 Україна і Росія продовжують роботу з обміну утримуваними особами, - Захарова

Про це офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила на брифінгу в Москві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Робота проводиться по лінії людей, які займаються цим професійно. Йдеться про уповноважену з прав людини, про правоохоронні структури, і, враховуючи, що попереду робота в правовому полі, тож коментувати і давати політичні оцінки немає необхідності і можливості", - сказала Захарова, відповідаючи на запитання про те, чи може Україна розраховувати на взаємні кроки після звільнення російського пропагандиста Кирила Вишинського.

При цьому вона додала, що офіційна Москва розраховує, що з Вишинського знімуть усі обвинувачення.

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"Розраховуємо на швидке і повне виправдання Вишинського за всіма пунктами висунутих йому сфабрикованих обвинувачень", - підкреслила Захарова.

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

Сьогодні, 28 серпня, суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти.