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 Політика України, Суспільство
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Все про:сепаратизм (626) Зубко (276) децентралізація (239) ОТГ (47)

 Децентралізація є запобіжником сепаратистських настроїв, пов'язуючи громади безпосередньо з Києвом, - Зубко

Реформа децентралізації виводить ОТГ з підпорядкування областям і пов'язує їх безпосередньо з Києвом, що є запобіжником від сепаратистських настроїв.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів віце-прем'єр-міністр з питань житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Відповідаючи на запитання, чому Закарпаття є лідером із саботажу створення об'єднаних територіальних громад, він сказав:

"Це питання нацменшин, що проживають, як правило, вздовж кордону – Виноградівський, Берегівський райони. Ми пропонуємо, щоб ці громади були витягнуті більш вглибину, щоб в одній громаді об'єднати українські та угорські села. Це запобіжник проти сепаратистських настроїв. Загалом реформа децентралізації є таким запобіжником, тому що, досі практично всі громади (сільські і селищні) не мали зв’язку з центром, з Києвом, а були залежні від області. Адже ресурс спрямовувався в область, а потім передавався на райдержадміністрації. І що казала область, те фінансово залежні від неї громади й робили. Зараз же громада має прямі бюджетні відносини безпосередньо з урядом. Вона отримує медичну субвенцію, освітню субвенцію, які не проходять через область. Вона отримує свої податки – ПДФО, податок на землю, податок на нерухомість, акциз. Навіть якщо з’явиться якийсь керівник в області і скаже: а давайте подумаємо про свою "ЛНР-ДНР", то йому громада скаже: у нас є своє життя і планування. І якби в 2014 році така система менеджменту і громади були в Донецькій та Луганській областях, то ми ніколи б не отримали окупацію території під виглядом сепаратистського заколоту"

Водночас через бажання убезпечитись від сепаратизму міністр виступає проти ідеї збільшення кількості областей.

"Це дуже небезпечно. Тому що, по-перше, це веде до можливості сепаратистських настроїв. По-друге, в Конституції записані АР Крим, Севастополь, Донецька, Луганська області. Так і повинно залишатися до повернення Криму, припинення анексії і до звільнення тимчасово окупованих територій. Тому випад у бік зміни кількості областей - дуже небезпечний.

А от питання районів - це справді питання законів, які ухвалює Верховна Рада, а не питання Конституції", - зазначив Зубко.

Нагадаємо, раніше Зубко анонсував наступний етап реформи децентралізації, який полягає у зменшенні кількості районів:

"Сьогодні відбувається дублювання функцій районного рівня та громади. І в районі залишаються працівники, і в громадах працюють співробітники, які мають виконувати однакові функції. Отже, ми по-перше, прибираємо дублювання. А по-друге, - нам потрібно зробити так, щоб людина мала всі послуги на місці. Станції поліції чи поліцейські відділки будуть у громаді. Рятувальна служба - теж. Первинна медична допомога також буде в суспільстві. Освіта - школа - в громаді. Дитячий садок у громаді, як і раніше. Практично весь спектр послуг, який потрібен людині для того, щоб жити...

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Виникає питання, щоб перейти все-таки до європейської моделі, коли у нас буде в районі щонайменше 150 000 осіб. В таких районах буде більше відповідальності, але у них зменшується кількість функцій, оскільки ці функції передано на місця. Таким чином ми отримаємо 4 райдержадміністрації (на прикладі Київщини), які координують і забезпечують державну підтримку великої кількості територій та громад і в яких є представництво 15 центральних органів виконавчої влади.

Важливо зрозуміти, що це не просто формальний поділ на райони по 150 000 осіб. Мета реформи децентралізації - це формування базового рівня - зробити громади повноважними і наблизити послуги до людини. Це також можливо за рахунок того, що люди, яких вони обрали як владу, будуть відповідальними - щоб не направляти людину за кожною довідкою в район".

Повне інтерв'ю Зубка читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145127
 
 
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Треба прибрати ОДА, РДА взагалі і замінити їх на державні представництва для нагляду. Все.
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Цитата: "... с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости ......." Всё.
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Децентрализация, как логическое продолжение геноцида народа Украины, иными словами можно назвать "укрупнением".
Для выживания, оставшиеся люди из малых сел и городов вынуждены будут переселиться в более крупные города. Освободившиеся от ненужного населения плодородные земли, будут переданы агрохолдингам, чтобы обеспечивать население развитых стран дешевой аграрной продукцией.
В перспективе, на территории Украины должно остаться порядка 10 млн человек для обслуживания аграрной экономики.
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По моему наоборот децентрализация это та же федерализация, названо только по другому. Это требование роССии.
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Децентрализация это и есть скрытый сепаратизм, а раз этот зубко врёт обратное значит он работает на *****.
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Децентрализация предполагает предоставление местным громадам/регионам более широких полномочий в бюджетной, социальной и др. сферах, право самостоятельно выбирать или назначать глав региональных или местных администраций.

Федерализация предполагает все то же самое, а также позволяет местным громадам/региону иметь собственную конституцию и другие законы, собственную налоговую систему, суды и т.д. По сути, это делает из региона такой себе субъект федерации, или другими словами - отдельное мини-государством.
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Відверта брехня. Децентралізація зовсім не захищає від сепаратизму. ОТГ підпорядковані не Києву, а районним і обласним радам. Так звана децентралізація - це спроба перекласти відповідальність за скорочення соціальних витрат на місцеву владу. Відбувається зачистка землі від українців для її продажу. Села, які не стали центрами ОТГ, залишилися без фінансування, там закривають школи. Люди змушені шукати можливості для переселення. А села будуть вимирати.
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Ніяка ерзац-децентралізація не врятує..................
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