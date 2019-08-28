 Екснайманець РФ 5 років переховувався і добровільно здався поліцейським, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

У червні 2014 року 39-річний житель Костянтинівки піддався російській пропаганді і приєднався до терористів. Спочатку він чергував у захопленій адмінбудівлі міськвиконкому, а потім був направлений на блокпост, де перевіряв транспорт і громадян.

Коли українські військові звільняли північні міста Донецької області, найманець виїхав у тимчасово окупований Донецьк, де виконував роботу з охорони адміністративних будівель.

Однак незабаром чоловік зневірився в обіцянках терористів, покинув бандформування і майже 5 років приховував своє минуле.

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В даний час співробітники поліції перевіряють його діяльність у лавах незаконного збройного формування.

Нагадаємо, що згідно з ч. 6 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала в складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органам державної влади чи органам місцевого самоврядування.

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