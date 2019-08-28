 Чоловік облив 18-річну дочку кислотою на Хмельниччині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Хмельницької області.
"Слідчі Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області спільно з працівниками кримінальної поліції при процесуальному керівництві прокуратури розслідують факт заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 18-річній дівчині", - йдеться в повідомленні.
Вчора, 27 серпня, о 05.47 до Білогірського відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставили 18-річну дівчину, яку невідомий облив хімічною речовиною, викликавши опіки обличчя, грудей і лівого стегна загальною площею близько 5% тіла.
На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з'ясували, що невідомий викликав дівчину на пасовище, зв'язав її, облив речовиною, схожою на кислоту, після чого втік з місця події. Зловмисник був у темному одязі і балаклаві, проте потерпіла впізнала в нападникові рідного батька. Мало того, дівчина зізналася, що впродовж останніх 7 років він регулярно мав із нею статеві стосунки. Зараз ця інформація перевіряється.
На місці скоєння злочину і в будинку, де проживає потерпіла і підозрюваний, вилучено низку речових доказів. Всі вони направлені на експертизу. 42-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зараз слідчі дії тривають.
до сов'єтів на заході ніхто і матюхливого слова не знав, а хати не закривали.
ні злочинів, ні вбивств не було.
аж тут прийшли "визволителі"
"Лёгкодоступоность" или "лёгковерность" жертв не является достаточной причиной для применения насилия в целях удовлетворения сексуальных нужд .
Это у дикарей по-другому !!!
Беда постсоветского пространства в том, что вроде законы нормальные и цивилизованные , но хвастаются , что имеют малолетку любовницу многие и когда им говоришь в лицо , что они уголовные преступники ещё и обижаются , да психуют ! До драки доходит порой ...
Как же мол - я у неё не первый , она мол сама "на шею прыгала" .
Где нибудь во Франции другу скорее расскажут, что приторговывают экстази , чем имеют несовершеннолетнюю девушку .
В Японии полное совершенолетие - 21 год .
Но девушки могут заниматься профессиональными сексуальными услугами после получения ими аттестата о среднем обязательном образовании, средний возраст получения которого составляет 15 лет.
Возраст согласия повышается до 16 лет, если один из участников имеет какое-то влияние на другого (например, учитель, воспитатель, приемные родители, священник)
Статья 200. § 1. «Тот, кто совершает в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, половой акт или делает его/её свидетелем другого полового акта или побуждает совершать такие действия подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 до 12 лет»
А экстравертов ровно половина , как и интровертов .
А ещё не забывайте , что девушка из села . Т.е. у неё ограниченный круг общения , она ещё зашуганная педофилом-папашей .
Я знал много девочек из куда более благополучных семей , которые в "сложном возрасте" такие глупости совершали и в такие переплёты попадали .
Беда постсовейского существования , что есть полнейшее контроверсия между старым корундовым софковым воспитанием и образованием и реальностью поколения 4-й волны пост-модерна постиндустриализации и информационного ядерного прорыва .
Что может предложить как альтенативу любопытному продростку ? Тупорылые нравоучения малообразованного и интеллектуально недоразвитого предка ...
Если любая подружка может рассказать , как она в свои 15 лет ******* себе на сумму большую , чем мама доярка за 20 лет надоила ?!
Даже если она всё выдумала -- в сети тысячи примеров тех , кто не выдумал .
Училка в дранных колготках не может быть моральным авторитетом против 16-летней содержанки ...
Вот и попадаются на любые предложения дурочки и не только дурочки ...
У мене в містечку в одній родині, поки мамки не було дома, неповнолітня дівчинка облила пьяного папку легкозаймистою рідиною і підпалила... 73% опіків. Тепер через мордокнижку збирають на лікування.