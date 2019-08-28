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 Політика України
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Все про:Зеленський (2493) США (5315) Болтон (58)

 Україна вітала би приєднання США до "нормандського формату", - Зеленський на зустрічі з Болтоном. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радником Президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Зустріч була присвячена обговоренню першочергових заходів для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами, зокрема підготовці двосторонніх переговорів на рівні глав держав", - повідомляють у пресслужбі.

Крім того, були обговорені можливості поглиблення українсько-американської співпраці у сферах безпеки та оборони, енергетичної безпеки, а також у питаннях реформування Збройних сил України та української оборонної промисловості.

Володимир Зеленський подякував американській стороні за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, послідовну офіційну політику щодо Криму та зусилля, спрямовані на досягнення прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі.

Президент України висловив сподівання, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу стосовно Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до Нормандського формату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Велика Британія будуть раді взяти участь у зустрічі в "нормандському форматі", - Болтон

Володимир Зеленський відзначив важливість консолідованої позиції США та інших партнерів України для забезпечення звільнення українських моряків та інших незаконно утримуваних громадян.

Нагадаємо, 27 серпня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва.

Джон Болтон вже провів зустріч із Секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександром Данилюком і обговорив питання співпраці у сфері безпеки між Україною та США.

Також читайте: Говорили про недобросовісну конкуренцію з боку Китаю, - посольство США про розмову Болтона і Данилюка

Україна вітала би приєднання США до нормандського формату, - Зеленський на зустрічі з Болтоном 01
Україна вітала би приєднання США до нормандського формату, - Зеленський на зустрічі з Болтоном 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145091
 
   
 Топ коментарі
 
Дуже гарно..
Вітаю зі святом.
Нехай Божа Матір оберігає Україну та кожного з нас.
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Єто про ОБСЕ ? И при чем здесь санкции против РФ ?
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Бо санкції ЄС найболючіші для Моржовії і їх скоро відмінять завдяки ніякій позиції нової влади.
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Дуже гарно..
Вітаю зі святом.
Нехай Божа Матір оберігає Україну та кожного з нас.
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Це був би страшний сон кацапів. але чи їм не пофіг скільки учасників форматів дурити? Це ж кацапи! Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату", - Зеленский на встрече с Болтоном - Цензор.НЕТ 639
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Болтон і Болтун Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату", - Зеленский на встрече с Болтоном - Цензор.НЕТ 9177
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Набагато смішніше порноактриси та ********** паличок.
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От это слил Зеля Украинушку-то! Давай, соя, поджигай пердаки!
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Українці називають Україну ненькою, а кацапи, включаючи свої моржовські аналогії, перекручують на свій лад. Виходить наче борщ, а зветься свєкольньій суп. Україна вітала би приєднання США до "нормандського формату", - Зеленський на зустрічі з Болтоном - Цензор.НЕТ 4010
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А кацапам до великої дупи. Ні страху ні поваги до всього світу. (
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Це не так. Це вони робоять вигляд, а ви вірите. Насправді Росія залежна від світу. І рятує її від негайного краху лише інерція розмірів.
Проте крах неминучий. Адже коли совок запустив свого "Бурана", розробленого на основі краденої в США інформації, здавалося, це міць, яку можна зрівняти з США. А відбулося це в листопаді 1988 року.
А ще через 3 роки совок розвалився.
Те саме буде з Рашкою - вона на глиняних ногах: Брехні і Пролитій Крові.
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Правильно.
А в это время отвести с фронта и разоружить побольше подразделений ВСУ.
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Ты уже сдаешь личное оружие - пропёрденный диван и тапочки, воЕн?
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Приходи возьми. Только рот помой.
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А ещё к этому формату, кроме США и Канады, также пригласить Японию и Китай. Очень было бы полезно...
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Ни Японии, ни Китаю нет никакого дела до Украины, то не их проблемы. Америка напрямую в переговорный процесс с неясными перспективами вряд ли влезет, у Трампа выборы на носу
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Зато и у Японии и у Китая есть территориальные проблемы с Рашкой. Вот где собака порылась.
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У Болтона такое выражение лица на последнем фото: "Шо ты там рассказываешь?!"
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Да крепко Зе попал с Мотор Сич в этот момент. Кто то карту разыграл великолепно. Продать бы надо---да толку не будет потом. Оставить---давно толку нет. Продавать продукцию на север братанам нельзя, американцам такое не надо, Китай купит---но после такого отказа по цене что сам назначит. Типично украинская ситуация---не себе и не людям.
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Ума не хватает сообразить , что у "Мотор-Сичи" основной заказчик "Антонов", производство самолетов обязано простимулировать государство?
И проблема возникла давно , в 2015г , не сомневаюсь , что Порошенко участвовал в "многоходовочке" с китайцами , за которьіми торчат уши россиян.
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Директор школы беседует с двоечником, вы только посмотрите на Зеленского, рубаха на распашку, какие-то "фенечки" на руках, только что ещё руки не в чернилах.
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Світова демократична преса дуже високої думки про те, як Зеленський почав президентство. Вони надіються на великі зміни, в першу чергу - в подоланні корупції.
Януковсько-порошенківської корупці, яка при першому була злодійською, а при його колишньому міністрі - стала мародерською.
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Бриться надо.
Небритость на высшем уровне - это неопрятность, неуважение к собеседнику...
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Чё то прочиталось... Украина приветствовала бы присоединение её к США
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Это самый лучший выход ддя Украины
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Новость хорошая. Это вам не мальчик Кисы Воробъянинова.
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чувак болтан класний ево в зё каманду нада будет толк толька сначала через трускавєц Україна вітала би приєднання США до "нормандського формату", - Зеленський на зустрічі з Болтоном - Цензор.НЕТ 6560
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Они и Бога обгадят. Это же черти )) - Богдан сказал ))
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- Зеленский: "Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату.",
- США : "США тоже не против поучаствовать, но с согласия всех остальных участников"

ну вот и поговорили ...
теперь ждем согласия РФ Україна вітала би приєднання США до "нормандського формату", - Зеленський на зустрічі з Болтоном - Цензор.НЕТ 9790
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Промежуток между "Мы можем" Волкера,и Зеленского Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату",совсем крохотный. У парашенко это длилось бы годами. США пинками его заставляла.
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Та да , ведь в Кремле такой вариант не приемлют , а Порошенко только на словах "русофоб", а на деле - может установить контрразведка...
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скучаешь за Порохом, Игорюня?
А ты в свободное время осваивай игру причинным местом на рояле, глядишь, на местных выборах возьмут в команду.
А там, общими с Казусом усилиями, и в федеральный Донецк вернешься.
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Не скучаю,а сравниваю.А правила остаются прежними - из говна конфетку не слепишь.Если только Рошен.
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я тоже так думаю, из Зели президент как из дерьма конфета.
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Посмотрим. Лишь бы Украина осталась в выигрыше.
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ТАК ПОРОХОБОТЫ ОПЯТЬ ВАС ЛИЦОМ В ГРЯЗЬ ВАС ПОЛОЖУ
читайте новую статью опубликованную на сайте РАКУРС
https://racurs.ua/ua/n126026-prezydentstvo-zelenskogo-yak-*********-ocinyly-pershi-100-dniv-novogo-glavy-derjavy.html

Президентство Зеленського: як українці оцінили перші 100 днів нового глави держави


Українці оцінили перші 100 днів Володимира Зеленського на посаді президента України.
Наразі Зеленському довіряють 70% громадян країни, що є найвищим результатом серед усіх українських президентів за всю історію. Про це повідомляється на сайті фонду «Демократичні ініціативи».
Загальний баланс довіри-недовіри Зеленському становить 53%. Екс-президент Петро Порошенко виявився лідером антирейтингу (-72%). Решта лідерів політичних сил, серед яких Святослав Вакарчук (-25%), Юрій Бойко (-37%), Юлія Тимошенко (-63%), також не викликаю в українців довіри.
Зазначимо, що перші рішення Зеленського на посаді президента позитивно оцінили 63% українців. Ще 13% оцінили дії як негативні і 24% громадян не змогли визначитися.
Члени команди Зеленського, незважаючи на низьку впізнаваність, також можуть похвалитися високим рівнем довіри-недовіри: Дмитро Разумков +25% і Андрій Богдан +5%.
Згідно з результатами опитування, 91% виборців впевнені в тому, що проголосували правильно на парламентських виборах. Зазначимо, що виборці «Слуги народу» позитивно оцінили оновлення складу Верховної Ради, а ось прихильники «Європейської солідарності» (партія Порошенка) навпаки - негативно.
Аналогічну тенденцію можна помітити і в оцінці перших рішень президента, адже виключно негативно дії Зеленського оцінили саме виборці «ЄС».
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Що?Яка незадача!Зеля-ЗА i виборці 3A 3E!І куди ж теперь гімно дівати,що "4-танкісти і ПЕС" в роти понабирали?Не випльовувати ж шоколадне!Прийдеться ковтати!
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Болтон - Дую спик инглиш?
ПреЗедент: - Пока завязал дуть!
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