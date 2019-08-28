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 Політика України, За кордоном
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Все про:Греція (140) церква (384) ПЦУ (430)

 Елладська церква підтвердила канонічність надання автокефалії ПЦУ

Синод Елладської церкви підтвердив канонічність надання Православній церкві України автокефалії та надав право архієпископу Афінському вирішити питання її визнання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новинарню", про це в середу, 28 серпня, йдеться на офіційному сайті Елладської православної церкви.

Так, на сайті опубліковано реліз з результатами засідання Священого Синоду, що відбувся 26-28 серпня цього року.

Відповідно до рекомендацій Синодальних комітетів з догматичних та канонічних питань, а також православних та міжхристиянських відносин з українського питання, Священий Синод ЕПЦ визнає канонічним право Вселенського патріарха на дарування автокефалії; надає привілей предстоятелю Елладської церкви надалі займатися питанням визнання Церкви України.

Зазначається, що Синод зібрався під головуванням Блаженнішого архієпископа Афінського і всієї Греції Ієронімоса.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Почалася робота Синоду Грецької православної церкви, на якому розглянуть питання визнання ПЦУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145121
 
   
 Топ коментарі
 
Святим Отцям Еллади, РЕСПЕКТ !
Слава Україні !
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Греки Томос признали, а что там зебенятки? Всё над Термосом смеются?
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А з цого це "головне мокшанський"...? так, один із 13-ти... у сім`ї церков - не без виродка...
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Святим Отцям Еллади, РЕСПЕКТ !
Слава Україні !
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Залишилося ще 13 церков? Головне Мокшанський патріарх і Кіпрський?
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А з цого це "головне мокшанський"...? так, один із 13-ти... у сім`ї церков - не без виродка...
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І серед святих апостолів один був - Іуда.
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12. Бо Мокшанський Китайський Округ не рахуємо.
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не спішіть - Елацька церква ше не признала нашу. Це буде рішати ************* Атенський
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а как звучит - Элладская... (мифами Древней Греции пахнуло)
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Гре́ція (грец. Ελλάδα - Еллада), офіційна назва Гре́цька Респу́бліка (грец. Ελληνική Δημοκρατία)
Греки завжди називали свою країну Еллада.
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"...грек або Греція не визнаються самими греками і вживаються тільки у спілкуванні з іноземцями. Самоназва - самоназва Елліни.
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Греки Томос признали, а что там зебенятки? Всё над Термосом смеются?
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Им это как серпом по яйцам! Ведь в их методичках этот томос Нарик купил Пороху, чтоб тот попиарился перед выборами....
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Элладская церковь находится под управлением Константинопольского патриархата. Так что ничего странного что им приказали.
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Доки в Україні існує РПЦ,все це фігня.Доки у Київо Печерській Лаврі логово Сатанату,все це до лампочки.
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Зебіли кажуть, що МП то справжня церква, а томос ПЦУ лише для піару і вносить тільки розкол... Про що тут можна казати...
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Порошенко - це глиба. Серед зебілів немає і близько людини такого калібру.
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Нічого подібного. Це у МП фігня, а у нас вещь. Потихеньку енарод піде у свою українську церкву ПЦУ. А неканонічеу церкву УПЦ МП будуть обходити стороною. Думаєте чому кацапи брибрали з назви УПЦ МП букви МП? А тому, що розуміють, що в їх церкву не будуть ходити, хіба, що невелика кількусть. Все буде робитися помаленьку. Потяг пішов, його не зупинити!
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сектанты филарета щас обо@рутся от негодования! Елладська церква підтвердила канонічність надання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 8120
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а в 1688, коли греки київський патріархат включали до складу рпц, тоже всі церкви томос підтримали?
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У 1688 році як на мене то Томосу не було, була тимчасова Грамота! У РПЦ Томосу немає!
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Анатолий по вашей логике начиная с 1688 года РПЦ не существовало на документах,а вас не смущает тот факт сколько русских святых и подвижников просияло на нашей земле,сколько чудотворных икон обрели наши предки?А через 300 лет какой то Толя сомневаеться был ли томос в Церкви.Вдумайтесь в ахинею которую вы пишите.
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Казламордый тогда почему бы не показать всем кацапский Томос?
Какие святые кацапы шо ты мелешь?
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Передайте Варфоломею слова из Евангилия,а то он давно читал подзабыл наверное.Тогда Иисус сел, созвал двенадцать учеников и сказал: - Кто хочет быть первым, тот пусть будет последним из всех и всем слугой. Евангелие от Марка 9:35
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у тебя в палате эти цитатки калом написали наполиончеги что-ли?
ты бы лучше комиксы про Бетмена выдавливал по частям - там правды больше хотя бы
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Боря беги принимай свои препараты а то время уже.
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Гундяю спочатку це скажи, "ЕвангИлийо".
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На Филарета "анафему" еще наложи.те. Он от них еще крепче становится Елладська церква підтвердила канонічність надання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 7692
Не на шутку разбушевался. Ругался, помахивал кадилом, шуршал свитками с заклинаниями огня и на всякий случай оперировал куклами Вуду. Весьма опытная старикашка. Настолько же опасная, насколько и желчная Елладська церква підтвердила канонічність надання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 686
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