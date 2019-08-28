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Все про:Богатирьова (95) суд (5473) запобіжний захід (57)

 Прокуратура знала про повернення Богатирьової, - адвокат

Захисник колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової Дмитро Бєляєв стверджує, що прокуратуру завчасно повідомили про повернення його підзахисної в Україну.

Про це Бєляєв заявив на засіданні Печерського районного суду, який обирав Богатирьовій запобіжний захід, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про повернення Раїси Богатирьової надійшло на адресу прокуратури, і на момент її прибуття правоохоронні органи були проінформовані про це. Незважаючи на це, правоохоронні органи вдалися до її незаконного затримання", - сказав адвокат.

Він зазначив, що прокуратура посилається на постанову Печерського райсуду від 2015 про дозвіл на затримання Богатирьової. Але, за словами Бєляєва, ця постанова не відповідає Кримінально-процесуальному кодексу і не може бути використана для арешту та утримання під вартою. Зокрема, в цій постанові не вказується термін її дії.

Також адвокат заявив, що Богатирьова не була належним чином повідомлена про підозру, а в кримінальній справі, в якій вона фігурує, немає потерпілої сторони.

Зараз Печерський районний суд обирає запобіжний захід Раїсі Богатирьовій, міністру охорони здоров'я часів Януковича.

Раїса Богатирьова була затримана в аеропорту Жуляни в Києві у вівторок, 27 серпня. Вона повернулася в Україну після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак її було затримано, оскільки з розшукової бази її досі не зняли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145123
 
 
 Топ коментарі
 
Хотели закончить войну,а вернули Богатыреву.
Хотели понизить тарифы,а трудоустроили шуфрича.
Хотели вернуть пацанов,а вернули портнова.
Хотели увеличть пенсии,а решили финансировать партию шария и израильских пенсионеров.
А зелебобы в тематических пабликах ставят ста дням10баллов
(C)
@DarkSoulsFan12
🤔
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до зебилов туго доходит....
Приходится повторять ...
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портнова не слышно)) и шуфрич свободослов не высказался))
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портнова не слышно)) и шуфрич свободослов не высказался))
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Порошенко прекрасно работал м Богатыревой в правительстве Азарова,попроси его высказать свое мнение,по поводу коллеги
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Хотели закончить войну,а вернули Богатыреву.
Хотели понизить тарифы,а трудоустроили шуфрича.
Хотели вернуть пацанов,а вернули портнова.
Хотели увеличть пенсии,а решили финансировать партию шария и израильских пенсионеров.
А зелебобы в тематических пабликах ставят ста дням10баллов
(C)
@DarkSoulsFan12
🤔
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Не надоело в каждой ветке форума методичку копипастить?
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до зебилов туго доходит....
Приходится повторять ...
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Ты думаешь, что тупой соевый бред кому-то интересен? Наивный. Тебе уже в одной из веток расписали подробно по каждому твоему фейковому пункту.
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Порохоботы полностью упоротые,простят унылую и глупую методичку,друг друга лайкают,такой же упоротый их хозяин,тратит деньги выставляя себя глупым посмешищем
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- Цікаво, а чому кацапи так бурхливо реагують на гасло "Смерть ворогам!"?
- Адже там ніхто конкретний не вказаний...(с)
✌😎✌
(С)
@Hellinka
🤔
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Так в в кацапів і запитуй. Чого в мене питаєш. Я цього не знаю.
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Так ти ж і є прислужник кацапів. Чи просто малорос?😄
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Ну просто дуууууже аргументовно. Те що я не порохосос ще ніяким чином не вказує, що я кацап або їх служка. Прокуратура знала о возвращении Богатыревой, - адвокат - Цензор.НЕТ 3090 Яки ж ви, соєві, примітиви.
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А хто ви як не служака кацапів.? Ось і Скобєєва (московітська меді бл@дь) висловила подяку вашому кловуну. Так ви ж його підтримуєте. Отже і вам подяка від неї. З чим я вас, малоросе, і поздоровляю 🤔
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Павтрєньє мать ученья... Чи не так, маларосе?
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Ти й так уже по вуха в ньому, нащо ж тобі ще? Мало?
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Богатырева такой же министр правительства Азарова как и Порошенко
Тарифы поднимал Порошенко,попроси его понизить
Пацанов которых Порошенко сдал ведутся переговоры,скоро будут дома
Про финансирование партий закон придумали а БПП,вопросы к Порошенко
Я голосовал за Зеленского,что бы прекратить этот беспредел и если порохоботы сутками истерят то все правильно Зеля делает😁
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нет потерпевшей стороны.

Весь народ, постраждав від її діяльності, та цін в аптеках.
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Ну когда уже будет логика... или она купила должность и сама все творила, или её использовали. Я не в коем случае её не защищаю, только анализирую... опровергните или подтвердите одно из "или" и все.
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Прокуратура под алкашом необразованым, суды потужно рэформовани, чего этой курве бояться?
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С каких пор ты так о Портнове начал высказываться?
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Бульбаш, а кто у нас Портнов, кем работает?
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Подмял Трубу под себя, что глава ГПУ.
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Плодами революций пользуются подлецы
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Выпускай давай ещё и денег дайте за моральный ущерб на ботокс,зачем устраивать клоунаду с эти судом,подтягивается вся рыговская шваль постепенно
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а саму Богатыреву предупредили о сумме залога.
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.

та расскажи... Если бы прокуратура знала - богатырева бы не приехала
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Он думал, что клиентка бесплатно может заехать в Украину .
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"договорился", но видно не с теми с кем нуНо, но адвокату похр, так еще больше бабла срубит
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///
За інформацією Української Правди, керівник Національної служби здоров'я України Олег Петренко відмовився від посади через неузгодженість кандидатур заступників.
Тепер серед претендентів залишаються Максим Степанов, Олександр Чумак та Ольга Голубовська.
1.Так Олександр Чумак - людина з орбіти впливу Петра Багрія, який є співвласником компанії "ІнтерХім", що у свій час масово виготовляла препарати зі вмістом "кодеїну", що має наркотичний ефект. Держлікслужба попереджала фармвиробника про необхідність взяти під контроль виробництво цих препаратів. Окрім того, Чумак був помічником нардепа Олега Мусія, який за часів мінестерства регіоналки Раїси Богатирьової очолював Громадську раду при МОЗ.
2.Максим Степанов - колишній керівник Одеської області, де розміщується "ІнтерХім" Олександра Чумака. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець"). У квітні Степанов відмовився залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента, але його таки звільнили. Максим Степанов є кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го - 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.
3.Ольга Голубовська - позаштатний головний спеціаліст МОЗ при Раїсі Богатирьової. Теж людина з групи впливу Петра Багрія. Вона керувала напрямком "інфекційні хвороби". Просувала препарати пегільовані інтерферони для лікування гепатиту С, єдиним постачальником цих препаратів був монополіст Петро Багрій.
P.S Петро Багрій - найвідоміший гравець фармацевтичного ринку України. При цьому в гонитві за наживою бізнесмен не гребує використовувати тіньові схеми, наживаючись при цьому навіть на онкохворих і не тільки. Одна з найбільш блискучих (і в той же час цинічних) афер за участю Петра Багрія була в далекому 2009 році. Тоді в Україні бушував свинячий грип, на якому заповзятливий діяч непогано заробив. У 2009 уряд через фірму-посередника, що належала йому ж, закупили препарати в чотири рази дорожче за ціну, запропоновану самим виробником. ......................................
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Отпустят. С некоторых пор бригада януковища не прикосновенна.
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