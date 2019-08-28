 Україна і Росія продовжують роботу з обміну утримуваними особами, - Захарова

Про це офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила на брифінгу в Москві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Робота проводиться по лінії людей, які займаються цим професійно. Йдеться про уповноважену з прав людини, про правоохоронні структури, і, враховуючи, що попереду робота в правовому полі, тож коментувати і давати політичні оцінки немає необхідності і можливості", - сказала Захарова, відповідаючи на запитання про те, чи може Україна розраховувати на взаємні кроки після звільнення російського пропагандиста Кирила Вишинського.
При цьому вона додала, що офіційна Москва розраховує, що з Вишинського знімуть усі обвинувачення.
"Розраховуємо на швидке і повне виправдання Вишинського за всіма пунктами висунутих йому сфабрикованих обвинувачень", - підкреслила Захарова.
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.
19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.
Сьогодні, 28 серпня, суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти.
Зелебобы, хавай.Те
- Освобождено пленников кремля - НОЛЬ.
- Выпущено на свободу серпаров, изменников Родины, террористов - несколько десятков.
Включая главмусора Харькова, расстреливавшего Майдановцев и "отца основателя ЛНР" Александра Ефремова. (которые до того сидели в СИЗО несколько лет).
- Снижено тарифов для обычных граждан - НОЛЬ
- Зато снижены тарифы для преприятий Коломойского
- "Отрублено рук" - НОЛЬ
- "Свинарчуки" - посажены во властные кабинеты
- РОТТЕРДАМ+ - признан самой выгодной схемой и оставлен.
- ОБЕЩАНО "нанять глав ОДА на открытом конкурсе с привлечением лушчих HR агентств". По итогу НИ ОДИН глава ОДА не был нанят на открытом конкурсе. Некоторые главы ОДА - откровенные сепары и бандиты.
- ВПЕРВЫЕ официальная Украина просит Западных партнеров СНИМАТЬ санкции с окружения Януковича (Портнова).
- Война - НЕ "остановлена".
- Отведены наши войска от Станицы Луганской, разобраны фортификационные сооружения. Нашим ЗАПРЕЩЕНО отвечать артиллерией.
- Убито более 70 наших воинов.
- Остановлена реформа питания в армии.
- Россию вернули в ПАСЕ (Президент ПРОИГНОРИРОВАЛ украинскую делегацию в ПАСЕ, не оказал ей НИКАКОЙ помощи)
- Макрон говорит о необходимости "Западу презапустить отношения с россией" (на что не было НИКАКОЙ реакции от президента Зеленского)
- Идут разговоры о возвращении россии в G7
- На ключевые позиции (часто, в нарушение процедур) - ставятся либо люди Коломойского (Богдан), либо кенты Зеленского. Профессиональные качества значения не имеют.
- Заходящим кораблям на 2 месяца разрешили сливать - да практически что угодно - в море возле Одессы (т.к запретили экологический контроль).
- Реперше, ездившей в оккупированный Крым через Москву, на День Независимости позволили поганить Гимн на Майдане Незалежності.
Зато:
- "Незаангажована, незалежна" міліція возбудила уголовное дело против киевского пенсионера, раздававшего листовки против Зеленского.
- Активистов таскают на допросы "за ролик с Зеленским и грузовиком".
- Новиє ліца прямо называют журналистов "тупые овцы" и заявляют о том, что "журналисты нам не нужны".
- Новая влада устроила наезд на иностранную компанию "Арселор Миттал" - это действо даже удостоилось комплимента "политическое рейдерство" от посла ЕС в Украине г-на Мингарелли.
- Силовики заблокировали аппарат Верховной Рады (сегодня).
- Быдлу показали 100500 роликов Лукашенко-стайл "Президент распекает председателя колхоза". Результат каждого из таких визитов - НОЛЬ (что по бурштину, что по больнице, что по Закарпатской таможне).
- По итогам 100 дней НЕ БУДЕТ пресс-конференции (какую делал КАЖДЫЙ Президент Украины) - а будет очередной ролик для быдла с актером из сериала "Слуга Народа".
Леонід Глібов ще у 1858 році щось знав...
Тут обізвалася Лисиця.
- Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
"Маю для вас новину - державна електрогенеруюча компанія «Центренерго» підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 мільйонів гривень. Вітаю всіх, донедавна «Центренерго» вугілля з країни агресора не закуповував принципово. Але тепер настали інші часи - «кінець епохи бідності».
Але й це ще не межа. Колишній голова НКРЕП Дмитро Вовк, заявляє, що прямо на наших очах відбувається розкрадання «Центренерго». За словами екс-менеджера, вугілля «Центренерго» купується за ціною 2500 грн/т, тобто вище ніж по «Роттердаму+». собівартість енергії відтак стає 1,9 грн/кВт.год. Проте підприємства Коломойського ... закуповують по ціні 1,3 грн/кВт.год., тобто на 30% дешевше. Відтак кошти «Центренерго» банально розкрадають, а ще вчора прибуткова державна компанія прямує прямісінько в збитки. Які будуть компенсовані нашим з вами коштом"
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