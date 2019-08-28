 Україна вітала би приєднання США до "нормандського формату", - Зеленський на зустрічі з Болтоном. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Зустріч була присвячена обговоренню першочергових заходів для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами, зокрема підготовці двосторонніх переговорів на рівні глав держав", - повідомляють у пресслужбі.
Крім того, були обговорені можливості поглиблення українсько-американської співпраці у сферах безпеки та оборони, енергетичної безпеки, а також у питаннях реформування Збройних сил України та української оборонної промисловості.
Володимир Зеленський подякував американській стороні за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, послідовну офіційну політику щодо Криму та зусилля, спрямовані на досягнення прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі.
Президент України висловив сподівання, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу стосовно Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до Нормандського формату.
Володимир Зеленський відзначив важливість консолідованої позиції США та інших партнерів України для забезпечення звільнення українських моряків та інших незаконно утримуваних громадян.
Нагадаємо, 27 серпня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва.
Джон Болтон вже провів зустріч із Секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександром Данилюком і обговорив питання співпраці у сфері безпеки між Україною та США.
Вітаю зі святом.
Нехай Божа Матір оберігає Україну та кожного з нас.
Сміх продовжує життя.
давайте.
Проте крах неминучий. Адже коли совок запустив свого "Бурана", розробленого на основі краденої в США інформації, здавалося, це міць, яку можна зрівняти з США. А відбулося це в листопаді 1988 року.
А ще через 3 роки совок розвалився.
Те саме буде з Рашкою - вона на глиняних ногах: Брехні і Пролитій Крові.
А в это время отвести с фронта и разоружить побольше подразделений ВСУ.
И проблема возникла давно , в 2015г , не сомневаюсь , что Порошенко участвовал в "многоходовочке" с китайцами , за которьіми торчат уши россиян.
Януковсько-порошенківської корупці, яка при першому була злодійською, а при його колишньому міністрі - стала мародерською.
Небритость на высшем уровне - это неопрятность, неуважение к собеседнику...
- США : "США тоже не против поучаствовать, но с согласия всех остальных участников"
ну вот и поговорили ...
теперь ждем согласия РФ
А ты в свободное время осваивай игру причинным местом на рояле, глядишь, на местных выборах возьмут в команду.
А там, общими с Казусом усилиями, и в федеральный Донецк вернешься.
читайте новую статью опубликованную на сайте РАКУРС
https://racurs.ua/ua/n126026-prezydentstvo-zelenskogo-yak-*********-ocinyly-pershi-100-dniv-novogo-glavy-derjavy.html
Президентство Зеленського: як українці оцінили перші 100 днів нового глави держави
Українці оцінили перші 100 днів Володимира Зеленського на посаді президента України.
Наразі Зеленському довіряють 70% громадян країни, що є найвищим результатом серед усіх українських президентів за всю історію. Про це повідомляється на сайті фонду «Демократичні ініціативи».
Загальний баланс довіри-недовіри Зеленському становить 53%. Екс-президент Петро Порошенко виявився лідером антирейтингу (-72%). Решта лідерів політичних сил, серед яких Святослав Вакарчук (-25%), Юрій Бойко (-37%), Юлія Тимошенко (-63%), також не викликаю в українців довіри.
Зазначимо, що перші рішення Зеленського на посаді президента позитивно оцінили 63% українців. Ще 13% оцінили дії як негативні і 24% громадян не змогли визначитися.
Члени команди Зеленського, незважаючи на низьку впізнаваність, також можуть похвалитися високим рівнем довіри-недовіри: Дмитро Разумков +25% і Андрій Богдан +5%.
Згідно з результатами опитування, 91% виборців впевнені в тому, що проголосували правильно на парламентських виборах. Зазначимо, що виборці «Слуги народу» позитивно оцінили оновлення складу Верховної Ради, а ось прихильники «Європейської солідарності» (партія Порошенка) навпаки - негативно.
Аналогічну тенденцію можна помітити і в оцінці перших рішень президента, адже виключно негативно дії Зеленського оцінили саме виборці «ЄС».
ПреЗедент: - Пока завязал дуть!