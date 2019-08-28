 Суд визначив запобіжний захід Богатирьовій у вигляді 60 діб під вартою або 6 млн застави

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Громадського із залу суду.
Також рішенням суду передбачена можливість внесення застави 6 млн грн.
Адвокат Богатирьової Лукаш заявила, що заставу внесе Вадим Новинський.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Громадського із залу суду.
Також рішенням суду передбачена можливість внесення застави 6 млн грн.
Адвокат Богатирьової Лукаш заявила, що заставу внесе Вадим Новинський.
скажи
эти деньги из кошелька доставать и отдавать навечно не надо.
ну полежат 6 лямов в казначействе на хранении несколько месяцев и шо тут страшного ?
после несколько судов и в конце концов легализация и оправдание....
после должность в правительстве коллаборантов....
Очень простой план... - и он сработает...
Проще нельзя было... - слишком одиозная фигура....
А вы радуйтесь и прыгайте здесь на форуме...
нехай зелєбоби готують кишенькові гроші - їм ще Бені 18 лярдів виплачувати.
С чего ты решил, что заводы и фабрики Порошенко в офшорах ?
Тебе так на Г+Г Зеленский со сцены сказал ?
Но мы от сути уклонились.
Бизнес Бени основан на дотациях из госбюджета.
Бизнес Порошенко основан не на дотациях из госбюджета.
Кстати, те офшорные компании, которым передали в траст, даже расчетные счета не открывали.
Налоги платятся не в офшорах, а в Украине.
В отличие от Бениных предприятий.
Основное сырьё Коломойского - электричество (70% в себестоимости). По какой цене он покупает электричество ? По 57 копеек. А ты покупаешь по 1,68 грн.
Ты слышал, чтобы для Порошенко государство дотировало какао-бобы ?
як це "не было" - більшість з них дружно забігло в БудкуПП ... Пеця + ригоАнали = дружба на вік !
*напомню:
5 ноября, 2015
СБУ задержала экс-министра юстиции Елену Лукаш, возглавлявшую Минюст во времена Виктора Януковича.
"На 15:.00 созываем брифинг в связи с задержанием Службой безопасности Украины Елены Лукаш, которая находилась в розыске за причастность к преступлениям против Майдана"
Позже на брифинге СБУ раскрыла подробности "блестящей операции" по задержанию Лукаш, в которой была задействована контрразведка и внешняя разведка. Отмечается, что Лукаш до этого времени находилась за границей, и как только она вернулась в Украину, сразу же была задержана спецслужбами.
11 ноября, 2015
Защита бывшего министра юстиции Елены Лукаш сегодня подала жалобу на избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей или залога.
18 ноября, 2015
Столичный админсуд отменил залог для бывшего главы Минюста Елены Лукаш в размере 5 млн грн и принял постановление о новом залоге в 2,5 млн грн, что соответствует сумме, указанной в подозрении.
"Итоги апелляции Лукаш: Новинскому (нардепу от Оппозиционного блока Вадиму Новинскому. ) вернут 2,5 млн, а ей - украинский паспорт"
28 декабря, 2015
Согласно постановлению Соломенского суда Киева, экс-министру юстиции Елене Лукаш должны вернуть загранпаспорта и снять электронный браслет,
13 марта, 2018
Доказательств вины Лукаш следствие пока не нашло - Луценко
Петр Порошенко Великий Президент
Путин в своем государстве Путин, и делает все для своей страны. а у нас быдло выбирает
28.08.2019 18:09
усе будет только хуже
Чекаємо повернення Азарова та Януковича, та святкову передачу їм влади
вони вже цього і не приховують ...
Каким же говном зерыги кормят зедебилов))))
Олигархи Ринат Ахметов и Вадим Новинский зарабатывают состояния на экспорте руды, при этом сокращая производственные мощности в Украине.
"Только по схеме "Роттердам+" грабеж за три с половиной года я оцениваю в 4,2 миллиарда долларовИсточник: https://censor.net.ua/n3144998
салупу...
размером с консераную банку...
Слушайте!
Завидуйте!
Я гражданин!
А не какая-нибудь
гражданка...
ЗЫ
Только идиот может ещё надеяться на какую-то действенную борьбу с коррупцией при таких раскладах - коррупция теперь только начинается.
і олігархам нічого не буде - вони ВЖЕ про все домовились !