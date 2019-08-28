 Болтон розповів про альтернативи "Північного потоку-2"

Про це Болтон сказав на прес-конференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Галузь енергетики є надзвичайно важливою. Ми вважаємо, що для Сполучених Штатів і України, а насправді всієї Європи, для всіх урядів в Європі пріоритетом має стати максимальне збільшення кількості джерел енергії, диверсифікації - нафти і природного газу", - заявив Болтон.

У зв'язку з цим він сказав, що "занадто велика залежність від однієї країни як джерела енергетичних ресурсів обов'язково створює ризик залежності від цієї країни, яка може бути негативною для незалежності іншої країни, і, отже, ми всі занепокоєні впливом проекту "Північний потік-2" з Росії".

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"Ми бачимо багато інших можливостей для поставок природного газу - йдеться про постачання з Каспійського моря з Азербайджану, про величезні нові родовища в Середземному морі неподалік від Ізраїлю чи про експорт зкрапленого газу зі Сполучених Штатів, що вже відбувається зараз. Ви знаєте, що Сполучені Штати Америки знову стали найбільшою країною - виробником нафти", - підкреслив Болтон.