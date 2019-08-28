 "Чому мене не можна було знайти в Криму?" - як обирали запобіжний захід Богатирьовій

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Розглядати клопотання прокуратури щодо міри запобіжного заходу для ексміністра Раїси Богатирьової Печерський суд почав 28 серпня близько 16:00. Богатирьову, яку затримали вчора в аеропорту Києва, привозили на вулицю Володимирську ще вчора - однак з огляду на те, що робочий день на той момент вже закінчився, в суді вирішили відкласти розгляд на наступний день. За ніч, яку колишня "регіоналка" провела в СІЗО, вимоги прокуратури не змінилися: сторона обвинувачення попросила суд залишити підозрювану під вартою.

Слідчим суддею у справі Богатирьової стала Світлана Смик, яка працює в Печерському суді з 2002 року, а з 2014 до 2015 року суд очолювала. Рідного брата судді, Віктора Домасенка, називали одним із замовників убивства багатодітної матері в Фастові під Києвом через бізнес-інтереси.

"Підозру не було вручено".

На початку засідання захисник Раїси Богатирьової Дмитро Бєляєв зазначив, що вважає перебування своєї підзахисної під вартою абсолютно незаконним. "Обґрунтованість підозри, її вивчення можливе тільки в тих умовах, коли про цю підозру повідомлено особі", - підкреслив він, пояснивши, що Раїса Богатирьова підозру офіційно не отримувала.

"З 2014 року підозру не було вручено належним чином", - зазначив адвокат, додавши, що Раїса Богатирьова перебувала за межами України і слідчий направляв їй підозру поштою, проте в листі невірно було вказано навіть прізвище одержувача. Тому, на думку захисника, поки Раїса Богатирьова взагалі не перебуває в статусі підозрюваної.

Кримінальну справу на Богатирьову було порушено за підозрою в розкраданні бюджетних коштів в сумі 6,5 млн грн при закупівлі ліків та медичного обладнання, придбаного за завищеними на 20-40% цінами. Втім, позиція захисника полягає в тому, що жодних збитків державі колишня керівниця міністерства не завдала. "Збитки - це безповоротно втрачений актив. А ці кошти були в дебіторській заборгованості, до моменту їхнього погашення", - пояснив Бєляєв.

Ризиків втечі своєї підзахисної, про які говорить прокуратура, він також не бачить: "Ми повідомили про наше повернення, надали відповідні документи. З моменту коли прибули в Україну жодних дій для втечі чи переховування не вчиняли". Адвокат додав, що східний кордон України "практично не контролюється" і, на його думку, якби Раїса Богатирьова хотіла повернутися в країну не привертаючи при цьому до себе зайвої уваги - вона могла б зробити це через Донбас.

Говорячи про те, що Раїсу Богатирьову необхідно звільнити з-під варти, серед інших документів Бєляєв надав судді лист від діючої виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, Уляни Супрун.

"Я жодного дня за цей період не була на території АРК".

Богатирьова, у свою чергу, зазначила, що повністю підтримує свого захисника. "Я тільки сьогодні отримала підозру, тому не знаю, про що йшлося до сьогодні по суті. Я виїхала за межі країни коли не було жодної підозри, тому говорити про те, що я переховувалася від слідства, немає жодних підстав, - розповіла вона . - Нехлюйство та упередженість простежуються у всіх документах, які надає сторона прокуратури".

Також її обурила інформація про те, що всі ці роки вона проживала в Криму. "Я жодного дня за цей період не була на території АРК. Але якщо навіть уявити, що сторона прокуратури була зацікавлена мене розшукати - а ми знаємо, що Крим це українська територія - то чому мене там не можна було знайти?" - "здивувалася" Богатирьова.

За її словами, вона зараз повернулася в Україну, оскільки у неї "закінчився період післяопераційно-реабілітаційної допомоги". Хоча, за "дивним збігом", саме незадовго до її повернення, 14 серпня, Голосіївський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити справу проти Раїси Богатирьової. Адвокат наполягав на закритті цієї справи через відсутність доказів і закінчення термінів досудового розслідування.

"Було рішення суду, можна вести заочне засудження мене, - додала Раїса Богатирьова. - Якщо бездоганні підстави - чому це не зроблено за стільки років?"

Вона підтримала клопотання свого захисника про звільнення з-під варти і пообіцяла реагувати на всі виклики суду в майбутньому, щоб "захищати свою честь".

"З певних причин доступ ускладнено"

Представники прокуратури, зі свого боку, зазначили, що вважають відправлення поштою повідомлення з підозрою врученим і не змінили своє клопотання щодо утримання Богатирьової під вартою.

"Крим - це Україна, так. Але з низки причин належного доступу до території Криму у нас зараз немає, його ускладнено", - сказав прокурор, назвавши слова про можливість розшуку на території півострова, маніпуляцією.

Суддя Смик запитала Богатирьову чи перебувала вона в період з 2014 року до вчорашнього дня на території України. "Ні, я перебувала за межами України", - відповіла Богатирьова.

Після повернення з нарадчої кімнати Світлана Смик ухвалила рішення застосувати до Богатирьової запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб - або запропонувала внести за неї 6 млн застави.

Раїса Богатирьова була затримана в аеропорту Жуляни в Києві у вівторок, 27 серпня. Вона повернулася в Україну після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак її було затримано, оскільки з розшукової бази її досі не зняли.