 США готові в будь-який спосіб приєднуватися до зусиль щодо припинення війни в Україні, - радник Трампа Болтон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми, Сполучені Штати, готові будь-яким способом приєднуватися до зусиль у цьому напрямку, тому що те, що відбувається в Україні і в Криму, не має розглядатися суто як європейська суперечка, бо свого часу був створений Альянс НАТО через досвід, який ми мали, коли ми були причетні до двох світових воєн. Через це було створено НАТО, щоб бути впевненими у збереженні миру", - сказав Болтон на брифінгу в середу в Києві.

"Тому питання миру і безпеки в Європі залишаються дуже важливими цінностями для нас", - додав він.

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Болтон нагадав, що Німеччина і Франція планують організувати зустріч у "нормандському форматі".

"Але щоби брати участь у таких зустрічах, до них слід добре підготуватися, потрібно покладатися на досвід, на позитивне, що було на попередніх таких зустрічах, тому що якщо не було позитивних напрацювань на попередніх зустрічах, то який сенс проводити таке засідання", - зазначив радник президента США.

Нагадаємо, 27 серпня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва.

Джон Болтон вже провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександром Данилюком та обговорив питання співпраці у сфері безпеки між Україною та США.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радником Президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.