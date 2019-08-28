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Все про:Північний потік (355) Болтон (58)

 Болтон розповів про альтернативи "Північного потоку-2"

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон пояснив, чому вважає проект "Північний потік-2" небезпечним для країн Європи і які енергоносії можуть замінити російські.

Про це Болтон сказав на прес-конференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Галузь енергетики є надзвичайно важливою. Ми вважаємо, що для Сполучених Штатів і України, а насправді всієї Європи, для всіх урядів в Європі пріоритетом має стати максимальне збільшення кількості джерел енергії, диверсифікації - нафти і природного газу", - заявив Болтон.

У зв'язку з цим він сказав, що "занадто велика залежність від однієї країни як джерела енергетичних ресурсів обов'язково створює ризик залежності від цієї країни, яка може бути негативною для незалежності іншої країни, і, отже, ми всі занепокоєні впливом проекту "Північний потік-2" з Росії".

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"Ми бачимо багато інших можливостей для поставок природного газу - йдеться про постачання з Каспійського моря з Азербайджану, про величезні нові родовища в Середземному морі неподалік від Ізраїлю чи про експорт зкрапленого газу зі Сполучених Штатів, що вже відбувається зараз. Ви знаєте, що Сполучені Штати Америки знову стали найбільшою країною - виробником нафти", - підкреслив Болтон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145142
 
   
 Топ коментарі
 
Так как наша задача снабжать своих читателей аналитической информацией, объясняем что тут делал Болтон. Ему глубоко безразличны наши внутренние дела. Военные он решает через Полторака и Хомчака. Спецсвязь Порошенку установили для баланса мнений (это тот незаметный человечек в аэропорту).
Главная задача встречи с Бакановым - вербовка. Может кому то это слово и не нравится, но мы называем вещи своими именами. Он объяснил ему что пока он слушает дядю Сэма, суд в Дэлавере будет вести себя тихо. Судя по всему консенсус достигнут.
Рябошапка его интересует по поводу расследования очень вонючего дела по сыну Байдена (основного соперника Трампа на выборах). Луценко увильнул, так что досталось оно Руслану Георгиевичу. И результатов от него ждут быстро. Если он будет настолько глуп что влезет в это ... то всей этой компании придется молится всем богам которых знают, чтобы победил Трамп. В случае победы демократов их просто в порошок сотрут.
Конечно была привезена маленькая конфетка мальчику Вове в виде возможности постоять возле Трампа в Варшаве.(с)
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По этому вопросу ему лучше пресс-конференцию провести в Берлине, а не в Киеве!
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Германия боится зависимости от США больше чем от россии.
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По этому вопросу ему лучше пресс-конференцию провести в Берлине, а не в Киеве!
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Германия боится зависимости от США больше чем от россии.
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Боится? Не лепи горбатого...
просто американцы не дают откатов...
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и Шредера бы они так козырно не пристроили бы...
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Как же тут не бояться, когда президенты этих стран оба неадекваты.
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Єто тебе приснилось в пьяном угаре боярой в теплотрассе чебоксар?
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А я прочитал комент, и не глядя на ник и прокси
- понял что пишет козломордый мокша...

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Альтернатива"Северному потоку-2" это "Южный поток".
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Так в чем проблема? Болтон рассказал об альтернативах "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 8183
"Больше "потоков", хороших и разных" (с)
И будет вам диверсификация.
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Боятся демпинга. Слишком дешев газ по трубопроводам, по сравнению с сжиженным.
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Согласен. Так пусть называют все своими именами.
А то - "опасный, "зависимость"...
Это - конкуренция и выиграет от нее Европа.
В Европе не дураки живут, они все просчитали и Украина в том расчете не главный аргумент.
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Можна багато розповідати, але практично поки нічого альтернативного не запропонували.
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США вернулись на сырьевые рынки в качестве продавца. И всем впаривают идею, что самый "безопасный" газ(нефть, уран,....) только у США.
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Это только бизнес, и ничего личного. За дополнительное место на рынке, измеряемое сотнями миллиардов, тебе и не такое расскажут. Ты главное, покупай только made in USA.
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на всех альтернативных потоках россия всячески поддерживает конфликты...ливия, сирия с курдистаном, карабах и осетия, йемен с сомалийскими пиратами...и даже джамму и кашмир с восточным афганистаном...а ты говоришь только бизнес
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Ну наконец то ты мне глаза открыл, говоришь даже джамму и кашмир с восточным афганистаном? Вон оно как, даже там рашка влезла. Ужос. А например, США совсем по другому, безконфликтно свои интересы в Ираке реализуют. И в Афганистане тоже. Ой, а в Ливии тоже ведь без конфликта всё происходит. Лень вспоминать кучу без конфликтных событий в разных странах южной Америки.
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так уже не считаешь, что только бизнес?...быстро тебя переиначил)
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Так только бизнес и есть. А конфликты по странам и весям - это инструмент реализации бизнес интересов. В том числе, и конфликт в Украине.
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не понятно почему в противовес россии ты вспомнил сша...америка - мировой полицейский и она тушит конфликты...хотя на ближних подступах вокруг европы - это европейская задача....о восточном афганистане и джамму и кашмире: они там рядом и китай не один год подогревает пакистан на предмет провода по его территории газопровода из персидского залива...сила сибири заимеет альтернативу
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А кого я мог ещё вспомнить? Китай, Британия, Франция, Япония, Индия в меньшей степени тоже влияют на жизнь разных стран в на разных континентах. Ну и совсем в малой степени бывшие колониальные страны - Бельгия, Голландия, Испания, ...

А как США тушат конфликты было продемонстрировано во Вьетнаме. Или можно вспомнить как США в Панаме провела прямую "миротворческую" военную операцию, заменив правящий режим. Наверное, с контролем США над панамским каналом это ну никак не связано, только во имя демократии и прав человека.
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как тебя разнесло по миру)))..мы, кагбэ, в теме газа в европу...россия, как может, противодействует всем альтернативным трубам, независимо от страны происхождения...перечисленные мною выше конфликты связаны именно с этим...
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А что, Россия должна была способствовать конкурентным проектам? Независимо от страны происхождения. Но правила конкуренции в рыночной экономике требуют контроля, подавления и устранения конкурентов. Чем и занимается сейчас США в отношении СП 2. К стати, о возможном трубопроводе из Катара в Европу. Финансирование сирийских "ополченцев" Саудовской Аравией и Катаром при координировании США началось задолго до прямого военного участия России в гражданской войне.
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)))так с самого начала и писал, что военные конфликты в этих точках затевает именно россия...а вот сша не разжигает военный конфликт в балтийском регионе...катар и саудиты заинтересованы в этом трубопроводе, вот и подогревают, а россия участвует прямо и военно, не скрывая, как в украине
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В Сирии война началась с целью убрать правительство Асада. Это Россия начала эту войну? Именно Катар и саудиты способствовали началу гражданской войны. Свержение правительства Асада было выгодно именно им. Россия стала участником войны через пять лет, после её начала, потому что, Асад должен был потерпеть поражение в 2015 - 2016 годах. К стати, с 2014 года там присутствовали военные США, поддерживавшие антиасадовцев и странно воевавшие с ИГИЛом. Что такое военный конфликт в балтийском регионе я не знаю. О чём речь идёт?
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Нет,чебу рашка,самый классный,полезный и не имеющий анало говнет хаз,только из рф! ОТвечать не надо,вон из Украины,оккупанты падлючие!
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Альтернатива Северному потоку 2 это украинская труба .И когда запустят СП 2 нужно опасаться терактов по физическому уничтожению трубы. росия монополист по продаже газа и захочет стать монополистом по транзиту газа в Европу
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Возможно они впихнут в трубу ядерную бомбу.
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Ось чого США хоче щоб купували звідусіль, крім кацапії.
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Израильские газодобытчики предлагает альтернативу "Наш газ-ваша труба" в любую точку мира.
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помнится российский сухогруз из калининграда через турку доставлял лесоматериалы в сектор газа...под ними были ракеты, далеко не кассам...не доставил, его захватили "балтийские пираты" и удерживали на канарских островах...но тема не обо всём этом... просто балтийские пираты - они есть)))...активизируются и тогда - берегись нордстрим)... оба, оба берегитесь
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Что за пургу ты несешь,баран? Доля рф в поставках газа в Европу 30%,а каким образом в ЕС поставляются остальные 70% ,винторогий ? Есть трубопроводы из Северной Африки ,Норвегии, Нидерландов ,попусти вЯличие,а то анус разорвет на Британский флаг...
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Да, складно звонит... Аж ус отклеился. А реально интересно выгодного ничего не предложил. Всё в будущем, когда-то, может быть, а на данный момент - дорогущий сжиженный и то без всякой логистики.
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Так как наша задача снабжать своих читателей аналитической информацией, объясняем что тут делал Болтон. Ему глубоко безразличны наши внутренние дела. Военные он решает через Полторака и Хомчака. Спецсвязь Порошенку установили для баланса мнений (это тот незаметный человечек в аэропорту).
Главная задача встречи с Бакановым - вербовка. Может кому то это слово и не нравится, но мы называем вещи своими именами. Он объяснил ему что пока он слушает дядю Сэма, суд в Дэлавере будет вести себя тихо. Судя по всему консенсус достигнут.
Рябошапка его интересует по поводу расследования очень вонючего дела по сыну Байдена (основного соперника Трампа на выборах). Луценко увильнул, так что досталось оно Руслану Георгиевичу. И результатов от него ждут быстро. Если он будет настолько глуп что влезет в это ... то всей этой компании придется молится всем богам которых знают, чтобы победил Трамп. В случае победы демократов их просто в порошок сотрут.
Конечно была привезена маленькая конфетка мальчику Вове в виде возможности постоять возле Трампа в Варшаве.(с)
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розклав...вже пора запрягатись, 100 днів минуло
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Кацапченоквася,перестань тут сыпать ссылками на своих лаптеносных никому не известных сказочно-былинных хероев ,противно ...
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Конечно была привезена маленькая конфетка мальчику Вове в виде возможности постоять возле Трампа в Варшаве.(с)

Класна вишенька на тортику?
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на киевском? наакали на рошен и K° - правильно сделали.
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Я розумію, що у підмивальників італійських дуп лайно в приоритеті, але ж не треба виставляти напоказ свої вподобання...
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Але тикаловій,хамуватій цукровій ваті цього не зрозуміти-їхня задача в щілини підглядати та нюхати чужі дупи-там шоколадне виглядає.
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Болтон розповів про альтернативи "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6134 Storm Wind

Зачемь свечку держать?В щель в баньке заглянешь-и не такое расскажешь.
Не пойняв? Кто куди заглядає?
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Якщо по географії двійка-напрямок-натрибу.
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По яку географію ти белькочеш, недолуге?
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Зачемь свечку держать?В щель в баньке заглянешь-и не такое расскажешь.
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Руський, то руських банях щілини, шо в них заглядати можна...
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Загляньте в українську лазню,а "в баню" можете піти,якщо географію вчили.Нісенітниця повна-привязувати "за вуха" вербування,коли світом керує бізнес,а лобіювання в цивілізованих країнах-не заборонено законом.
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Проясните, кто такие *вы* с *вашей задачей* - мордва! Так катитесь колбаской по вашей вонючей спасской, и NS2 с собой возьмите.
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Сходить на Хербст и отсмоктать Болтон.
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Завтра Болтон в Раде выступит.Ордынская помойка -говно.Завязывать с ордой надо,Весь критический импорт из орды деверсифицировать негласно и резко закрыть границу.
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Забавно, что в силу древнего законодательства Штаты не могут купить сжиженный газ сами у себя и вынуждены импортировать его, в том числе и из Роиссии Болтон рассказал об альтернативах "Северному потоку-2" - Цензор.НЕТ 5482
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Окупанты-террористы №1,отпустите заложников и продолжайте петь "Умру за Путана!"Вам-труба!
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Гугли Крым как брали подло ночью как шакалы тряпку власовскую вешали,уроды!Путлер-капуп!
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Всё проще. "Акт Джонса" запрещает перевозки между портами США судами, построенными за рубежом. А танкеров СПГ верфи Штатов не строят. Болтон розповів про альтернативи "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5782
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Ну а тем временем...
Теперь покупать уголь у страны-агрессора будет государственная структура через структуры подконтрольные Коломойскому. Государственный оператор ТЭC компания "Центроенерго" (которую тихо и аккуратно заняли люди Коомойского.) подписала договор на поставку угля из России на сумму 400 миллионов гривен через ТОО "Нафта Форс", основатель и директор которого имеет непосредственное отношение к группе "Приват", которая контролируется Коломойским.(с)
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И Ахметов расскажет "Кому и сколько отстегивал"-Порошенко сядет.
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У нас дійсно нечувана витримка: ми здатні витримувати виливи неймовірніших кретинів...
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ща выскочит юлька и расскажет что альтернативы раша газу по 450 уе просто нет. и если мы не заключим контракт на 200 лет то мы замеееерзнем
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