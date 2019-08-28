 Болтон підтримує кандидатуру Рябошапки на посаду генпрокурора

Про це Болтон сказав на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він повідомив, що під час візиту до Києва спілкувався з заступником голови Офісу президента Русланом Рябошапкою, якого можуть призначити на посаду генпрокурора.
"Я сказав йому як колезі-юристу, що я сподіваюся, що його затвердять на посаду, і що я переконаний, що у нього будуть чудові відносини з генеральним прокурором США Вільямом Барром", - сказав Болтон.
Раніше підтримку кандидатури Рябошапки висловив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. "Рябошапка має повагу до себе. Ми його теж поважаємо", - сказав він.
Звичайно, за цим криється інше: ***** хоче поширити атомну зброю, замаскувавши під поширення атомної енергетики...
Навіть якщо буде збудовано одну АЕС, то вистачить єдиного ядерного інциденту, аварії, щоб мільйони африканців побігли в Європу, створили неймовірні проблеми в США. Ні, Штати і Європа витримають - у них є великий запас людяності і толерантності. Проте можливості надавати Україні допомогу не буде. Що станеться з Україною без допомоги - можна додуматись самому.
Співпраця з Китаєм у військовій сфері має бути виключена.
Рашку і її плани треба перекреслювати, бо жоден з цих планів ніколи не був на користь людству.
а то Болтон далеко...а бене здесь...хозяйничать ))))
Читайте газеты...
Хотели понизить тарифы,а трудоустроили шуфрича.
Хотели вернуть пацанов,а вернули портнова.
Хотели увеличть пенсии,а решили финансировать партию шария и израильских пенсионеров.
Богатырева вернулась сама и была арестована.
Шуфрич трудоустроен депутатом благодаря голосованию за Зажиття
Портнов вернулся сам так как у генпрокурора как оказалось нет к нему претензий.
Партию Шария финансируют благодаря принятому петиной шоблой закону о набраных процентах на выборах.
сколько денег, Дони, дает на национализацию "Мотор Сичи", Богуслаеву нужно будет компенсировать, а там ценник от 500 лям вечно зеленых стартует и что Дони, как "истинный друг" и заинтересованное лицо в том, что бы технологии авиадвигателей и крылатых ракет не попали к китайцам, может предложить для работы "Мотор Сичи" не на китайцев и россиян, не говоря уже о компенсации морального ущерба от побитых горшков с Поднебесной, они такие фокусы не прощают?
Джони, или вы тупо озвучили свои пожелания не подкрепленные баблом, а "арлекин" теперь будет ёрзать, как уж на сковородке?
тут за Державу разговор идет ...