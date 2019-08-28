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 Політика України
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Все про:ВР (5395) Шуфрич (203) Голос партія (55)

 "Голос" закликає Зеленського і "Слугу народу" не допустити призначення Шуфрича главою комітету зі свободи слова

Партія "Голос" виступила із заявою, в якій звертається до президента України і партії "Слуга народу" з вимогою зупинити реванш регіоналів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Зазначається, що представник партії "Голос" на підготовчій підгрупі нової Верховної Ради голосував проти призначення Нестора Шуфрича главою комітету з питань свободи слова та порушував це питання на загальній групі.

На думку політсили, призначати головою комітету з питань свободи слова представника політичної команди, яка утискала свободу слова в Україні - неприпустимо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Євросолідарність" закликає "Голос" і "Батьківщину" виступити проти призначення Шуфрича главою комітету зі свободи слова: Свобода антиукраїнської пропаганди неприйнятна

"Ми наполегливо закликаємо партію "Слуга народу" переглянути своє рішення - політик, який неодноразово демонстрував антиукраїнську позицію, не має очолювати парламентський комітет", - йдеться в заяві "Голосу".

Нагадаємо, глава депутатської підготовчої групи і лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час підготовчого засідання перед першою сесією нового скликання ВР повідомив, що обраний від "Опозиційною платформи - За життя" депутат Нестор Шуфрич очолить парламентський комітет з питань свободи слова.

Нестор Шуфрич у політиці з 1996 року, коли став членом Соціал-демократичної партії України (об'єднаної). У квітні 2005 року був обраний першим заступником голови партії Віктора Медведчука, ексглави Адміністрації Президента Леоніда Кучми. Шуфрич тричі був народним депутатом України - у Верховній Раді III, IV і VIІI скликань.

Два роки працював у парламентському Комітеті з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій, потім ще шість - у Комітеті з питань бюджету.

У жовтні 2004 року популярність здобув епізод, коли Шуфрич (який за день до цього збив на машині учасника мітингів опозиції і виправдав це тим, що маніфестанти йшли проїжджою частиною) у Центрвиборчкомі єдиний намагався протистояти представникам опозиції, які увірвалися і вимагали участі в засіданні, присвяченому відкриттю виборчих дільниць в Росії. 13 грудня 2004 року, безпосередньо перед третім туром президентських виборів, котрі принесли перемогу Ющенку, Шуфрич став уповноваженим представником Януковича. На виборах-2006 "есдек" Шуфрич йшов до парламенту за списком "Опозиційного блоку "Не так!". У грудні 2006-го Шуфрич отримав портфель Міністра з питань надзвичайних ситуацій в уряді Віктора Януковича. У березні 2010 року повернувся на пост глави МНС в уряді Миколи Азарова. Однак уже в липні того ж року був зміщений і призначений заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Раїси Богатирьової. 22 листопада 2012 року звільнений з посади заступника секретаря РНБО у зв'язку з обранням народним депутатом Верховної Ради України VII скликання. 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова. За результатами позачергових виборів Верховної Ради, що відбулися 26 жовтня 2014 року, став народним депутатом України VIIІ скликання від партії Опозиційний блок (№7 у списку), голосував за "диктаторські закони".

Нагадаємо, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР 27 серпня затверджено склад і керівництво парламентських комітетів. Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники "Слуги народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145059
 
   
 Топ коментарі
 
Что-то давненько он уже народных звиздюлей не получал...
"Голос" призывает Зеленского и "Слугу народа" не допустить назначение Шуфрича главой комитета по свободе слова - Цензор.НЕТ 1931
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По вашему все должны быть порохоботами чтобы ненавидеть эту тварь шуфрича?или вы за расстрел майдана,рекет,договорняки с мордорои всё чем запомнилась партия рыгов
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За битого Шуфрича дають трьох небитих Шуфричів "Голос" призывает Зеленского и "Слугу народа" не допустить назначение Шуфрича главой комитета по свободе слова - Цензор.НЕТ 6137
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Оппозиционная партия, получившая второе место на выборах... За него голосовали люди. В чем проблема?
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Да там хоть обезьяну посади, законы принимает не комитет, а ВР. Зато будет интересно наблюдать как Шуфрича будут поливать помоями, а он выплывать. И бить не надо.
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У зеленых у самих в списках почище этого шухрича прорашистсткие рахиты имеются.
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Якщо шуфрич - "политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию"(що правда), то чого твій бос порошенко не посадив його. Чи 5 років мало щоб югік діло відкрив.
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"голос" конечно будет голосовать против Шуфрича, ЕС тоже, вероятнее всего ( но не уверен) это сделает и Батькивщина, Посмотрим на внефракционных ( но там болото, что большинству это вообще по барабану, ну кроме тех кто прошли от "Свободы", " Самопомощи", " Гражданской позиции". Ну а на "Слугу" посмотрим, народ там неоднородный. Вот что победит "партийная дисциплина" или идеологическое не восприятие открытого врага Украины. Вероятнее всего там голоса разделятся, но с таким раскладом что бы "на Шуфрича хватило", проходили, знаем как это при Пэте было.
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А где юлька?!чего молчит этв патриотка?!эй все норм?!
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Мне Шуфрич очень не нравится, но судя по всему, единственный компромат на него - "голосовал за "диктаторские законы". Так этого недостаточно. Для того и щука в озере, чтобы карась не дремал.
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