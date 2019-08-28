 Елладська церква підтвердила канонічність надання автокефалії ПЦУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новинарню", про це в середу, 28 серпня, йдеться на офіційному сайті Елладської православної церкви.

Так, на сайті опубліковано реліз з результатами засідання Священого Синоду, що відбувся 26-28 серпня цього року.

Відповідно до рекомендацій Синодальних комітетів з догматичних та канонічних питань, а також православних та міжхристиянських відносин з українського питання, Священий Синод ЕПЦ визнає канонічним право Вселенського патріарха на дарування автокефалії; надає привілей предстоятелю Елладської церкви надалі займатися питанням визнання Церкви України.

Зазначається, що Синод зібрався під головуванням Блаженнішого архієпископа Афінського і всієї Греції Ієронімоса.

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