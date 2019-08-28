 Болтон розповів про альтернативи "Північного потоку-2"

Про це Болтон сказав на прес-конференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Галузь енергетики є надзвичайно важливою. Ми вважаємо, що для Сполучених Штатів і України, а насправді всієї Європи, для всіх урядів в Європі пріоритетом має стати максимальне збільшення кількості джерел енергії, диверсифікації - нафти і природного газу", - заявив Болтон.
У зв'язку з цим він сказав, що "занадто велика залежність від однієї країни як джерела енергетичних ресурсів обов'язково створює ризик залежності від цієї країни, яка може бути негативною для незалежності іншої країни, і, отже, ми всі занепокоєні впливом проекту "Північний потік-2" з Росії".
"Ми бачимо багато інших можливостей для поставок природного газу - йдеться про постачання з Каспійського моря з Азербайджану, про величезні нові родовища в Середземному морі неподалік від Ізраїлю чи про експорт зкрапленого газу зі Сполучених Штатів, що вже відбувається зараз. Ви знаєте, що Сполучені Штати Америки знову стали найбільшою країною - виробником нафти", - підкреслив Болтон.
просто американцы не дают откатов...
Коммент читать не стал.
- понял что пишет козломордый мокша...
"Больше "потоков", хороших и разных" (с)
И будет вам диверсификация.
А то - "опасный, "зависимость"...
Это - конкуренция и выиграет от нее Европа.
В Европе не дураки живут, они все просчитали и Украина в том расчете не главный аргумент.
А как США тушат конфликты было продемонстрировано во Вьетнаме. Или можно вспомнить как США в Панаме провела прямую "миротворческую" военную операцию, заменив правящий режим. Наверное, с контролем США над панамским каналом это ну никак не связано, только во имя демократии и прав человека.
Главная задача встречи с Бакановым - вербовка. Может кому то это слово и не нравится, но мы называем вещи своими именами. Он объяснил ему что пока он слушает дядю Сэма, суд в Дэлавере будет вести себя тихо. Судя по всему консенсус достигнут.
Рябошапка его интересует по поводу расследования очень вонючего дела по сыну Байдена (основного соперника Трампа на выборах). Луценко увильнул, так что досталось оно Руслану Георгиевичу. И результатов от него ждут быстро. Если он будет настолько глуп что влезет в это ... то всей этой компании придется молится всем богам которых знают, чтобы победил Трамп. В случае победы демократов их просто в порошок сотрут.
Конечно была привезена маленькая конфетка мальчику Вове в виде возможности постоять возле Трампа в Варшаве.(с)
Класна вишенька на тортику?
Зачемь свечку держать?В щель в баньке заглянешь-и не такое расскажешь.
Не пойняв? Кто куди заглядає?
Теперь покупать уголь у страны-агрессора будет государственная структура через структуры подконтрольные Коломойскому. Государственный оператор ТЭC компания "Центроенерго" (которую тихо и аккуратно заняли люди Коомойского.) подписала договор на поставку угля из России на сумму 400 миллионов гривен через ТОО "Нафта Форс", основатель и директор которого имеет непосредственное отношение к группе "Приват", которая контролируется Коломойским.(с)