 Подолання корупції в Україні посприяє дипломатичному вирішенню проблеми на Донбасі і в Криму, - Болтон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вирішальне значення має подолання корупції, здійснення зусиль в антикорупційному напрямку. І тут порядок денний є досить амбітним, тому що вирішення цієї проблеми має вплинути на стан безпеки України", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.
Болтон зазначив, що подолання корупції дасть Україні більше можливостей для залучення інвестицій, розвитку бізнесу, а політично це зміцнить позицію президента України Володимира Зеленського на міжнародній арені.
"І це дасть можливість для подальшого дипломатичного вирішення проблеми на Донбасі і в Криму", - переконаний він.
Нагадаємо, 27 серпня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва.
Джон Болтон вже провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександром Данилюком та обговорив питання співпраці у сфері безпеки між Україною та США.
Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радником Президента СШАз питань національної безпеки Джоном Болтоном.
а 100 дней...что коту под хвост?
вроде ж всех поувольнял...повыганял...наорал...поменял местами...
але чогось мені здається що у нього буде тільки номінальна влада (як у англійської Королеви))) картинка... бо за його спиною таки гравці, що йому не дадуть поворохнуть і вухом
Усатый дэбил тупо повторил придуманную кацапами мантру. Европа коррумпирована не в меньшей степени.
Тижня 2 тому булав інтернеті інформація про високий рівень корупції у тих же Німеччині та Франції...
Рада Європи: Німецький Бундестаг не виконує поради для запобігання корупції
Вже 100 днів як про неї нема і згадки то.
Наш улюблений слуга народу її же переміг одним потужним і нищівним ударом.