 ЗМІ назвали головних претендентів на посаду глави Міністерства інфраструктури

Про це повідомляє delo.ua в матеріалі "Хто стане новим міністром інфраструктури? ТОП-6 ймовірних кандидатур", пише ДТ.
Найімовірнішим кандидатом видання вважає Владислава Криклія - №12 у списку партії "Слуга народу". До участі у виборах він кілька років займався реформою сервісних центрів МВС, у рамках якої відповідав за розвиток сфери електронних послуг.
Другим у списку претендентів виділяють Юрія Лавренюка - заступника нинішнього міністра Володимира Омеляна. Про таку можливість свідчить те, що на всіх нарадах в Офісі президента України Міністерство інфраструктури на даний момент представляє саме Лавренюк.
Володимир Шульмейстер, який раніше обіймав посаду першого заступника Міністра інфраструктури Пивоварського менш ймовірний кандидат. Адже в Офісі президента стосунки Шульмейстера з командою президента дещо охололи. Ще одним у списку можливих претендентів на позицію міністра є Сергій Пінькас - генеральний директор транспортної компанії ORUM, колишній заступник голови "Укроборонпрому". Зазначено, що Пінькас напередодні першого засідання Ради веде підвищену публічну активність.
Також, серед можливих кандидатів Євген Кравцов - глава "Укрзалiзницi" і Ігор Смілянський - Гендиректор "Укрпошти". Серед досягнень - підвищення ефективності поштового оператора і робота над покращенням сервісу. При цьому, оцінки експертів щодо результатів Укрпошти більш стримані. До основних заслуг також належить боротьба з корупцією навколо найбільшого державного монополіста в частині дерегуляції вагонної складової (в т.ч. ініційоване Кравцовим скасування 209 постанови, яка могла принести УЗ додаткові 5 млрд грн на рік), придбання трьох десятків локомотивів GE і суттєве поліпшення фінансових результатів залізниці за останні роки (в т.ч. за рахунок підвищення тарифів і залучення бондів на суму 500 млн грн)
Як раніше повідомляли ЗМІ, Євген Кравцов заявив про те, що УЗ планує залучити приватний капітал для розвитку вокзалів.
Крім того, Владислав Криклій заявив, що уряд планує приділити увагу розвитку малої авіації.
(«Я не голосував» означає по факту, голосування проти Порошенка)
Зелебобы, хавай.Те
- Освобождено пленников кремля - НОЛЬ.
- Выпущено на свободу серпаров, изменников Родины, террористов - несколько десятков.
Включая главмусора Харькова, расстреливавшего Майдановцев и "отца основателя ЛНР" Александра Ефремова. (которые до того сидели в СИЗО несколько лет).
- Снижено тарифов для обычных граждан - НОЛЬ
- Зато снижены тарифы для преприятий Коломойского
- "Отрублено рук" - НОЛЬ
- "Свинарчуки" - посажены во властные кабинеты
- РОТТЕРДАМ+ - признан самой выгодной схемой и оставлен.
- ОБЕЩАНО "нанять глав ОДА на открытом конкурсе с привлечением лушчих HR агентств". По итогу НИ ОДИН глава ОДА не был нанят на открытом конкурсе. Некоторые главы ОДА - откровенные сепары и бандиты.
- ВПЕРВЫЕ официальная Украина просит Западных партнеров СНИМАТЬ санкции с окружения Януковича (Портнова).
- Война - НЕ "остановлена".
- Отведены наши войска от Станицы Луганской, разобраны фортификационные сооружения. Нашим ЗАПРЕЩЕНО отвечать артиллерией.
- Убито более 70 наших воинов.
- Остановлена реформа питания в армии.
- Россию вернули в ПАСЕ (Президент ПРОИГНОРИРОВАЛ украинскую делегацию в ПАСЕ, не оказал ей НИКАКОЙ помощи)
- Макрон говорит о необходимости "Западу презапустить отношения с россией" (на что не было НИКАКОЙ реакции от президента Зеленского)
- Идут разговоры о возвращении россии в G7
- На ключевые позиции (часто, в нарушение процедур) - ставятся либо люди Коломойского (Богдан), либо кенты Зеленского. Профессиональные качества значения не имеют.
- Заходящим кораблям на 2 месяца разрешили сливать - да практически что угодно - в море возле Одессы (т.к запретили экологический контроль).
- Реперше, ездившей в оккупированный Крым через Москву, на День Независимости позволили поганить Гимн на Майдане Незалежності.
Зато:
- "Незаангажована, незалежна" міліція возбудила уголовное дело против киевского пенсионера, раздававшего листовки против Зеленского.
- Активистов таскают на допросы "за ролик с Зеленским и грузовиком".
- Новиє ліца прямо называют журналистов "тупые овцы" и заявляют о том, что "журналисты нам не нужны".
- Новая влада устроила наезд на иностранную компанию "Арселор Миттал" - это действо даже удостоилось комплимента "политическое рейдерство" от посла ЕС в Украине г-на Мингарелли.
- Силовики заблокировали аппарат Верховной Рады (сегодня).
- Быдлу показали 100500 роликов Лукашенко-стайл "Президент распекает председателя колхоза". Результат каждого из таких визитов - НОЛЬ (что по бурштину, что по больнице, что по Закарпатской таможне).
- По итогам 100 дней НЕ БУДЕТ пресс-конференции (какую делал КАЖДЫЙ Президент Украины) - а будет очередной ролик для быдла с актером из сериала "Слуга Народа".
Вони ж вірують тільки кремлеботам.