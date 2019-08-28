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 Економіка
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Все про:тарифи (371) Укрзалізниця (794) Каленков Олександр (44)

 Черговим підвищенням тарифів на перевезення УЗ порушує антимонопольне законодавство, - Каленков

Ініціатива "Укрзалізниці" про новий порядок визначення вартості вагонів, який підвищить витрати вантажовідправників на 3 млрд грн на рік, порушує антимонопольне законодавство України.

Фактично, державний монополіст не залишає вибору вантажовідправникам і навіть не прислухався до їхніх пропозицій, заявив глава об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає 24.

"Укрзалізниця" прийняла нуль пропозицій. Не те, що там 10 чи 20%, а нуль, абсолютний нуль, жодна пропозиція вантажовідправників не було враховано. Більш того, не було отримано чіткої відповіді, чому не було враховано ті чи інші пропозиції. Тим більше, що всі наші пропозиції були підкріплені і законами, і здоровим глуздом, і загальносвітовою практикою. І те ж саме повторили й інші бізнес-асоціації, в тому числі Європейська бізнес асоціація, Американська торгова палата. Але "Укрзалізниця" проштовхує свою версію,
– заявив Каленков.

При цьому, він зазначив, що зустрічі "Укрзалізниці" з бізнесом можуть носити формальний характер, і не мають результатів.

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"Дуже схоже, що ось ці зустрічі, вони тільки для того, щоб спустити пар: прийшли, поговорили, витратили свій час, всіх послухали", – заявив глава об'єднання.

Також Каленков заявив, що його об'єднання вже звернулося в АМКУ із закликом розглянути ситуацію.

"Цього тижня Антимонопольний комітет зареєстрував заяву від асоціації, яку я представляю – "Укрметалургпром". Я думаю, що й інші вантажовідправники, асоціації будуть теж подавати (заяви – Ред.) в Антимонопольний комітет, тому що тут має місце явне порушення антимонопольного законодавства", – підкреслив Каленков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145102
 
 
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УЗ має індексувати ціни на вантажні перевезення до рівня 2013 року в доларовому еквіваленті, щоб привести їх у відповідність до європейських, а це означає що потрібно підняти ціни на вантажні перевезення в 3,5 рази від існючого зараз рівня!
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Как народу цены повышали, так молчали, а как спекулянтам , перекупщикам зерна повысили, так заголосили, завыли, запричитали! Экономика не потеряет, а деньги перейдут в развитие госсобственности!
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коли "народу"роблять гарні і НЕЗАКОННО НИЗЬКІ ціни... то це означає що ті хто їми користуються ГРАБУЮТЬ ОТОЧУЮЧИХ!!! бо "пільги" оплачують ТРУДЯЩІ
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А коли надра хтось використовує задарма , то ціни НЕЗАКОННО НИЗЬКІ? Коли газ для ТЕЦ ахметову по одній ціні, а для народу по риночній, то хто кого грабує? Це стравлюють "льготников" та "звичайних потребителей"....
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A шо ж тоq калэнкоф такий туповатий...? Черговим підвищенням тарифів на перевезення УЗ порушує антимонопольне законодавство, - Каленков - Цензор.НЕТ 5331

1) ТАРИФ це правила складання ціни а не ціна і не вартість... ПРАВИЛА МОЖНО ЛИШЕ ЗМІНЮВАТИ а не піднімати-опускати чи сунути...
2) Усілякі голови проф та інших спілок що верещать коли ЦІНИ на послуги для них підіймаються і сором'язливо мовчать коли самі піднімають ціни - ЦЕ МАФІОЗИ Черговим підвищенням тарифів на перевезення УЗ порушує антимонопольне законодавство, - Каленков - Цензор.НЕТ 8392
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Законодательно затвердить % прибыли , уйдут сверхдоход и цены не поднимутся...
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А МТС Ничего не нарушает? Год назад платил за тариф 75 грн сейчас 140 может завтра они захотят 300? Не охринели?
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