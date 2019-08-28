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 Політика України, Здоров'я
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Все про:охорона здоров'я (153) медицина (776) страхування (33) Радуцький Михайло (11)

 "Наша мета - в 2021 році ввести в Україні повноцінне обов'язкове медичне страхування", - Радуцький

Новообраний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький заявив про намір президентської команди ввести обов'язкове медичне страхування в Україні в 2021 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ми вважаємо, що на сьогодні стара система фактично зруйнована. Нову почали будувати, але дуже повільно, і не завжди в тому напрямку. Але те, що було, воно вже зруйновано, і не минулим урядом, а багатьма урядами. На сьогоднішній день в жодному разі не треба нічого зупиняти, але треба виправляти деякі помилки і рухатися вперед", - переконаний він.

Щодо реформування первинної ланки системи охорони здоров’я, то Радуцький зауважив, що інститут сімейних лікарів - "це лише одна з тисяч складових".

"Наша мета – в 2021 році запровадити в Україні повноцінне обов’язкове медичне страхування", - наголосив він. Радуцький також підтвердив, що президент Володимир Зеленський пропонував висунути його кандидатуру на посаду міністра охорони здоров’я, але він відмовився.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абсолютно правильним буде перейти на страхову медицину, але поки це не на часі, - Разумков

"Мені пропонувалося (очолити міністерство охорони здоров’я, – ред.), президент дуже наполегливо пропонував, але я вважаю, що більше користі принесу саме в парламенті, бо сьогодні робота міністерства без прийняття нормальних законів неможлива", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв про те, що Радуцький може увійти до нового складу уряду як міністр охорони здоров'я.

30 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Радуцького позаштатним радником.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145045
 
 
 Топ коментарі
 
дуже сподіваюсь, що і вашого зєлєногнійного духу в Україні не буде вже скоро...Вологі мрії про 2021 р....
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Вопрос токо в одном А КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ! Слово ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ сильно напрягает! если типа должен платить работодатель это значит платить будет работник, просто работодатель из ЗП вычтет стоимость страховки!!
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"Наша цель - в 2021 году ввести в Украине полноценное обязательное медицинское страхование"

"Наша цель - в 2021 году ввести в Украине полноценное обязательное медицинское страхование", - Радуцкий - Цензор.НЕТ 3006
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Я не говорю, что все будет гладко, особенно учитывая специфику нашей страны и менталитета в целом. Обожгут очень много горшков. Будет масса проблем и ошибок. Единственное в чем я уверен на 100%, что оставлять все как есть сейчас нельзя. Вы приводите в пример судебные процессы в Германии. А Вам сердце не режет как по ТВ каждый день собирают деньги раковым деткам Украины на лечение в этой "проклятой Германии"? Наши врачи могут куда больше, за куда меньшие деньги, но у них нет ни современного оборудования, ни возможности посещать современные курсы, ни находится на должном уровне знаний
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У Радуцького таки є чуйка. Це добре.
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Я так розумію що майбутній імплементатор обов"язкового медичного страхування пані Богатирьова як раз і повернулася до країни. Совпадєніе? Не думаю...
Калові бджілки летять на мед.
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А страховка для всех одинаковая будет, или для каждой расы и национальности - "особая"?
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Все буде "Борис"! Вчора зустрів знайомого, який ще із зими шкандибає, бо потрібна заміна "шарової", в стегні лівої ноги. Операція коштує близько 100 000 грн. Поговорили...Каже, буду шкандибати до самої смерті, бо грошей таких у нього немає і не буде. От вам і "реформи". Будемо чекати ще одну.
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Вчера на работе сотрудница рассказала, что мужу по скорой помощи раздробили камень в почке. После операции врач затребовал оплатить за это 20000 грн. Реформа на марше?
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Ахахахахаах а до реформы типа 25 лет делали даром, ну не говрите ерунды. Будет страховая медицина, перестанут требовать, бо будут зарабатывать как люди которые жизни спасают а не как дворники.
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Наивная вера. Лучше изучите, что происходит при страховой медициной на западе.
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А как зеленое сообщество на это отреагирует, просто ж Супрун - "ведьма" и т.д. А тут оказывается что она почти все правильно делала, и будет обязаловка по страховой, шо там по методичкам она уже хорошая или еще нет?
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На машины ОСАГО покупаете? От и о себе позаботтесь, хватит мечтать о халяве.
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