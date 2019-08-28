EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 За кордоном
  3453  44
Все про:Друга світова війна (110) Лукашенко (383) Польща (1891) Путін (10471)

 Лукашенко відмовився від візиту до Варшави, тому що туди не запросили Путіна, - Rzeczpospolita

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився летіти до Польщі на заходи до 80-ї річниці початку Другої світової війни через Путіна.

Про це йдеться в статті "Rzeczpospolita", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"Президент Білорусі відмовився від візиту до Польщі, оскільки на заходи до Варшави польська влада не запросила Путіна", - йдеться в повідомленні видання.

Через це, як стверджує добре інформоване джерело в Мінську, білоруська влада не наважилися делегувати на урочисті святкування високопоставленого політика.

Читайте також: Путіна не запросять на заходи до 80-ї річниці початку Другої світової війни, - польський віцепрем'єр Сасін

Зазначається, що на меморіальних заходах до 80-ї річниці початку Другої світової війни у ​​Варшаві Білорусь представлятиме посол країни.

Нагадаємо, раніше польський віце-прем'єр Яцек Сасіна заявив, що було б "недоречно відзначати річницю збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні діє щодо сусідів такими самими методами".

У Польщі пояснили, що не запросили Путіна, тому що він не є ні лідером країн ЄС або НАТО, ні держави, що належить до Східного партнерства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145055
 
   
 Топ коментарі
 
Бацька, ошейник не жмет? Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 2498
 показати весь коментар
 
Мы с Тамарой ходим парой...
 показати весь коментар
 
Раб.Ему денег никто,окромя Пуйла, не даёт..И савок конченый.калхозник.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Раб.Ему денег никто,окромя Пуйла, не даёт..И савок конченый.калхозник.
 показати весь коментар
 
 
У клоуна нашего Коломойский дергает за веревочки а в Беларуси Хутинпуй
 показати весь коментар
 
 
Думаешь Коломойского Кремлю не за что подергать?
 показати весь коментар
 
Что ж не дернули, когда Коломойша организовал провал "русской весны" в Днепре и Запорожье?
 показати весь коментар
 
 
Ничего он не организовал. Он только защитил свой шкурный интерес, барыгуя горючкой втридорога с ВСУ.

***** и Ахметку тогда не дергал. Тот по собственной глупости просрал Донецк.

А вот теперь на всю эту гниль у ***** много чего за 5 лет накопилось.
 показати весь коментар
 
Естественно он организовывал. И да, он в первую очередь спасал свой бизнес, а горючкой он в 2014м многократно заправлял танки и самолеты бесплатно. И да, у Коломойши, в отличие от Порошка, особого бизнеса в Рашке не было.
 показати весь коментар
 
Давай честно - ты клинический идиот или подлец.
Потому что Коломойский и бесплатно - это из разных реальностей.
 показати весь коментар
 
Идиот тут скорее ты, если думаешь, что олигархи тупые и не готовы идти на определенные жертвы ради сохранения большего.
Разумеется, готовы - и Коломойша именно бесплатно заправлял танки, и даже такой жадный олигарх как Порошок для армии покупал снайперские комплексы.
 показати весь коментар
 
Я не думаю. Я знаю.
О том, как Беня "бесплатно" осчастливил некачественным топливом ВСУ писано переписано уже.

Думай дальше. Только не напрягай то место, которым думаешь, шоб диарея не началась.
 показати весь коментар
 
путін заборонив холопу самому летіти, ібо нєх*й!
 показати весь коментар
 
 
Путін не пустив свою шовку у Варшаву.
 показати весь коментар
 
 
Сам не захотел ехать без хозяина или ***** все таки не пускает? Уверен что второе Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 956
 показати весь коментар
 
 
слава Богу, хоть нам не надо оглядываться куда едет или не едет путин
 показати весь коментар
 
 
Скоро тоже будем у путина разрешения спрашивать благодаря зеприматам
 показати весь коментар
 
Беларусь это колония РФ и Лукашенко не может посещать другие страны без согласия на то Кремля. Полностью зависимое лицо без всяких там прав .
 показати весь коментар
 
 
Рабы на галерах . Слава Украине , Слава "Небесной Сотне" !
 показати весь коментар
 
 
Забыл как его вообще в черн список занесли!
И только минском мы ему подсобили!
Кому оно нужно - предс колхоза!
 показати весь коментар
 
 
Тепер колгоспника в Польшу не будуть запрошувати ніколи,ідіоту треба було розуміти,не гарно відказуватись без причини(хвороба,надзв.ситуація в країні).
 показати весь коментар
 
если он будет шастать куда попало без санкции *****, то тот пообещал ему, шо его коля попадёт в рай одним из первых )
 показати весь коментар
 
 
Где твоя гордость, таварисч Лукашенко? Как можно прогибаться под кого-то, а тем более под такое уйло??
 показати весь коментар
 
 
Этот из тех собачек, которые сами хозину в зубах ошейник приносят.
 показати весь коментар
 
 
Зато поляки как рады, не нужно встречать врагов ..
 показати весь коментар
 
 
Лука в молодости был дураком по идее, а сейчас оказался дураком поневоле. Каштаны для ху"ла еще придется долго таскать.
 показати весь коментар
 
 
Лукашенко послідовний ,
як носій комуністичної ідеології він розуміє, що немає права приймати участь у заходах - жалобі по розапочатку світової війни - країні яка разом з Гітлером приймала участь у розділі Польщі.
Це буде кощунством.
 показати весь коментар
 
Гауляйтеру просто не поступило команди з рейхскомісаріату Остланд...
 показати весь коментар
 
Ребенок держится за сисю матери, а Лукашенко за что?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору