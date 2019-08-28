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 Суспільство
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Все про:тарифи (371) Укрзалізниця (790) Каленков Олександр (44)

 Вітчизняний бізнес може не витримати чергового підвищення тарифів УЗ, - Каленков

Ініціатива "Укрзалізниці" про новий порядок визначення вартості вагонів підвищить витрати вантажовідправників на 3 млрд грн на рік.

Всього ж, цього року, додатково до плану, "Укрзалізниця" розраховує отримати з вантажоперевізників 16 мільярдів гривень. Це плюс 26 відсотків до рівня минулого року. Витрати вантажоперевезень ростуть дуже швидкими темпами. Про це повідомив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає 24.

При цьому, за словами Каленкова, швидке зростання тарифів триває вже багато років. Так, за минулий рік тарифи на вантажоперевезення зросли на близько 30-35 відсотків. Такий стан речей вже скоро може перерости в кризу для українських промисловців.

Жодна промисловість – ні в розвинених, ні в країнах, що розвиваються такого зростання не може витримати. При тому, що ціни залишалися більш-менш стабільними. У цьому році "Укрзалізниця" задекларувала підняття (підняття тарифів – Ред.) на 26 відсотків. Поки вона підняла офіційно тарифи на 14%. Крім того, подорожчали самі вагони, "Укрзалізниця" була основним ініціатором вартості зростання вагонів,
– заявив Каленков.

Крім офіційного підняття тарифів, "Укрзалізниця" піднімає тарифи за рахунок прихованих заходів, як це і відбувається під егідою нового договору запропонованого монополістом вантажовласникам та покладає на них близько 3 мільярдів гривень додаткових витрат. Проти договору виступив бізнес, європейські та американські асоціації.

"Договір "Про приєднання". Сама назва говорить про те, що це не зовсім договір. Він абсолютно нерівноправний. Це просто приклад того, як "Укрзалізниця", користуючись своїм монопольним становищем, встановлює ті правила, які вигідні їй. Проти цього категорично виступила Американська торговельна палата, Європейська бізнес асоціація та Федерація роботодавців України", – повідомив Каленков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145050
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть не выдерживает. Значит они не умеют вести бизнес. Придут те, кто в Европе такие тарифы выдерживает.
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Отечественный бизнес может не выдержать очередного повышения тарифов УЗ, - Каленков



ну да, возители укрпшеницы на экспорт не выдержат -
себестоимость - 20$
на зарубеж продали по 200$,
земля бесплатная,
зарплата укррабочим??-вообще 0,
прибыль вся на кипре,
.....налоги- ноль, хр десятых

получили 10 кратный навар=1000%,

но нет, надо еще выгрызть парукопеек на транспорте.

и ахметкино железо то же самое.


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Федерация работодателей под руководством Фирташа ? Так эта тварь у УКРАИНЫ 3 миллиарда отсудил при шапкокраде и совесть его не мучает !
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Пусть не выдерживает. Значит они не умеют вести бизнес. Придут те, кто в Европе такие тарифы выдерживает.
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В ЄС тарифи в 5 разів більші ніж в Україні! В 2013 році в Україні тарифи УЗ були в 3,5 рази більшими якщо перерахувати на долари і всі платили і на все вистачало! Зараз долар піднявся в 3,5 рази, олігархи отримують в 10 разів більші прибутки, а грошей не вистачає! Потрібно міняти олігархів на нормальних бізнесменів!
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Федерация работодателей под руководством Фирташа ? Так эта тварь у УКРАИНЫ 3 миллиарда отсудил при шапкокраде и совесть его не мучает !
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Да ладно. Украинцы выдерживают постоянные повышения а бизнесс не выдержит? Да и не путайте олигархов с бизнесменами. Когда Косюк продаст свою яхту и до за пол миллиарда долларов а Ахметов начнет не скупать а продавать Обленерго и Електростанции тогда только я поверю что им тяжело.
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Отечественный бизнес может не выдержать очередного повышения тарифов УЗ, - Каленков



ну да, возители укрпшеницы на экспорт не выдержат -
себестоимость - 20$
на зарубеж продали по 200$,
земля бесплатная,
зарплата укррабочим??-вообще 0,
прибыль вся на кипре,
.....налоги- ноль, хр десятых

получили 10 кратный навар=1000%,

но нет, надо еще выгрызть парукопеек на транспорте.

и ахметкино железо то же самое.


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"Украинский бизнес не выдержит", на кого это рассчитано? на зебилов?
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Да кому тот бизнес нужен! Главное, чтобы у головы УЗ зп была 570 тысяч грн.! И не в квартал, и не в год, а ежемесячно.
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ух ты. уже переиминовали все эти ассоциации владельцев шпал под рельсами, владельцев железнодорожных стрелок на станция а "отечественный" бизнес.
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Не могу читать, слезы жалости к большому бизнесу застилают глаза.
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Бизнес не выдержит...
И куда он денется??? Пускай лошадьми перевозят, пускай *********** - выход всегда есть. А кстати как фамилия этих, которые "не выдержат"? Ахметов, Фирташ и прочие?
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ну и врёт этот каленков,как последняя.... по РЖД свою продукцию возили там в 2.5 раза дороже в Чехии тоже возят, там намного дороже .и до селе не разорились
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