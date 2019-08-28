 Зеленський про трагедію в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Цієї ночі в Дрогобичі під завалами під’їзду чотириповерхового будинку обірвалося життя двох людей. У роботах на місці трагедії задіяні всі необхідні сили місцевих рятувальників, кількох людей уже звільнили з-під завалів, з іншими тримають зв’язок мобільними телефонами. Дуже сподіваюся, що всіх вдасться врятувати. Версій поки дві: вибух побутового газу та зношеність дерев’яних перекриттів. На жаль, житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває здебільшого у незадовільному стані – про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів. Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців. Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових. Співчуваю родичам загиблих і сподіваюся, що будинки українців ані вдень, ані вночі не руйнуватимуться з жодних причин".
Вот это размахнулся чувак. По нашим меркам, это, как на Луне высадиться. А проверять же, наверное, ЖЭКи будут?
Какой там аудит- жэк- государственный бандит...
Для этого:
1. Разрабатывается приложение для смартфона;
2. Проводится массовая информационная кампания этого бесплатного продукта;
3. Пользователи загружают приложение в свои гаджеты;
4. Пользователь заполняет форму, где указывает адрес дома, парадное, а также выбрать из списка проблему (или несколько проблем), которые нужно решить, или указать свою. Возможность загрузить фото и видео проблемы.
Пользователь может отправлять информацию через приложение по неограниченному количеству адресов.
Пользователи, отправляющие заведомо ложную информацию отключаются от приложения.
Информация будет поступать, обрабатываться автоматически и можно параллельно начинать решать проблемы по определённой системе.
Что там тебе ещё разжевать, непонимающий ты наш??
ну признают старым...или полуаварийным и что?
по-моему и так есть данные о старых и разрушающихся домах...да только на фиг кому это надо... наоборот ухандохивают-палят старье (даже архитектурное наследие) чтоб выгрести и возвести как не многоэтажный скворечник так торговый центр... чем ближе к центру...тем активнее выгребают и пригребают (и всякие комиссии бессильны как и жильцы)
Золотые слова!
утеплення (реальне) хрущовок іде 50 на 50 (мерія / ОСББ). Мова не про одну-дві, а про десятки п'ятиповерхівок. Так що не пиши про що не знаєш
а сегодня, сейчас чем помочь конкретно этим людям? все упадет на местную власть?
а чем помочь именно таким ветхим и аварийным строениям? ибо до аудита они могут не устоять... а их же ж... не сто и не тысяча...
т.е. актов "весенне-осеннего" осмотра уже не хватает?
а оно в курсе о их существовании или в том что такие были когда то, пока "эффективные" манагеры по продажам воды и перепиленных яиц не заполонили страну от ЖЭКов до высшей законодательной влады?
а оно в курсе, что квартплата идет лишь на текущий ремонт (а это подмазать, подкрасить и заменить метр трубы), а кап. ремонт кто финансирует. КТО? ОСББ - спасение утопающего, дело рук самого утопающего.
жильцам предлагают скидываться на кап ремонт или заводить отдельные накопительные счета в банках ...,
так если государство спихнуло все вопросы финансирования эксплуатации жилого фонда на жильцов, то в какое место ты, Вовчик, можешь идти со своим "аудитом"?
ИБД - имитация бурной деятельность с КПД ниже чему паровоза.
Итоги 100 дней зе
- Освобождено пленников кремля - НОЛЬ.
- Выпущено на свободу серпаров, изменников Родины, террористов - несколько десятков.
Включая главмусора Харькова, расстреливавшего Майдановцев и "отца основателя ЛНР" Александра Ефремова. (которые до того сидели в СИЗО несколько лет).
- Снижено тарифов для обычных граждан - НОЛЬ
- Зато снижены тарифы для преприятий Коломойского
- "Отрублено рук" - НОЛЬ
- "Свинарчуки" - посажены во властные кабинеты
- РОТТЕРДАМ+ - признан самой выгодной схемой и оставлен.
- ОБЕЩАНО "нанять глав ОДА на открытом конкурсе с привлечением лушчих HR агентств". По итогу НИ ОДИН глава ОДА не был нанят на открытом конкурсе. Некоторые главы ОДА - откровенные сепары и бандиты.
- ВПЕРВЫЕ официальная Украина просит Западных партнеров СНИМАТЬ санкции с окружения Януковича (Портнова).
- Война - НЕ "остановлена".
- Отведены наши войска от Станицы Луганской, разобраны фортификационные сооружения. Нашим ЗАПРЕЩЕНО отвечать артиллерией.
- Убито более 70 наших воинов.
- Остановлена реформа питания в армии.
- Россию вернули в ПАСЕ (Президент ПРОИГНОРИРОВАЛ украинскую делегацию в ПАСЕ, не оказал ей НИКАКОЙ помощи)
- Макрон говорит о необходимости "Западу презапустить отношения с россией" (на что не было НИКАКОЙ реакции от президента Зеленского)
- Идут разговоры о возвращении россии в G7
- На ключевые позиции (часто, в нарушение процедур) - ставятся либо люди Коломойского (Богдан), либо кенты Зеленского. Профессиональные качества значения не имеют.
- Заходящим кораблям на 2 месяца разрешили сливать - да практически что угодно - в море возле Одессы (т.к запретили экологический контроль).
- Реперше, ездившей в оккупированный Крым через Москву, на День Независимости позволили поганить Гимн на Майдане Незалежності.
Зато:
- "Незаангажована, незалежна" міліція возбудила уголовное дело против киевского пенсионера, раздававшего листовки против Зеленского.
- Активистов таскают на допросы "за ролик с Зеленским и грузовиком".
- Новиє ліца прямо называют журналистов "тупые овцы" и заявляют о том, что "журналисты нам не нужны".
- Новая влада устроила наезд на иностранную компанию "Арселор Миттал" - это действо даже удостоилось комплимента "политическое рейдерство" от посла ЕС в Украине г-на Мингарелли.
- Силовики заблокировали аппарат Верховной Рады (сегодня).
- Быдлу показали 100500 роликов Лукашенко-стайл "Президент распекает председателя колхоза". Результат каждого из таких визитов - НОЛЬ (что по бурштину, что по больнице, что по Закарпатской таможне).
- По итогам 100 дней НЕ БУДЕТ пресс-конференции (какую делал КАЖДЫЙ Президент Украины) - а будет очередной ролик для быдла с актером из сериала "Слуга Народа".
https://www.facebook.com/allanlevitov/posts/1647823522019003
...обещают поднятие зарплат учителям. За счет сокращения ставок и увеличения нагрузки.
https://auc.org.ua/novyna/amu-minfin-bere-na-sebe-politychnu-vidpovidalnist-za-zakryttya-shkil-ta-skorochennya
Кабінет Міністрів України доручив центральним органам виконавчої влади розглянути пропозиції Міністерства фінансів України, викладені у листі №07010-04-3/19654 від 31.07.2019 року.
Крім пропозицій у сферах вищої освіти та науки, цей документ містить алгоритм дій, спрямованих на значну економію коштів у сфері загальної середньої освіти, необхідність у чому виникла, у тому числі, через рішення Уряду про підвищення заробітних плат учителів.
Міністерство фінансів пропонує:
- підвищення заробітної плати вчителів здійснювати лише з одночасним скороченням їх чисельності;
- МОН спільно з облдержадміністраціями розробити плани-графіки оптимізації малокомплектних шкіл у розрізі кожного регіону;
припинення з 01 січня 2020 року фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) з кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10-11 (12)х класах, де менше 20 учнів;підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин;
- підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку освітньої субвенції для районів та ОТГ на 2 пункти;перегляд діючих умов оплати праці педагогічних працівників з метою оптимізації підвищень посадових окладів, надбавок та доплат;
- перегляд підходів до створення мережі опорних шкіл, розвиток мережі опорних шкіл шляхом фінансових стимулів, зокрема спрямування капітальних видатків, у першу чергу, на ці школи, і за умови виконання процесу оптимізації;
- обов'язковий вихід учителів на пенсію по досягненні пенсійного віку або укладання контрактів.
Асоціація міст України, підтримуючи необхідність розумної оптимізації мережі та підвищення соціального статусу вчителів, вважає слушним прокоментувати окремі пропозиції Мінфіну:
► Наслідком припинення з 01 січня 2020 року фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) з кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10-11 (12)х класах, де менше 20 учнів, стане їх утримання за кошти місцевих бюджетів. Звертаємо увагу, що бюджетний рік не збігається з навчальним роком. Зважаючи на це, оптимізацію мережі у разі необхідності слід робити планово у літній канікулярний період.
Таким чином, озвучена за місяць до початку 2019/2020 навчального року пропозиція Мінфіну прямо веде до закриття шкіл, скорочення педагогічних працівників та зриву освітнього процесу у закладах освіти.
► Підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин суперечить Закону України «Про загальну середню освіту», у абзаці другому частини першої статті 25 якого йдеться: «Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку».
Така позиція міністерства потребує відповідної компенсації вчителям із державного бюджету понаднормового робочого часу і не може аргументуватись загальним підвищенням заробітної плати.
* За інформацією Профспілки працівників освіти і науки України це призведе до скорочення 44 тисяч вчителів.
► Підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку освітньої субвенції для районів та ОТГ на 2 пункти у формулі розподілу освітньої субвенції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088, призведе до необхідності повторної оптимізації мережі закладів освіти, до невиконання норм наповнюваності класів, що, в свою чергу, поглибить й до того складну ситуацію із наявністю дефіциту освітньої субвенції, зокрема у бюджетах ОТГ.► Скорочення чисельності педагогічних працівників та обов'язковий вихід учителів на пенсію по досягненні пенсійного віку або укладання контрактів має відбуватись згідно з статтями 36, 42, 492 Кодексу законів про працю України.
Недотримання чинного законодавства призведе до численних судових позовів та пов'язаних із цим, у тому числі з необхідністю оплачувати час вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням, фінансових втрат місцевих бюджетів.► Перегляд діючих умов оплати праці педагогічних працівників з метою оптимізації підвищень посадових окладів, надбавок та доплат слід розуміти так: забезпечення виконання рішення Уряду про підвищення оплати праці вчителів без відповідного ресурсу з державного бюджету буде виконане шляхом зменшення до мінімуму гарантованих законодавством України надбавок та доплат, у тому числі й позбавлення педагогічних працівників щорічної винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов'язків.
90% жилья мало пригодно для проживания, а хрущебы - 100%
ну, проверили...
Дальше шо?
Достал уже своим звиздежем недолугим