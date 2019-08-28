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 Політика України
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Все про:Богатирьова (95) запобіжний захід (54)

 Суд визначив запобіжний захід Богатирьовій у вигляді 60 діб під вартою або 6 млн застави

Суд задовольнив клопотання прокуратури і взяв під варту на 60 діб міністра охорони здоров'я часів Януковича Раїсу Богатирьову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Громадського із залу суду.

Також рішенням суду передбачена можливість внесення застави 6 млн грн.

Адвокат Богатирьової Лукаш заявила, що заставу внесе Вадим Новинський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145129
 
   
 Топ коментарі
 
Пожалуй оставлю это фото здесь..... Суд визначив запобіжний захід Богатирьовій у вигляді 60 діб під вартою або 6 млн застави - Цензор.НЕТ 5385

Суд визначив запобіжний захід Богатирьовій у вигляді 60 діб під вартою або 6 млн застави - Цензор.НЕТ 2468
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Даже ежу понятно, что она не сунулась бы в страну без гарантий новой не злочинной влады.
Дешёвый цирк.
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А у зебилов осталось единственное объяснение, почему когда был президентом Порошенко, богатырёва сидела в Минске и не рыпалась, а при Голограмме вернулась. Картинки, найденные в Гугле)
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00-Игорь Томенко Новинский это тот партнер Ахметова которому Петя дал гражданство?)) Суд визначив запобіжний захід Богатирьовій у вигляді 60 діб під вартою або 6 млн застави - Цензор.НЕТ 6578


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Далеко не карманные. Не на столько все просто.
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а шо тут сложного ?

эти деньги из кошелька доставать и отдавать навечно не надо.

ну полежат 6 лямов в казначействе на хранении несколько месяцев и шо тут страшного ?
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для аптекарши это пыль . она в былые времена с одной точки по торговле наркотой такое за пару дней получала.
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Судя по всему...с ней эту сумму обговорили ранее...по вайберу....и уже все готово....
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Да для Новинского 6 лямов это что для обычного украинца железная мелочь в кармане.
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сейчас внесут залог и отпустят....
после несколько судов и в конце концов легализация и оправдание....
после должность в правительстве коллаборантов....

Очень простой план... - и он сработает...
Проще нельзя было... - слишком одиозная фигура....
А вы радуйтесь и прыгайте здесь на форуме... Суд визначив запобіжний захід Богатирьовій у вигляді 60 діб під вартою або 6 млн застави - Цензор.НЕТ 7694
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Схема уже отработанная: арест 2 месяца с залогом, залог быстро вносится и человек отпускается, потом дело в суде разваливается и человек чист перед Украиной. Может Богатырева пойдет по пути Портнова и подаст в суд на возмещение с Украины морального ущерба?!
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ще і залог з відсотками в держави відіб'ють.
нехай зелєбоби готують кишенькові гроші - їм ще Бені 18 лярдів виплачувати.
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Беня в отличии от Порошенка не занимал высокие посты. Лично мне Беня ничего плохого не сделал, в остальном уже нужно разбираться.
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Беня, в отличие от Порошенко, богатеет за счёт дотаций государства.
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Вам не кажется это смешным, если Порошенко крупный бизнесмен, то зачем такие поборы устроил для населения и вообще что он делает у власти? Где бизнес там не может быть власти, он обещал продать, он типичный лгун.
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Он обещал продать, а не подарить ФСБ
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Если оно в оффшорах как и все другое, то мог и продать, все равно не работает, но это все требует анализа.
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А если оно не в офшорах ?
С чего ты решил, что заводы и фабрики Порошенко в офшорах ?
Тебе так на Г+Г Зеленский со сцены сказал ?

Но мы от сути уклонились.
Бизнес Бени основан на дотациях из госбюджета.
Бизнес Порошенко основан не на дотациях из госбюджета.
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Ну оже как то передал управление в слепой траст в оффшорах, то есть сам президент обошел законы Украины... да-да, обошел.
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Какие именно законы он обошел ?

Кстати, те офшорные компании, которым передали в траст, даже расчетные счета не открывали.
Налоги платятся не в офшорах, а в Украине.

В отличие от Бениных предприятий.
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Дивиденты выплачиваются собственнику, Вы какойто совсем безграмотный. Если собственник из оффшора, то где дивиденты?.. правильно, на счете в оффшорах. О дивидентах вообще страшно.
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Шо тебе не ясно ?

Основное сырьё Коломойского - электричество (70% в себестоимости). По какой цене он покупает электричество ? По 57 копеек. А ты покупаешь по 1,68 грн.
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ну почему же не в этом ?

Ты слышал, чтобы для Порошенко государство дотировало какао-бобы ?
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занимал. главы Днепропетровской ога. К стати люди ( не ватное быдло) об этом периоде деятельности беньямина каломойшина отзывались плохо. К примеру Е.Васильева, которую ущемляло ***** еще со времен курска. И это факт что у каломойного была связь с гебнявой русней и шыкаладным сбу.
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Конечно подаст. Вся ЗЕбилосепарня при власти...ещё и заплатят можно не сомневаца.
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ага. а аптекарша ему будет колеса со скидкой продавать.
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Храждане суди и шо ви таки обижаете акушерку из Бакала Челябинской на минуточку области Параши? Для акушерки шо таки хоть чуть чуть имела себе за шасте пожить у Краматорску и поработать немного не жалея себе и для себе у Януковича з отем Микилой, 6 миллионом гривёв то просто на семачку. И змете сэбе на не чишеную семачку.
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в соєвої тролеферми істерика - за попередні 5 років їхніх друзів ригоАналів ніхто не насмілювався чіпати ! Суд визначив запобіжний захід Богатирьовій у вигляді 60 діб під вартою або 6 млн застави - Цензор.НЕТ 5965
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«Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме... Жена не выходила из своих комнат, мужа
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Надо быстрее этих соевых судей разогнать, чтобы такого беспредела не было.
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Так,но при соевом почему то то рыгов и портнова не было,а при Зебиле уже подтягиваются,совпадение?
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при соевом почему то то рыгов и портнова не было

як це "не было" - більшість з них дружно забігло в БудкуПП ... Пеця + ригоАнали = дружба на вік !
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«Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою- гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме... Жена не выходила из своих комнат, мужа
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як воно вже огидно, не суди, а прокляті люди.
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За сто днів зебіли повернули в Україну порнова, богатирьову - двух сук шо пять років тісно співпрацювали з фсб. Відпустили на волю вишинського з медаллю "за крим", сєпара єфрємова.
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при зеленой падали все говно рыговскоро ломится назад!
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Что за бред. Нас считают за тупых. Будем ждать цену Азарова с Яныком. ****, мрази, твари -все возвращаются.
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Соя вы реально тупые, как будет дело дальше неизвестно но в данное время у судьи просто не было возможности посадить без права внесения залога, так что крики о зраде это полный бред.
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ЗЕбилтяник уже все поняли как будет дальше. Уже ЗЕсепары давно обо всём договорились , именно поэтому она спокойно и уверенно вернулась. Что будет дальше тебе по Г+Г расскажут.
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фраза, достойная бабусек на лавочке у подъезда
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як ти бідний 5 років переживеш.. бережи себе Суд визначив запобіжний захід Богатирьовій у вигляді 60 діб під вартою або 6 млн застави - Цензор.НЕТ 1924
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Какая то не стыковочка А как же решение Голос . суда.
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завтра внесут миллионы, а через неделю (а может и раньше) она сбежит из страны... а миллионы останутся. молодцы, кто выманил.. а если арестовать портнова, какой залог можно взять?
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То есть по версии ЗЕбилов она вернулась наз в Украину что бы заплатить 6 лямов и сразу сбежать обратно?? Дай угадаю ты голосовла за кловуна??
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счетоводы, хлопающие в ладоши и переводящие грн в доллар, у вас всех короткая память!
*напомню:

5 ноября, 2015
СБУ задержала экс-министра юстиции Елену Лукаш, возглавлявшую Минюст во времена Виктора Януковича.
"На 15:.00 созываем брифинг в связи с задержанием Службой безопасности Украины Елены Лукаш, которая находилась в розыске за причастность к преступлениям против Майдана"

Позже на брифинге СБУ раскрыла подробности "блестящей операции" по задержанию Лукаш, в которой была задействована контрразведка и внешняя разведка. Отмечается, что Лукаш до этого времени находилась за границей, и как только она вернулась в Украину, сразу же была задержана спецслужбами.

11 ноября, 2015

Защита бывшего министра юстиции Елены Лукаш сегодня подала жалобу на избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей или залога.
18 ноября, 2015
Столичный админсуд отменил залог для бывшего главы Минюста Елены Лукаш в размере 5 млн грн и принял постановление о новом залоге в 2,5 млн грн, что соответствует сумме, указанной в подозрении.
"Итоги апелляции Лукаш: Новинскому (нардепу от Оппозиционного блока Вадиму Новинскому. ) вернут 2,5 млн, а ей - украинский паспорт"
28 декабря, 2015
Согласно постановлению Соломенского суда Киева, экс-министру юстиции Елене Лукаш должны вернуть загранпаспорта и снять электронный браслет,
13 марта, 2018
Доказательств вины Лукаш следствие пока не нашло - Луценко
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Грьобаний стид! Вангую: завтра новина № 1 : Заставу внесено...
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Договорняк команди Зе з зрадниками України.Многоходовочка від Зебілів.Риги давай в Україну все для розкрадання держави підготовлено.
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цього допустити не можна! треба боротися!
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это ж надо... после того, как Петрусь ей руки целовал, вот так взять и слупить с нее шесть миллионов...
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Хто ще не зрозумів що кацапські порохоботи працюють на Хряка з ольгіно ?
Петр Порошенко Великий Президент

Путин в своем государстве Путин, и делает все для своей страны. а у нас быдло выбирает
28.08.2019 18:09
усе будет только хуже

Чекаємо повернення Азарова та Януковича, та святкову передачу їм влади
вони вже цього і не приховують ...
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А что тут не понятно ее в суде оправдают а Югика посадят...
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таку женщину в каталажку? Господа, ви звєрі
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КТо ранее успел сбежать молодцы, кто не успел думайте. Всем кто не ЗЕбилятник уже давно ясно куда дело идёт, и какие личности вылезли под крылом ЗЕкоманды, которые по версии ЗЕсепаров "новые лица"...Не надо быть сильно умным что бы понять шо полный развал Украины вопрос времени. да да знаю..вышиватные поцреоты щас начнут писать что Украина была, есть, и будет есть...Ну ОК ребята, Занзибар, Гватемала и Гондурас тоже есть...Кто успел сбежать ещё раз респект, вы приняли верное решение.Тут болото на десятилетия вперёд..С хохлами малороссами Украину построить даже теоретически не возможно.
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ужос... надо же что-то делать... низя **************...
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а пізно , вони вже все зробили - своєю кацапською тупістю "допомогли" Поросяті прострати все , що можна ! Суд визначив запобіжний захід Богатирьовій у вигляді 60 діб під вартою або 6 млн застави - Цензор.НЕТ 2749
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Не переживай твой язык всегда при деле..хозяйских сапогов много ..тебе теперь ещё Богатырёвой лизать..так что у тебя работы будет много в любом случае.
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фух..! ты меня успокоил... а то я после того твого разрывающего поста уже решил шо всьо... дальше жить незачем...
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... как же фсе.... ОЖИДАЕМО .. 6 лямов гринов для деланной мазели , что пилюлю проглотить , напаковалась куда внушительней !
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Ах-ха) тетка скрывающаяся от суда пять лет, по делам на сотни миллионов, выходит под залог в 6(шесть). В подобной ситуации залог вообще не предусмотрен.
Каким же говном зерыги кормят зедебилов))))
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ХА ХА насмешил на это было и рассчитано 6 млн да запросто еще адвокаты попросят уменьшит налог что будет выполнено и залог быстро будет найден и Богатырева на свободу с чистой совестью и легким на 1 % карманом пойдет рулит фарм потоками договорняк 100%
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Малхасян заплатить і Богатирьова на волі, а там вже можна на посаду в уряд.
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Навряд чи кандидатура Богатирьової від ПЕСа буде підтримано більшістю
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підсумки 5 років "життя по новому" -
Олигархи Ринат Ахметов и Вадим Новинский зарабатывают состояния на экспорте руды, при этом сокращая производственные мощности в Украине.
"Только по схеме "Роттердам+" грабеж за три с половиной года я оцениваю в 4,2 миллиарда долларовИсточник: https://censor.net.ua/n3144998
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А Зе-дурачки всё на Пороха бочку катят.. А что, Порох вам, Зе-придурками, выписал индульгенцию, позволяющую не бороться с ахметовыми-новинскими? У вас теперь власть, вам и карты в руки, только карты-то вы достали из широких зеленых штанин явно крапленые.
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Напомни, пжлс мне, куда сбежал руководитель НКРЭКУ Вовк, которого назначил Петро и который придумал грабительскую формулу "роттердам+"?
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я достаю из широких штанин...
салупу...
размером с консераную банку...
Слушайте!
Завидуйте!
Я гражданин!
А не какая-нибудь
гражданка...
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Зе-команда включила зелёный свет для всех бывших рыговских мразей - добро пожаловать в Украину! Попридуриваемся поначалу с арестами-залогами, а потом живите и рушьте Украину припеваючи.
ЗЫ
Только идиот может ещё надеяться на какую-то действенную борьбу с коррупцией при таких раскладах - коррупция теперь только начинается.
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єто просто в вісшей степени вопиюще и цинично! Неужели у ЗЕ команді совсем совести нет?
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Да ЗЕ тебя со всех сторон имеют и обложили буйками договорняк с олигархами это Ваш путь в пропасть не будете жестко не будете долго президентом
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та нічого не зміниться - Зеленський спокійно відбуде 5 років президентської каденції , а ображені порохофіли будуть ображено скавчати з під плінтуса .. . Суд визначив запобіжний захід Богатирьовій у вигляді 60 діб під вартою або 6 млн застави - Цензор.НЕТ 8495
і олігархам нічого не буде - вони ВЖЕ про все домовились !
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Что, NNN, набрал в рот говна и плюёшься во все стороны равномерно по периметру? Очень похоже на кацапскую пригоженскую шваль подзаборную.
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Месье, Вы такие слова красивые знаете - "периметр"... так романтично звучит... Вы наверное, очень образованы, месье?
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Ну как сказать, во всяком случае в отличи от тебя не косит на клоуна паяца
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Шокобыдлячий суд самый гумманый к сепарам суд в мире
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так в цьому ж і полягали "соєва судова реформа" ...
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Да, обидно зебилам, они от Зе свершений ждали, а тот им только членом по губам поводил.
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