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 Політика України
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Все про:ВР (5395) Зеленський (2493) Слуга народу (242) Стефанчук Руслан (64)

 Зеленський сьогодні зустрінеться з обраними від "Слуги народу" нардепами, - Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський о 16:00 середи зустрінеться з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив претендент на посаду першого віце-спікера парламенту, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

"Так, о 16 годині у нас буде зустріч", - сказав Стефанчук у середу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, чи планується сьогодні зустріч майбутніх нардепів з главою держави.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський замість обіцяної пресконференції за підсумками 100 днів роботи на посаді президента дав інтерв'ю Станіславу Боклану - акторові, який грав у серіалі "Слуга народу" прем'єр-міністра. Пресконференція "відбудеться набагато пізніше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під ризиком виходу зі "Слуги народу" десь до 100 осіб, - Коломойський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145053
 
 
 Топ коментарі
 
І скинули вони супостата Пороха і настало благоденствіє , і замовкли бігуси,шабуніни,нацжони,тягнибоки, єгорки з гриценками всілякі - бо про що можна говорити у раю ? Тільки насолода в оточенні ангелоподібних юзиків та стефанчуків…
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Я так думаю, что вашему цирку их уже можно гасить...
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Это же сколько шаурмы нужно, что бы 255 ЗЕлёных рыл накормить
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Собко Юрій : « Коли зєля народжувалось,то дорогу волхвам на чолі з Бєнєю вказував спокусливий запах шаурми. Як тільки Порох,це ісчадіє ада,Сатана во плоті, дізнався ,що на світ появилося дитя чудотворне,то послав КАМАЗ,щоб розчавити месію. Але на охороні став відважний ангел Рюкзаков і не дозволив статися святотатству.
Дитинка виросла та зробила багато чудес небачених - там і гра на роялі святим обухом
і зупинення всіляких війн шляхом вставання на коліна, і промивка очей зубожилим росою од плоті витікаючої і безліч іншого зі світу діджіталізації.
І множилась лава свідків зєлі - і грося ,і юля ,і славік і 73% славних уповатєлєй на ману небесну.
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І скинули вони супостата Пороха і настало благоденствіє , і замовкли бігуси,шабуніни,нацжони,тягнибоки, єгорки з гриценками всілякі - бо про що можна говорити у раю ? Тільки насолода в оточенні ангелоподібних юзиків та стефанчуків…
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Так вот эту подошву ты жрал пять лет и думал, что это шоколад?
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ух-ты! свидетель мальдивских берегов за пол-зарплаты нарисовался. ну шо там, в холодильник мыши уже строем ходят? платёжки оплачивает лично зелемойский? ямы на дорогах рассосались? не? ну жри дальше.
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Звучит как анонс нагорной проповеди. Зеленский сегодня встретится с избранными от "Слуги народа" нардепами, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1835
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Це він так об'єднує людей, тільки свої достойні зустрічі з президентом.
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ну это не с прессой .... Зеленский сегодня встретится с избранными от "Слуги народа" нардепами, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9680
С ними можно....
Дафней уже запугали в Трускавце.....
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С прессой можно и пошутить,а с заграницей нет
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они увидят живого боха!)))) понимете ? а Вы - "и я трохи" )))))... (та и я!)))) трохи ))))).. )
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Будут учиться на кнопки нажимать, мавпы.
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неПрезидент України. Це я про непорозуміння у особі зеленського (свідомо з малої букви - бо гіпернеповажаю).
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«Ми будем бороться за вас, мы будем отстаивать интересы. Для этого мы пришли в политику, для этого мы получили ваше доверие. Ваше доверие для борьбы против Украины и против украинского народа!». (с) И. Кива
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Зеленский сегодня встретится с избранными от "Слуги народа" нардепами, - Стефанчук
шоу має тривати)

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чтоб не соскочили... надо чудо являть ...избранным )))))
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Президент України Володимир Зеленський о 16:00 середи зустрінеться з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради.

перекладаю..
Ахмєтову вдалося купити 35 мажоритарників Зе.
Це остання спроба їх "вразуміть' перед завтрішніми голосуванннями..
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Думаю, 35 это самые тупые (или самые наглые), которые не смогли скрыть.
А куплено на самом деле, намного больше.
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оцінимо на голосуванні за недоторканість..
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По "грандиозному" замыслу Зеленского в первый же день должны скопом быть приняты около 100 законов, в режиме беспрерывного голосования. Это все будет подано, как "решительные действия, не нужно терять время" и т.п В пакете и решение о полном составе правительства и реформе прокуратуры.(с)
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а потім це все Скопом ПОВИННА опротестувати через суд Генпрокуратура,
за порушення процедури,регламенту Вр..
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Так вони і прокурора мають призначити ж... Зеленський сьогодні зустрінеться з обраними від "Слуги народу" нардепами, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9505
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В 16:00 - не скрепно!
Такие сабантуи надо начинать не раньше чем в ПОЛНОЧЬ!

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Символічно. Сьогодні "Успіння святої Богородиці" тобто "Неньки"... А чому о 16-00? Шабаш має бути опівночі. Можливо до того часу будуть розминатися - проводити "посвячення" в "головчорти", "чорти" і "підчортки" під пильним наглядом та за сценарієм "Демонів від ***** з 95 Кварталу"...
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будет знакомить трускавецких с чат-ботом, которого цензор сегодня сутра цитирует.
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