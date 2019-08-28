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 Політика України
  2018  146
Все про:заробітна плата (556) підвищення ЗП (11) Держстат (69)

 Середня зарплата в Україні в липні зросла на 188 гривень і майже досягла 11 тисяч, - Держстат

Розмір середньої номінальної зарплати в Україні в липні виріс на 188 гривень або на 1,7% щодо червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної служби статистики України.

В середньому українці в липні заробили 10 971 гривню. Рік тому цей показник був на 19,6% менше.

Найвищі зарплати в Україні отримують працівники фінансової та страхової сфери (в середньому 19,46 тисячі гривень), ІТ-галузі (в середньому 17,3 тисячі гривень), держслужбовці та військові (в середньому 16,28 тисячі гривень).

Читайте також: Мінімальна зарплата в Україні зросла втричі, а середня - удвічі з 2016 року, - Мінсоцполітики

У липні 2019 року найбільше зросли зарплати в сільському господарстві (на 11,8%) і в сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 8,4%). Водночас зарплати у сфері мистецтва, спорту і відпочинку в липні впали на 14%.

Найвищі зарплати в Україні отримують жителі Києва - в середньому 16,25 тисячі гривень, а найнижчі - жителі Херсонської області. Там у липні в середньому отримували 8 547 гривень.

Нагадаємо, що в червні 2019 року середня щомісячна зарплата в Україні становила 10783 гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145143
 
 
 Топ коментарі
 
Чому ЗЁ торгує на крові?
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Это как средняя тмпература по палате
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Він просто краде наші гроші! Средняя зарплата в Украине в июле выросла на 188 гривен и почти достигла 11 тысяч, - Госстат - Цензор.НЕТ 685
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так вот зачем пьетя своим манагерам по лимону премий платил??)))
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Ну-ну, а коли вийдуть на пенсію. також хвалитимуться?(я не про депутатів).
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Спасибки, Зеля! Бью кокошником в пол! Оказывается, что ты не только красными труселями в Одессе светил и Богданом в Сэн-Тропэ! Ты просто тупо поднимал среднюю зарплату! Ты - герой! Тьотку-рэпершу с тарелкой на башке тебе ! Когда сваливать будешь со своими богданами-мандэльшами?! Бо заїпав, в натурє.
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Ну если премии Нафтогаза и много других премий, о которых мы не знаем, разделить на всех... Средняя зарплата в Украине в июле выросла на 188 гривен и почти достигла 11 тысяч, - Госстат - Цензор.НЕТ 2955
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зарплати ТОП-чиновників і мінімлка більшості людей - от і виходить "в середньому" такі цифри ...
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Начальник получил 20 000 грн. Рабочий-10 000 грн. Средняя зарплата 15 000 грн.
Начальник получил 30 000 грн. Рабочий-10 000 грн. Средняя зарплата стала 20 000 грн!

Должен рабочий радоваться? Ведь средняя зарплата как бы добавилась...
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Если отсечь Коболева ,Смелянского ,Кравца. то средняя зарплата сразу упадёт 5 000 гривен .
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Шо ви рахуєте середню зарплату, складаючи до купи зарплату 4173 грн з зарплатами 100 000 -1 000 000 грн.
Все життя бляха муха рахуєте , як заповів великий лєнін. Це просто одурманювання народа. Я сьел две тарелки борща , а ти неодной, но в среднем мы оба сыты - все по честному ведь выходит , по одной тарелки на брата.
Так можливо і розтовстіти.
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Размер средней номинальной зарплаты в Украине в июле вырос на 188 гривен или на 1,7% относительно июняИсточник: https://censor.net.ua/n3145143 - а реальної , враховуючи інфляцію ?
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Ну, взагалі то, останні 2 місяці була дефляція. Це інерція правління Порошенка, вона закінчується. Далі буде дуже цікаво!
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У Києві реально заробити 12 тис. грн і більше, а у провінції 8 тис. грн як щастя🤔 Хоча у провінції тримають курей, гусей, свиней, корів...
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Котів і собак теж тримають, а у цьому році я особисто їх годував🐱🐕
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собаку вибирають голосисту і розміром з кота, бо більшого пса не прогодувати!
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а зарплата - мінімалка. Більше тіко у "буджетніків"-держслужбовців
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У мене середня по Києву, хоча ще є пенсія🤔
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а йа получатиму 1564грн. починаючи з вересня, якшо доживу, бо на днях похоронив першу жінку - окологія, яку місцеві лікарі три роки "в прітик нє відєлі" та її переконували, аж поки в Одесі не діагностували третю стадію - з метастазами
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Стыдно признаватся но я на работе получаю 5000 грн. И это наш любимый гидрометцентр.
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Кийофф - хдє же йєстьчьо гідромєтєцентєр?
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Лемберг. Для города с почти миллионным населением зарплата мизер.
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Ді1сно, що це дуже мало. Я би рвонув на вашому місці у Польщу.
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К сожалению этот вариант событий самый вероятный. Еще в феврале было предложение кабмину повысить зарплаты сотрудникам гидрометцентра от комитета экологической политики но на этом все и завершилось.
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от шахраї!!! середню зряплату тра вищитувати по медіані, а не по середньоарихметичному
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Ого, 188грн, я думал у учителей давно 4000$ как обещали.
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В интернете есть все по зарплатам в разных странах. Украина и РФ там есть. Посмотрите и сравните. Пенсии тоже можно сравнить.
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V rosiji danyje ne vernyje dajut,realno kak oprasyvajet liudej oni govoriat sto i polovinu etogo nepolucajet.Ukraine luce zyvut liudi cem rosije,mozet tolko benzin v rosije desevle,a tak vsio drugoje doroze i zarplati mense
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Интересно. Выходит, все страны дают верные сведения, а одна РФ врет. Так? Не думаете ли вы, что в мировой статистике сидят дураки, и верят на слово всем и каждому? Так и Украине не верьте тогда, и Штатам тоже. А спросите лучше у бабушек возле подъезда - они всё знают. И если у вас есть проверенные сведения насчет реальной средней зарплате в РФ и Украине, то почему бы вам их здесь не привести? В долларах. Там и тут. И средние пенсии тоже.
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mirovaja statistika eto dajut danyje s strany kotoraja eto delajet.Kak pravilno dajiot istocnik imeno na ejio,poskolku rosija nekogda pravdu negovoryt tak ja i neveriu,tem boleje samyje ruskije jej neveryt.Ja neveriu ruskoj statistike oni pro drugix stran piset so svojej golovy.Vot smotriu nasu statitika tam sovsem nepopali po srednej zarplaty,plius mezdu procim dobavylo u nas 18% bezrabotnix(realno cifra u nas 5-6% nekogda bolse nebylo).Eto dajiot kak by dezinformacija dlia svojix liudej vot smotryte kak tam ploxo,bez komentariji no cifry takyje dajut.Ja tak znaju sto eto nepravda no v rosije etim verit.
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logika gde pro 18%,jesly proslom godu tolko oficialno vydano 47000 nacionalnix viz,V etom mozet 70000 budet i eto necytaja sto mnogyje ecio rabotajet s polskimi vizami i nelegalno toze
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А бідолага коболєв отримує всього-навсього мільйон в день...
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..я готов ПАХАТЬ(по 8 часов) за 11 тыс.-дайте адрес....
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АТБ у Києві. 176 робочих годин на місяць, 15 змін по 12 годин. Грязними 11тисяч.
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Я так понял в Госстате Киев это вся Украина?
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