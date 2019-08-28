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 Політика України
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Все про:ВР (5395) Кабмін (3022) Стефанчук Руслан (64)

 Парламент сформує новий уряд 29 серпня, - Стефанчук

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук розраховує, що парламент на першому ж засіданні зуміє сформувати уряд.

Про це він сказав журналістам на брифінгу в середу, 28 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я щиро сподіваюся, що формування уряду буде 29 серпня", - зазначив.

Як повідомлялося, обраний народним депутатом від "Слуги народу" Давид Арахамія заявляв, що в перший день роботи, 29 серпня, новообрана Верховна Рада буде працювати, поки не сформує новий уряд і не призначить прем'єр-міністра.

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Однак обраний народним депутатом лідер партії "Слуга народу" і голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков висловив думку, що Верховна Рада не встигне проголосувати 29 серпня за новий склад уряду. Він нагадав, що за процедурою спочатку чинний Кабмін має скласти повноваження перед новообраним парламентом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145067
 
 
 Топ коментарі
 
тупенький зе-бильчик.
завтра тебе скажут, что без местных выборов "нууу, сАвсем никак!"
надо еще всех мэров и гор-советы зеле-соплями заполонить, тогда ТОЧНО пАбедим!
Парламент сформирует новое правительство 29 августа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8041
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УССР вернулась. Правда, без Брежнева и Щербицкого. Теперь вместо них - олиграхи, среди которых нет ни одного украинца.
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тупенький зе-бильчик.
завтра тебе скажут, что без местных выборов "нууу, сАвсем никак!"
надо еще всех мэров и гор-советы зеле-соплями заполонить, тогда ТОЧНО пАбедим!

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Ну не рыгами же и свинарчуками !
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У них, кто не свинарчук, тот - путин.
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ЛОЛ, тупенький! А эти - КТО?!!
Один он, как пять свинарчуков, а еще не успели начать красть, но уже в объектив не влазят.
По высказываниям, так сплошные рыги.
А по делам, как свинарчуки перемноженные на рыгов и возведенные в квадрат.
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Чтобы делать такие заявления,нужен срок.А еще правительства нет.
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СКОЛЬКО тебе нужно - 5 лет?!
Мне и 100 дней с головой хватило.
Президент отвечает за международную политику и за армию - за 100 дней там случилась полная ЖО*А!
Причем для этой ЖО*Ы ни Рады, ни правительства совершенно НЕ НУЖНО было.
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Месяц после сформированного правительства.
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Зе-бил, ты - тыпил.
Причем тут рада и Правительство к функциям и обязанностям Президента?!
Значит, ты утверждаешь, что твой преЗЕдент:
ничего не решающая фикция "для мебели", которая самостоятельно ничего не решает, ничем не управляет, ни на что не влияет и без "карманной Рады" - ни на что не способна?
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а ещё нужно 100 дней подождать после избрания Рады... а потом ещё 100 дней после местных выборов... а потом ещё 100 дней для слаживания совместной работы... ну а потом... потом виноваты во всём папиредники и вообще Порошенко каждый день мешает работать!
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Предлагаешь на завтра запастись попкорном?
Будем смотреть "Кукольный театр Коломойского"...
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А чого чекати? Каоліціад же не буде. Це вам не ділити комітети. Перевага монобільшості+ президент.
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Бобіки нормально працювати не дадуть. Та й риги можуть допомогти своїм соратникам по розвалу України.
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Там тех бобиков - 25 штук.
Их задача - лаять на все и вся.
Этим и функция и ограничится.
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Затем что рыги вернули себе власть, от которой пять лет были отлучены.
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Шо рыги ,шо слидарность одна банда,краски только разные
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УССР вернулась. Правда, без Брежнева и Щербицкого. Теперь вместо них - олиграхи, среди которых нет ни одного украинца.
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Lana.od.UA

@LanaodUA1

Рябошапка,который станет Генпрокурором и мизинца не стоит Давида Сакварелидзе! Лучший друг Богдана со времен студенчества уверена будет открывать и закрывать дела исключительно по указке Богдана и его хозяина! Олигархов не тронут!








Ледокоин Гетьмана
@YevhenSА Гетьманцева устраивает НЫНЕШНЕЕ налоговое законодательство в Украине Этот ПРИДУРОК только и хочет покрепче закрутить гайки И оставить не меньше 20 налогов Чтобы каждое предприятие Содержало не меньше трех бухгалтеров И чтобы ни один иностранец и не подумал сюда инвестировать.




недруги за бугром

@Lndcalling

НДС в Италии: 4% на молочку и сх продукты, 10% мясо, 22% на алкоголь
Парламент сформирует новое правительство 29 августа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4514









Ледокоин Гетьмана

@YevhenS

Гетьманцев всю жизнь занимался игорным бизнесом Защищал юридически это отрыжку бизнеса Кто то самый умный записал его в финансисты и назвал реформатором Сейчас этого придурка назначат главой бюджетного комитета Шо ви робите з Україною?









Ледокоин Гетьмана

@YevhenS

Почитайте интервью этого ИДИОТА. Человек заточен на то, чтобы закручивать гайки Ни о какой оптимизации налогов вообще речь не идет. Этого придурка все устраивает в нашем налоговом законодательстве Даже нынешняя борьба с конвертационными центрами.
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Адміністрацію президента перейменували на Офіс президента (ОП), а Кабмін перейменують на Прислуга президента (ПП)
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"Парламент сформирует новое правительство 29 августа, - Стефанчук" - и если с 30 августа не улучшится моё и таких как я благосостояние, то зелёные об этом пожалеют.
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Судя по количеству постов и ников, порохоботов бесноватых в стране не 25 процентов, 98... Шизоиды..
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Заклейте цим дурням пельки!
Для призначення Кабміну треба спочатку зробити багато процедурних речей...
Зокрема створити і юридично оформити фракції, а потім коаліцію.
Обрати керівників Парламенту та комітетів і затвердити склад цих комітетів.
Внести пропозицію щодо кандидатури Голови Уряду Президенту, яку той МАЄ РОЗГЛЯНУТИ і внести цю ж кандидатуру на сесію ВР.
Після цього кандидат має зустрітися з УСІМА фракціями і пройти затверждення у кількох комітетах (в усіх фінансових зокрема)
Лише по завершенні цих процедур кандидатура чільника уряду може бути проголосована в залі.
Лише після призначення Прем'єр-міністр уможе узгодити з ВР структуру і персональний склад Уряду.
Попередні урочистості і просягу я, навіть, не розгляаю. А вони також потребують часу...
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