично, завтра выйдет под залог и можно заново выстраивать все корупционные схемы в медицине которыми она всегда и занималась. для ЗЕсепар банды ценные кадры как никак...Не удивлюсь если ЗЕкобанда ей и должность сразу какую то подготовила, ведь даже дибилу очевидно что её возврат давно решённый договорняк.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Типа ведьма супрунша ещё не успела выстроить коррупционные схемы 😂
 показати весь коментар
 
 
Прошу прощения. месье, но правильно писать "дебил"
 показати весь коментар
 
Прошу прощения. месье, но правильно писать "ЗЕбил"
 показати весь коментар
 
 
Ну нет же, месье, таки правильно писать ПЕСдаун
 показати весь коментар
 
 
Цікаво!! А можна ссилочку по "договорняку", хто з ким бо не всі "дибили" розуміють. Да, і яку цінність ця персона має для держави.
 показати весь коментар
 
зебіли опустили країну. На заході дивлячись на колаборанство-капітулянство нової горе влади взагалі заб'ють на все, знімуть санкції.
 показати весь коментар
 
 
Тоже скорее всего так думаю. если страна сама подмахивает сепарам и бандюкам, то нафига им бабло терять впрягаясь за этих дегенератов. Скорее всего скоро с Рашки санкции снимут, а тему Крыма похоронят навечно. ЗЕбилы малоросы сделали это вместе -- 73%
 показати весь коментар
 
 
да, все очень печально... никакой надежды...
 показати весь коментар
 
Главное по Г+Г представить её как новое лиЦЦо от ЗЕкоманды и могу поспорить ЗЕбильня за неё гарантировано проголосует. Шо там..скоро где нибудь ближайшие выборы? В Киев Раде места есть?? Ждите новые лица ЗЕкоманды уже идут к вам.
 показати весь коментар
 
 
Важко зрозуміти деяких дописувачів! Вони знають на багато більше чим самі Зебіли.Нові методички?!! І схоже ліпляться десь далеко, автор не орінтується в нинішній ситуації в державі...
 показати весь коментар
 
Якщо в голові пусто як в макітрі, то навіть американський прапор не допоможе любителю методички....
 показати весь коментар
 
Ну шо ж. - поздравляю зебилов, дебилов и просто всех причастних к "торжеству справедливости". Зробили це разом...
 показати весь коментар
 
 
Вся погань возвращается. Ошибка майдана - надо было тогда их добивать!
 показати весь коментар
 
 
хто наступний - Азіров?
а потім і легітимний підтягнеться
 показати весь коментар
 
 
Азиров и Легетимный на фоне происходящего это у же мелочь..бери выше..скоро депутаты Гос Думы будут в кресле спикера Верховной Рады сидеть как у себя дома, а 73% будут радостно повизгивать..ну наконец то война с мышебратьями закончилась.
 показати весь коментар
 
 
Ты у пь'єтра спроси.Этож его однопартийцы возвращаются.У юрка,который за пять лет не смог найти доказательтв вины этой соски.
 показати весь коментар
 
 
Готується підтримка для впихування ЛуганДону в Україну.
 показати весь коментар
 
 
Та ні, ви все переплутали, Україну готують до впихування у ЛуГанДон. Це різні речі☹️
 показати весь коментар
 
 
100%, У ЗЕсепар банды и их кремлёвских кураторов планы куда шире. Это не Лугандон в Украину будут впихивать, это со всей Украины сделают Лугандон.
 показати весь коментар
 
 
Так я ж і кажу. Недарма усі під кацапники так активізувались. Недарма Рашку збираються повернути у G7. Якщо українська влада посилає потужний сигнал усьому світу, що вони повертають усе як було до Майдану, то чому світ має продовжувати підтримувати боротьбу України проти Московії?🤔
 показати весь коментар
 
 
Під час Революції Гідності, Богатирьова дала дозвіл на застосування водометів на Майдані за температури нижче мінус 10 градусів Цельсія.
Я не фанат Миколи Азарова, але він НЕ ПІДПИСАВ.
 показати весь коментар
 
 
А кримінальна справа по цьому факту є? Чи знову винуватий Портнов, Зібров і тільки не ті, хто керував слідством останні п'ять років?
 показати весь коментар
 
 
У країні де 73,22% усталі стоять прямо перед підорашкою?
 показати весь коментар
 
 
ну да, у вас как всегда зеленый жидкий пук....
 показати весь коментар
 
 
Як могла Влада країни, де, як виявилось, 73,22% були проти збройного опору окупантам підарашки, арештовувати кремлівських агентів?
 показати весь коментар
 
 
янкик ти білети вже купив чи чартером прилетиш?
 показати весь коментар
 
 
Да какой там Янык, это уже не актуально, тут скоро и сам ***** с дружеским визитом пожалует...ЗЕкобанда во всяком случае на этим активно работает.
 показати весь коментар
 
 
Все понятно... Янык следущий! Путин приготовиться.
 показати весь коментар
 
 
Началось я не я такая чистая и пухнастая.Дубинкой по горбу и в камеру без залога.
 показати весь коментар
 
 
Оця розмова про 6 млн та інше є для дурнів, щоб вірили зеправосуддю. Богатирьова вийде, а потім їй знайдуть посаду. Зеригівський реванш продовжується.
 показати весь коментар
 
 
стопудово їй уже знайшли. підлість ЗЕ команди не має меж
 показати весь коментар
 
 
Відкриє мабуть "Курс молодого казнокрада", можливість зявилась
 показати весь коментар
 
 
Внесут залог и будет эта воровитая тва...***** медведчуковским каналам лазить.Может надо таких не судить,а того.....? Один раз того и все разбегутся кто куда?
 показати весь коментар
 
 
Наивные, да уже все обо всем договорились приезжаешь закрывают платишь бабки выходишь и гуляй пока дело разваливать будут итог если доплатит найдут недостаточно улик и все вот и весь бизнес ,потом удивляются откуда у прокуроров и судей особняки при их зарплате
 показати весь коментар
 
 
это просто в высшей степени возмутительно! куда милиция смотрит?
 показати весь коментар
 
 
Изменений в методах не видно. А Зе 2 недели давал СБУ и НАБУ для выход на результат в работе еще в июне.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
"С 2014 года подозрение ни было вручено должным образом", - отметил адвокат, добавив, что Раиса Богатырева находилась за пределами Украины и следователь направлял ей подозрение почте, однако в письме неверно была указана даже фамилия
получателя Источник: https://censor.net.ua/n3145144

Но это был не договорняк, нет. Просто ошибка. Кто не верит - агент кремля
 показати весь коментар
 
 
Конечно, мадам, тогда была ошибка. а вот счас чистый договорняк
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Петя превратил систему правосудия в Украине в посмешище, в жупел.
Но виноват, конечно, Зеленский.
 показати весь коментар
 
 
Та же клептократия
В результате из рыгов вообще не осуждён, кроме Овоща, да и тому даже разгон Майдана и Небесную сотню не предъявили.

Ах какую страну просрали (с)
 показати весь коментар
 
 
Шо тут непонятно?
Бабушке дали отмашку - приезжай, тут уже все наши "Почему меня нельзя было найти в Крыму?", - как выбирали меру пресечения Богатыревой - Цензор.НЕТ 4502
 показати весь коментар
 
 
Она сказала мне: "Нахал!"
Я ей членом помахал...
 показати весь коментар
 
 
Она сказала: "Хорошо..."
А я ей: "Хочешь, мля, ишо?" "Чому мене не можна було знайти в Криму?" - як обирали запобіжний захід Богатирьовій - Цензор.НЕТ 2234
 показати весь коментар
 
меня разыскать - а мы знаем, что Крым это украинская территория - то почему меня там нельзя было ---**** реально дебилка или притворяется ??
 показати весь коментар
 
 
Благодаря ваЗЕлину в Украину нагло возвращается все сучье воров и бандитов. портнов уже рулит полным ходом. А ведь Марш Ветеранов был не только несогласием с прокацапским гидрантом. Но и предупреждением. За сутки будет более 100 тыс. Аваков со своими гоблинами первый дрыснит.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не можешь простить Авакову,порохобот, что сетки по всей стране не допустил. и мародёр пролетел.
 показати весь коментар
 
А ты в этом разбираешься? Кино насмотрелась? ВаЗЕлин в зраду автоматы приготовил? Или там уже все свои? Теперь стрелять Украинцев будут. Богатырева просто так приехала? По тупости своей? Гарантии портнов предоставил от ваЗЕлина, что дальше сможет гадить этой стране и воровать.
 показати весь коментар
 
 
Хто за 5 лет не смог найти доказательств?
 показати весь коментар
 
"Крым это украинская территория - то почему меня там нельзя было
найти? "-" удивилась "Богатырева. По ее словам, она сейчас вернулась в Украину, поскольку у нее "закончился период после операционно- реабилитационной помощи".
Так попоробуй её найди после крымской "реабилитации". Вся в говне- и не узнаешь.
Июль 31, 2018 Гермослав "Почему меня нельзя было найти в Крыму?", - как выбирали меру пресечения Богатыревой - Цензор.НЕТ 358 Томилин. https://panorama.pub/5374-v-krymu-otkrylsya-koprologicheskij-sanatorij.html"В начале июня на черноморском побережье Крыма открылось необычное лечебное учреждение, использующее животные экскременты в терапевтических целях. По мнению врачей, выбор столь необычного лечебного материала обусловлен большой теплоемкостью фекалий и их малой теплопроводностью, что обеспечивает оптимальное прогревание больного места пациента". "Почему меня нельзя было найти в Крыму?", - как выбирали меру пресечения Богатыревой - Цензор.НЕТ 6039
 показати весь коментар
 
Богатырёва - близкий и очень давний друг Ахметова. Видимо Ахметов пообещал всё уладить по возвращению воровки в Украину.
 показати весь коментар
 
 
Погоняло варовка вже зайняте Юлькою, давай щось інше.))
 показати весь коментар
 
 
Я помітив що "варовка" по відношенню до мадам використовують тільки її палкі прихильники. Вони чомусь вважають ще це має настільки епатувати опонентів що вони засумніваються в тяжкості висунених звинувачень. "Погоняло" у Юльки є. Воно досить влучне, просте і повністю розкриває її сутність - "Юлька-Кидалово".
 показати весь коментар
 
На публiчних виступах Юлька всiм вселяе що у неi" е совiсть та почуття мiри, тобто так робить тiльки воровка-на-доверии. А Богатирьова - це бандит та останне падло в спiдницi,то хай вже буде ШАХРАЙКА - МЕДВЕЖАТНИЦЯ.
 показати весь коментар
 
Говоря о том, что Раису Богатыреву необходимо освободить из-под стражи, среди других документов Беляев предоставил судье письмо от действующей исполняющей обязанности министра здравоохранения, Ульяны Супрун. А вот тут я нихрена не понял! Какие общие дела у этих двух? Или супрунша тоже "зебилка-рыгоаналка"
 показати весь коментар
 
 
Эта рэгианальная бабця рая все время кроит свою харю, а все должны следить за послеоперационными периодами этой старой уродки-мафиози! Фигасе самомнение! Зеля подаст.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ПетРилло, дякуємо!!!
 показати весь коментар
 
Посадить курву с Мэдвэдчуком и Рабиновичем...
 показати весь коментар
 
 
И какая тварь, в голосеевском суде, приняла решение закрыть дело..., фамилиё этой гниды знает кто- то..?
 показати весь коментар
 
 
Шмарклє терміново потрібен міністр здраворозграбування...
 показати весь коментар
 
 
"післяопераційно-реабілітаційний період" затягнувся,бо не треба було економити на пластичних хірургах..

Тимошенко би підказала-найкращі -в Південній Кореї..
 показати весь коментар
 
"...среди других документов Беляев предоставил судье письмо от действующей исполняющей обязанности министра здравоохранения, Ульяны Супрун..." - вот и все, что требовалось доказать - супрунша ('ценный' кадр из обоймы соевого олигарха) с той же самой шайки-лейки (двух папередников: овоща и барыги)!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору