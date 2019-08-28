 Лукашенко відмовився від візиту до Варшави, тому що туди не запросили Путіна, - Rzeczpospolita

Про це йдеться в статті "Rzeczpospolita", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
"Президент Білорусі відмовився від візиту до Польщі, оскільки на заходи до Варшави польська влада не запросила Путіна", - йдеться в повідомленні видання.
Через це, як стверджує добре інформоване джерело в Мінську, білоруська влада не наважилися делегувати на урочисті святкування високопоставленого політика.
Зазначається, що на меморіальних заходах до 80-ї річниці початку Другої світової війни у Варшаві Білорусь представлятиме посол країни.
Нагадаємо, раніше польський віце-прем'єр Яцек Сасіна заявив, що було б "недоречно відзначати річницю збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні діє щодо сусідів такими самими методами".
У Польщі пояснили, що не запросили Путіна, тому що він не є ні лідером країн ЄС або НАТО, ні держави, що належить до Східного партнерства.
***** и Ахметку тогда не дергал. Тот по собственной глупости просрал Донецк.
А вот теперь на всю эту гниль у ***** много чего за 5 лет накопилось.
Потому что Коломойский и бесплатно - это из разных реальностей.
Разумеется, готовы - и Коломойша именно бесплатно заправлял танки, и даже такой жадный олигарх как Порошок для армии покупал снайперские комплексы.
О том, как Беня "бесплатно" осчастливил некачественным топливом ВСУ писано переписано уже.
Думай дальше. Только не напрягай то место, которым думаешь, шоб диарея не началась.
И только минском мы ему подсобили!
Кому оно нужно - предс колхоза!
як носій комуністичної ідеології він розуміє, що немає права приймати участь у заходах - жалобі по розапочатку світової війни - країні яка разом з Гітлером приймала участь у розділі Польщі.
Це буде кощунством.