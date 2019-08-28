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Все про:ВР (5395) Конституція (288) Слуга народу (242) Стефанчук Руслан (64)

 "Слуга народу" готує 465 змін до Конституції, - Стефанчук

Партія "Слуга народу" готує 465 ініціатив щодо зміни Конституції. Швидше за все, ці ініціативи зустрінуть спротив.

Про це на брифінгу заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.нет".

Відповідаючи на запитання журналістів про зміни в основний закон, Стефанчук сказав: "Їх 465. Питання в тому, наскільки вони за рівнем готовності наближаються до ідеалу". За його словами, зараз визначається черговість їх внесення до Верховної Ради і вирішується, які з них президент Володимир Зеленський визначить як пріоритетні. "На цій базі будемо формувати список того, над чим працюватимуть комітети і що буде приймати Верховна Рада", - розповів Стефанчук.

Стефанчук вважає, що багато які з цих ініціатив не знайдуть підтримки в парламенті, тому що "це речі, які дають можливість вигнати, якщо взяти економічну сферу, тих, хто сидить на потоках".

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Стефанчук не вперше говорить про плани змінити основний закон. Так, 12 червня він заявив, що команда Зеленського намір відновити конституційну комісію. А 28 червня сказав, що на цей момент не існує єдино правильного юридичного тлумачення тексту Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145072
 
 
 Топ коментарі
 
100 днів Зе, які потрясли світ.
Свобода слова, права людини і демократія:
1. Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд достойний книги Гіннеса
2. Рейдерські атаки на медіа -телеканал Прямий, 112.
3. Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики
4. Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників
5. Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів
6. Не виконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян
7. Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
8. Неодноразове публічне порушення закону про мову
Армія, безпека, війна з ерефією:
1. Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
2. Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я"
3. Зрив виконання держоборонзамовлення
4. Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення констр. бюро
5. Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК,
6. Скорочення військових кафедр і військ. медиків.
7. Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської
8. Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:
1. Повернення агресора в ПАРЄ.
2. Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу
2. Втрата суб'єктності в міжн. політичних процесах.
3. Ослаблення антипутінської коаліції.
4. Здача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
5. Провал саміту Україна-ЄС
6. Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
7. Звільнення посла в США без адекватної заміни
8. Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:
1. Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
2. Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил
3. Непрозорі кадрові призначення у тому числі бізнес-партнерів, друзів, часто з порушенням вимог закону зокрема люстрації
4. Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади
5. Переслідування політ. опонентів за сфабрикованими справами
6. Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
7. Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
8. Економічні рішення в інтересах олігархії
Дайте йому ще 1725 днів!
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Порохоботы, та не тратьте фекалии, вам они завтра пригодятся, на открытие...а если своих не хватит обращайтесь, помогу
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Я тут больше переживаю...хватит ли мне попкорна или нет...хотя бы на открытие....не говоря уже о потом.... "Слуга народу" готує 465 змін до Конституції, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8074
А зебобик все о фекалиях....обосрался и не знает где уже размазать....
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