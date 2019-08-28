 Парламент сформує новий уряд 29 серпня, - Стефанчук

Про це він сказав журналістам на брифінгу в середу, 28 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я щиро сподіваюся, що формування уряду буде 29 серпня", - зазначив.
Як повідомлялося, обраний народним депутатом від "Слуги народу" Давид Арахамія заявляв, що в перший день роботи, 29 серпня, новообрана Верховна Рада буде працювати, поки не сформує новий уряд і не призначить прем'єр-міністра.
Однак обраний народним депутатом лідер партії "Слуга народу" і голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков висловив думку, що Верховна Рада не встигне проголосувати 29 серпня за новий склад уряду. Він нагадав, що за процедурою спочатку чинний Кабмін має скласти повноваження перед новообраним парламентом.
завтра тебе скажут, что без местных выборов "нууу, сАвсем никак!"
надо еще всех мэров и гор-советы зеле-соплями заполонить, тогда ТОЧНО пАбедим!
Один он, как пять свинарчуков, а еще не успели начать красть, но уже в объектив не влазят.
По высказываниям, так сплошные рыги.
А по делам, как свинарчуки перемноженные на рыгов и возведенные в квадрат.
Мне и 100 дней с головой хватило.
Президент отвечает за международную политику и за армию - за 100 дней там случилась полная ЖО*А!
Причем для этой ЖО*Ы ни Рады, ни правительства совершенно НЕ НУЖНО было.
Причем тут рада и Правительство к функциям и обязанностям Президента?!
Значит, ты утверждаешь, что твой преЗЕдент:
ничего не решающая фикция "для мебели", которая самостоятельно ничего не решает, ничем не управляет, ни на что не влияет и без "карманной Рады" - ни на что не способна?
Будем смотреть "Кукольный театр Коломойского"...
Их задача - лаять на все и вся.
Этим и функция и ограничится.
Lana.od.UA
@LanaodUA1
Рябошапка,который станет Генпрокурором и мизинца не стоит Давида Сакварелидзе! Лучший друг Богдана со времен студенчества уверена будет открывать и закрывать дела исключительно по указке Богдана и его хозяина! Олигархов не тронут!
Ледокоин Гетьмана
@YevhenSА Гетьманцева устраивает НЫНЕШНЕЕ налоговое законодательство в Украине Этот ПРИДУРОК только и хочет покрепче закрутить гайки И оставить не меньше 20 налогов Чтобы каждое предприятие Содержало не меньше трех бухгалтеров И чтобы ни один иностранец и не подумал сюда инвестировать.
недруги за бугром
@Lndcalling
НДС в Италии: 4% на молочку и сх продукты, 10% мясо, 22% на алкоголь
Ледокоин Гетьмана
@YevhenS
Гетьманцев всю жизнь занимался игорным бизнесом Защищал юридически это отрыжку бизнеса Кто то самый умный записал его в финансисты и назвал реформатором Сейчас этого придурка назначат главой бюджетного комитета Шо ви робите з Україною?
Ледокоин Гетьмана
@YevhenS
Почитайте интервью этого ИДИОТА. Человек заточен на то, чтобы закручивать гайки Ни о какой оптимизации налогов вообще речь не идет. Этого придурка все устраивает в нашем налоговом законодательстве Даже нынешняя борьба с конвертационными центрами.
Для призначення Кабміну треба спочатку зробити багато процедурних речей...
Зокрема створити і юридично оформити фракції, а потім коаліцію.
Обрати керівників Парламенту та комітетів і затвердити склад цих комітетів.
Внести пропозицію щодо кандидатури Голови Уряду Президенту, яку той МАЄ РОЗГЛЯНУТИ і внести цю ж кандидатуру на сесію ВР.
Після цього кандидат має зустрітися з УСІМА фракціями і пройти затверждення у кількох комітетах (в усіх фінансових зокрема)
Лише по завершенні цих процедур кандидатура чільника уряду може бути проголосована в залі.
Лише після призначення Прем'єр-міністр уможе узгодити з ВР структуру і персональний склад Уряду.
Попередні урочистості і просягу я, навіть, не розгляаю. А вони також потребують часу...