 "Слуга народу" готує 465 змін до Конституції, - Стефанчук

Про це на брифінгу заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.нет".
Відповідаючи на запитання журналістів про зміни в основний закон, Стефанчук сказав: "Їх 465. Питання в тому, наскільки вони за рівнем готовності наближаються до ідеалу". За його словами, зараз визначається черговість їх внесення до Верховної Ради і вирішується, які з них президент Володимир Зеленський визначить як пріоритетні. "На цій базі будемо формувати список того, над чим працюватимуть комітети і що буде приймати Верховна Рада", - розповів Стефанчук.
Стефанчук вважає, що багато які з цих ініціатив не знайдуть підтримки в парламенті, тому що "це речі, які дають можливість вигнати, якщо взяти економічну сферу, тих, хто сидить на потоках".
Стефанчук не вперше говорить про плани змінити основний закон. Так, 12 червня він заявив, що команда Зеленського намір відновити конституційну комісію. А 28 червня сказав, що на цей момент не існує єдино правильного юридичного тлумачення тексту Конституції.
А зебобик все о фекалиях....обосрался и не знает где уже размазать....