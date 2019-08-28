 Парламент сформує новий уряд 29 серпня, - Стефанчук

Про це він сказав журналістам на брифінгу в середу, 28 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я щиро сподіваюся, що формування уряду буде 29 серпня", - зазначив.

Як повідомлялося, обраний народним депутатом від "Слуги народу" Давид Арахамія заявляв, що в перший день роботи, 29 серпня, новообрана Верховна Рада буде працювати, поки не сформує новий уряд і не призначить прем'єр-міністра.

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Однак обраний народним депутатом лідер партії "Слуга народу" і голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков висловив думку, що Верховна Рада не встигне проголосувати 29 серпня за новий склад уряду. Він нагадав, що за процедурою спочатку чинний Кабмін має скласти повноваження перед новообраним парламентом.