 ЗМІ назвали головних претендентів на посаду глави Міністерства інфраструктури

Про це повідомляє delo.ua в матеріалі "Хто стане новим міністром інфраструктури? ТОП-6 ймовірних кандидатур", пише ДТ.

Найімовірнішим кандидатом видання вважає Владислава Криклія - №12 у списку партії "Слуга народу". До участі у виборах він кілька років займався реформою сервісних центрів МВС, у рамках якої відповідав за розвиток сфери електронних послуг.

Другим у списку претендентів виділяють Юрія Лавренюка - заступника нинішнього міністра Володимира Омеляна. Про таку можливість свідчить те, що на всіх нарадах в Офісі президента України Міністерство інфраструктури на даний момент представляє саме Лавренюк.

Володимир Шульмейстер, який раніше обіймав посаду першого заступника Міністра інфраструктури Пивоварського менш ймовірний кандидат. Адже в Офісі президента стосунки Шульмейстера з командою президента дещо охололи. Ще одним у списку можливих претендентів на позицію міністра є Сергій Пінькас - генеральний директор транспортної компанії ORUM, колишній заступник голови "Укроборонпрому". Зазначено, що Пінькас напередодні першого засідання Ради веде підвищену публічну активність.

Також, серед можливих кандидатів Євген Кравцов - глава "Укрзалiзницi" і Ігор Смілянський - Гендиректор "Укрпошти". Серед досягнень - підвищення ефективності поштового оператора і робота над покращенням сервісу. При цьому, оцінки експертів щодо результатів Укрпошти більш стримані. До основних заслуг також належить боротьба з корупцією навколо найбільшого державного монополіста в частині дерегуляції вагонної складової (в т.ч. ініційоване Кравцовим скасування 209 постанови, яка могла принести УЗ додаткові 5 млрд грн на рік), придбання трьох десятків локомотивів GE і суттєве поліпшення фінансових результатів залізниці за останні роки (в т.ч. за рахунок підвищення тарифів і залучення бондів на суму 500 млн грн)

Як раніше повідомляли ЗМІ, Євген Кравцов заявив про те, що УЗ планує залучити приватний капітал для розвитку вокзалів.

Крім того, Владислав Криклій заявив, що уряд планує приділити увагу розвитку малої авіації.