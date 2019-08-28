 Зеленський сьогодні зустрінеться з обраними від "Слуги народу" нардепами, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив претендент на посаду першого віце-спікера парламенту, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.
"Так, о 16 годині у нас буде зустріч", - сказав Стефанчук у середу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, чи планується сьогодні зустріч майбутніх нардепів з главою держави.
Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський замість обіцяної пресконференції за підсумками 100 днів роботи на посаді президента дав інтерв'ю Станіславу Боклану - акторові, який грав у серіалі "Слуга народу" прем'єр-міністра. Пресконференція "відбудеться набагато пізніше".
Поменяли шило на мыло
Дитинка виросла та зробила багато чудес небачених - там і гра на роялі святим обухом
і зупинення всіляких війн шляхом вставання на коліна, і промивка очей зубожилим росою од плоті витікаючої і безліч іншого зі світу діджіталізації.
І множилась лава свідків зєлі - і грося ,і юля ,і славік і 73% славних уповатєлєй на ману небесну.
С ними можно....
Дафней уже запугали в Трускавце.....
Сдадут Украину ускоренными темпами
шоу має тривати)
перекладаю..
Ахмєтову вдалося купити 35 мажоритарників Зе.
Це остання спроба їх "вразуміть' перед завтрішніми голосуванннями..
А куплено на самом деле, намного больше.
за порушення процедури,регламенту Вр..
Такие сабантуи надо начинать не раньше чем в ПОЛНОЧЬ!