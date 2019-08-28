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 Політика України, За кордоном
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 США готові в будь-який спосіб приєднуватися до зусиль щодо припинення війни в Україні, - радник Трампа Болтон

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявляє, що Вашингтон готовий приєднатися до процесу досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми, Сполучені Штати, готові будь-яким способом приєднуватися до зусиль у цьому напрямку, тому що те, що відбувається в Україні і в Криму, не має розглядатися суто як європейська суперечка, бо свого часу був створений Альянс НАТО через досвід, який ми мали, коли ми були причетні до двох світових воєн. Через це було створено НАТО, щоб бути впевненими у збереженні миру", - сказав Болтон на брифінгу в середу в Києві.

"Тому питання миру і безпеки в Європі залишаються дуже важливими цінностями для нас", - додав він.

Читайте також: Україна вітала би приєднання США до "нормандського формату", - Зеленський на зустрічі з Болтоном. ФОТО

Болтон нагадав, що Німеччина і Франція планують організувати зустріч у "нормандському форматі".

"Але щоби брати участь у таких зустрічах, до них слід добре підготуватися, потрібно покладатися на досвід, на позитивне, що було на попередніх таких зустрічах, тому що якщо не було позитивних напрацювань на попередніх зустрічах, то який сенс проводити таке засідання", - зазначив радник президента США.

Нагадаємо, 27 серпня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва.

Джон Болтон вже провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександром Данилюком та обговорив питання співпраці у сфері безпеки між Україною та США.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радником Президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145096
 
 
 Топ коментарі
 
Как насчет выполнения Будапешского меморандума болтон????????????
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Единственный нормальный способ прекращения войны- организовать постоянный конвейер трупов на россию
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І тому запрошуєте хуйла у велику сімку?
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Війну не можна припинити...

І не всілякі умови для нас прийнятні.
А умови це головне.
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Не кроши батон на США. Это тебе не лолита противоречивая ))
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Є пташиний грип, є куриний.. США розробіть мокшанський грип з ампутаціями.
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Болтон ще раз підтвердив що існуючий стан речей, коли путін веде агресивну терористичну війну проти України - не особливо турбує США! США можуть приєднатись а можуть і не приєднатись, їм взагалі то байдуже! Трамп списав цю війну на помилку Обами і тепер не буде поспішати виправляти цю помилку! Чим більшою буде війна в Україні тим кращим буде виглядати Трамп на фоні демократів, які допустились цієї помилки! Все закручується у ще більше протистояння на фронті, яке всім вигідно і путіну, і США, і Німеччині, яка через війну має привід проштовхувати реалізацію ідіотського газогону Північний потік-2! Всі при грошах, тільки в Україні вже більше 10 тис. загиблих! Болтон не розповів як США допоможуть Україні силою зброї в війні проти путіна? Не розповів, бо США не збираються втручатись в цей конфлікт - він їм дуже вигідни! путін під санкціями, контрольований та ручний, готовий на нові поступки в інших питаннях в інших регіонах, в Ірані, в Сирії, в Лівії, в КНДР! Стільки проблем вирішила ця війна для США що прям не хочеться її закінчувати!
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США готовы любым способом присоединятся к усилиям по прекращению войны в Украине, - советник Трампа Болтон

А можно какой-нибудь серьёзной ракетой с территории США?
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Зачем им крайности ? Все по графику.- Упадок экономики.Развал.
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Так-то да. Но они не спешат разваливаться..
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Они и не торопятся...Это нам скорее нужно !
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это пять!

"Пока товстий схудне, худий здохне"
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В кацапів теж дещо є (нещодавно випробували, на місці випробувань тепер радіоактивна сизрань):


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Как насчет выполнения Будапешского меморандума болтон????????????
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так же, как и раньше!
... или ты не в курсе? США готові будь-яким способом приєднуватися до зусиль з припинення війни в Україні, - радник Трампа Болтон - Цензор.НЕТ 6632
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Там не написано что кто-то будет воевать вместо Украины.
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Там написано что гарантируют территориальную целостность. И вы правы нам всё равно как они это сделают: то ли воюя за Украину; то ли обссыкая подъезды в москве. Но должны выполнить свои обещания и если не могут или не хотят, то нужно возвращать то чего лишилась Украина по этому документу.
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Как насчет выполнения Будапешского меморандума болтон????????????

Дедушка уже и не помнит,что такое было...
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Заказная соевая чернуха мало кому интересна. Ну разве что соевой секте свидетелей "рехворм" и "покращань" от Петра. США готові будь-яким способом приєднуватися до зусиль з припинення війни в Україні, - радник Трампа Болтон - Цензор.НЕТ 4273
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Його ніхто не запрошував. Йому ставлять умови. Понос, який публікують деякі українські ЗМІ - істеричний і дійсності не відповідає.
Що тобі насрано в голову, те ти й повторюєш. А власні мізки мати і ними користуватись не пробував?
Навіть якщо ********* повернули в ПАРЄ, то тільки для того, щоб мати змогу висловлювати їм в лице все, що про них думають.
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учимся читать между строк: "США готовы любым способом присоединяться к усилиям по прекращению войны в Украине",
НО "участвовать в переговорах в "нормандском формате" можем только с согласия всех сторон"
(не сказанное, но само собой разумеющееся.)
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Неужели, и свои американские войска на линию разграничения готовы ввести, или так - чисто поговорить?
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Единственный нормальный способ прекращения войны- организовать постоянный конвейер трупов на россию
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Нет, неправильно. Этот поток должен быть внутри России.
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Высокоточное вооружение для этого нужно, а у США оно есть, а дальше как договоряться. В лугандоне сепары должны сидеть по подвалам, как их братья по разуму хамасовцы, хизбалла и прочая ********, вот тогда желающих повоевать значительно уменьшится
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Так зєлібоба ж сказав шо досить "прікратіть стрілять"???
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Главньій и бесспорньій итог первьіх 100 дней президента в том , что он сумел войти сразу в вьісшую лигу мировой политики. И именно вошел , а не вляпался !
Успеха ему и всем нам , Слава Украине !
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Дональд просто хочет снять санкции с друга вови + получить компромат на Байдена)
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США готовы любым способом присоединяться к усилиям по прекращению войны в Украине...

Есть один такой способ. Нужно 6-й военно-морской флот США пригласить в Одессу, Мариуполь... Авианесущая группа пусть подождёт в Адриатике.
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Пи*дежь это только один способ. А ,,любые,, другие,типа облегчение санкций и возвращение нароссии в международные организации вообще вред.
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Теперь страны,которые пытаются принудительно лишить ядерного оружия имеют веское основание отказаться от этого. Обязательства защиты оказались пшиком.
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Что они там собираюца прекращать-войну в Украине или агрессию России?
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Болтон встретился с Рябошапкой. Мило посетовал, как тяжело жить человеку вдалеке от семьи. (Семья Рябошапки живет во Франции и имеет французское гражданство).(с)
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫЛАЗИТ ПЯТИЛЕТНЯЯ БРЭХНЯ ПАРАШОНКИ. 😂😅😂
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