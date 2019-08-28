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Все про:корупція (2519) Крим (7356) Донбас (12849) Болтон (58)

 Подолання корупції в Україні посприяє дипломатичному вирішенню проблеми на Донбасі і в Криму, - Болтон

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що успіх у боротьбі з корупцією в Україні та залучення інвестицій допоможе країні стати сильнішою на міжнародній арені і вирішити проблеми з війною на Донбасі та окупацією Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вирішальне значення має подолання корупції, здійснення зусиль в антикорупційному напрямку. І тут порядок денний є досить амбітним, тому що вирішення цієї проблеми має вплинути на стан безпеки України", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

Болтон зазначив, що подолання корупції дасть Україні більше можливостей для залучення інвестицій, розвитку бізнесу, а політично це зміцнить позицію президента України Володимира Зеленського на міжнародній арені.

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"І це дасть можливість для подальшого дипломатичного вирішення проблеми на Донбасі і в Криму", - переконаний він.

Нагадаємо, 27 серпня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва.

Джон Болтон вже провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександром Данилюком та обговорив питання співпраці у сфері безпеки між Україною та США.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радником Президента СШАз питань національної безпеки Джоном Болтоном.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145111
 
 
 Топ коментарі
 
Я не фанат Зєлі, однак реальна влада у нього появиться на початку вересня.
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Болтон говорит ерунду, причем преднамеренно. Но для зебилов его слова - что-то вроде бальзама. Но реальность другая: причины конфликта с Россией не коррупционные, а политические. В первую очередь. Все остальное - вторично. Есть коррупция или нет - ситуации это не изменит.
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Американец охренел, у нас нет коррупции. Петя её победил.
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Американец охренел, у нас нет коррупции. Петя её победил.
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ЇЇ нікчемні залишки важче перемогти ніж взяти Мацкву.
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так уже! не-не?
а 100 дней...что коту под хвост?
вроде ж всех поувольнял...повыганял...наорал...поменял местами...
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Я не фанат Зєлі, однак реальна влада у нього появиться на початку вересня.
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я також ...
але чогось мені здається що у нього буде тільки номінальна влада (як у англійської Королеви))) картинка... бо за його спиною таки гравці, що йому не дадуть поворохнуть і вухом
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Болтон майже прямим текстом каже,що треба саджати Порося та його банду))
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Відроджене кумовство, портновщина, переолігархізація і богданізм - нова форма корупції. Преодоление коррупции в Украине поспособствует дипломатическому решению проблемы на Донбассе и в Крыму, - Болтон - Цензор.НЕТ 9433
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Болтон говорит ерунду, причем преднамеренно. Но для зебилов его слова - что-то вроде бальзама. Но реальность другая: причины конфликта с Россией не коррупционные, а политические. В первую очередь. Все остальное - вторично. Есть коррупция или нет - ситуации это не изменит.
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Власть ворует деньги для того, чтобы бороться с российским президентом Владимиром Путиным
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Усатый дэбил тупо повторил придуманную кацапами мантру. Европа коррумпирована не в меньшей степени.
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Myroslavh Hrabovsky
Усатый дэбил тупо повторил придуманную кацапами мантру. Европа коррумпирована не в меньшей степени.

Тижня 2 тому булав інтернеті інформація про високий рівень корупції у тих же Німеччині та Франції... Подолання корупції в Україні посприяє дипломатичному вирішенню проблеми на Донбасі і в Криму, - Болтон - Цензор.НЕТ 409
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Чекайте. Яка корупція?
Вже 100 днів як про неї нема і згадки то.
Наш улюблений слуга народу її же переміг одним потужним і нищівним ударом.
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