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 Політика України
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 ЦВК завершила реєстрацію народних депутатів, усього 424 парламентарії

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні в середу зареєструвала 29 народних депутатів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ЦВК.

У загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 29 народних депутатів.

Серед них 11 осіб з партії "Слуга народу", два з "Голосу" і по одному з "Батьківщини" і "Європейської солідарності".

Також ЦВК зареєструвала 14 мажоритарників.

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"Таким чином, станом на 28 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 424 народні депутати України: 225 - обрано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 199 - обрано в одномандатних виборчих округах", - сказано в повідомленні.

ЦВК завершила реєстрацію народних депутатів, усього 424 парламентарії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145118
 
 
 Топ коментарі
 
А куда остальные колы, да ладно, потом пригодятся:

.ЦИК завершила регистрацию народных депутатов, всего 424 парламентария - Цензор.НЕТ 2844
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один пока затерялся...растерялся... видать не местный ))))
(в Трускавце там хоть никого не забыли??)))
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А куда остальные колы, да ладно, потом пригодятся:

.ЦИК завершила регистрацию народных депутатов, всего 424 парламентария - Цензор.НЕТ 2844
 показати весь коментар
 
 
один пока затерялся...растерялся... видать не местный ))))
(в Трускавце там хоть никого не забыли??)))
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интересно как голосить будут по своему сокращению ЦВК завершила реєстрацію народних депутатів, усього 424 парламентарії - Цензор.НЕТ 5084
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Ну не всем же быть такими истощенными как Петро Алекчсеич...
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