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 Політика України
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Все про:вибори (4460) адмінреформа (6) Зубко (276) ОТГ (47)

 Об'єднання громад і новий районний поділ важливо закінчити до місцевих виборів у 2020 році, - Зубко

До місцевих виборів у жовтні 2020 року важливо зробити об'єднання громад, провести закріплення перспективних планів, відправити всіх голів громад на вибори і провести новий районний поділ.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів віце-прем'єр-міністр з питань житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"Закони - це добре, їх вже розроблено. А ось імплементація - це непроста історія. І тому я бачу, що абсолютно можливо імплементувати створення громад на базовому рівні до наступного жовтня. Також абсолютно можливо провести новий районний поділ до жовтня 2020 для того, щоб не вибирати ці районні ради, які будуть знову у великій кількості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Децентралізація є запобіжником сепаратистських настроїв, пов'язуючи громади безпосередньо з Києвом, - Зубко

До 2020-го можливо зробити об’єднання громад, провести закріплення перспективних планів, відправити всіх голів громад на вибори, створити районний поділ , по - менеджерськи зрозуміло, як це зробити. По префектах це можна зробити, але ми тоді повинні сказати, що у нас буде перехідний етап. Питання не тільки до переходу до префектур і підготовки префектів, питання в готовності органів місцевих самоврядування по запуску виконкомів і плавного переходу. Зараз необхідно внести зміни до Конституції, але наголосити , що у нас буде перехідний період, який дасть можливість це імплементувати", - сказав він.

Повне інтерв'ю Зубко читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145136
 
 
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В гроб чи в тюрьму чувак поспішає, однак прагне знищити 400 райцентрових містечок.
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Тот кто продвигает в унитарной Украине идеи децентрализации стопудовые агенты *****, а значит враги Украины и её народа. Судите их по делам их - придёт время и этот зубко за подрывную деятельность против целостности Украины будет народом Украины казнён - это будущее.
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Чем это децентрализация "подрывает целостность Украины"?
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Вони вирішили що їх вибрали для того щоб покромсати райони і сільради ?
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Ті села, які не стали центрами ОТГ залишилися без фінансування. Там закривають школи. Такі села будуть вимирати. Якщо укрупнять райони, то будуть знищені не лише села, але й малі міста. Мета так званої децентралізації - очистка землі від українців з метою її продажу. ОТГ мають бути скасовані, а селищні ради відновлені.
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