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 Екснайманець РФ 5 років переховувався і добровільно здався поліцейським, - Нацполіція

У Костянтинівці (Донецька область) поліцейським добровільно здався колишній терорист "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

У червні 2014 року 39-річний житель Костянтинівки піддався російській пропаганді і приєднався до терористів. Спочатку він чергував у захопленій адмінбудівлі міськвиконкому, а потім був направлений на блокпост, де перевіряв транспорт і громадян.

Коли українські військові звільняли північні міста Донецької області, найманець виїхав у тимчасово окупований Донецьк, де виконував роботу з охорони адміністративних будівель.

Однак незабаром чоловік зневірився в обіцянках терористів, покинув бандформування і майже 5 років приховував своє минуле.

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В даний час співробітники поліції перевіряють його діяльність у лавах незаконного збройного формування.

Нагадаємо, що згідно з ч. 6 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала в складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органам державної влади чи органам місцевого самоврядування.

Екснайманець РФ 5 років переховувався і добровільно здався поліцейським, - Нацполіція 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145133
 
 
 Топ коментарі
 
і молодець
здогадався, що для зюзів він не ворог
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И все такие хорошие: дежурили в охранке, пальцем никого не трогали, "подвергся российской пропаганде", как-будто своей головы не имел. Тьфу !
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Вам не кажется подозрительным, что все, кто сами сдаются, то на блокпостах стояли, то склады охраняли? А вот лично я этому, ну совершенно не верю, не может такого быть, чтоб он не воевал против наших ребят. Ну что делать, такая у нас гуманная страна, даже через чур гуманная, а враги этим и пользуются.
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Оккупанты осудили крымского татарина на 10 лет тюрьмы за причастность к добровольческому батальону
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И все такие хорошие: дежурили в охранке, пальцем никого не трогали, "подвергся российской пропаганде", как-будто своей головы не имел. Тьфу !
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И сдался по программе:" На тебе чекають на Зоні"👹
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так зараз при владі свої.
йому нічого боятись.
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Ксюха, так свої при владі вже більше п"яти років. Чи може я щось пропустив і вже поміняли СоБіУшників, які були виключно на побігеньках у сивочолого, чи прокурврора замінили? А, дай вгадаю, Зеленський вже встиг всіх підлеглих Порошенку суддів вигнати.
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Толян ! Якщо вже чувіха 5 рочків сюди не приїздила, отже на це були вагомі підстави і вороже середовище. А зараз всі свої.
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Голуба, а чи не навмисне чуваки і чувіхи ломанулись в Україну, щоб гейпрокурврори, куми сивочолого, і рехформовані тим же Порошенком суди встигли їх реабілітувати, а заодно втопити Зеленського хвилею народного гніву? Так ото ж.
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як ми бачимо, суди повністю підконтрольні ЗЕ.
саме вони і впустили бидлоту в країну.
а стосовно кумівства, то про зелю і говорити нічого, певно в нього навіть сусіди в ВР.
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Вам не кажется подозрительным, что все, кто сами сдаются, то на блокпостах стояли, то склады охраняли? А вот лично я этому, ну совершенно не верю, не может такого быть, чтоб он не воевал против наших ребят. Ну что делать, такая у нас гуманная страна, даже через чур гуманная, а враги этим и пользуются.
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интересный термин - "подвергся росийской пропаганде". а что своей головы на плечах у этих шахтеров нету? может его застрелить на йух?
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Чого йому тепер переховуватись, зебіли привели до влади янучар. Він повертається щоб разом з ними розвалити Україну з середини.
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