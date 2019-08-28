 Філатов - жителям Дніпра з приводу монокоаліції в Раді: "Ви вибрали, а тепер ви з них питайте". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Дніпра Борис Філатов заявив у п'ятому випуску авторської передачі "Запитай Філатова".

"Головне - за які законопроекти голосуватиме монокоаліція. Коли є консолідована більшість, вона може ухвалювати як закони необхідні, так і ті, які можуть повернути суспільні процеси в зворотному напрямку", - сказав Філатов.

Мер Дніпра також нагадав, що існувала практика, коли перед прийняттям державних бюджетів центральна влада намагалася "пограбувати" територіальні громади, особливо місто Дніпро - як бюджетоутворювальний мегаполіс.

Філатов зазначив, що зараз до нього "надходять сигнали" про спробу відновити цей метод. Така ситуація може коштувати місту втілення низку важливих проектів. Зокрема, йдеться про тролейбус на житловий масив Перемога-6.

"Ви (мешканці міста Дніпра. - Ред.) вибрали, а тепер ви з них питайте", - додав глава міста.

Філатов підкреслив, що не боїться дострокових виборів до місцевих рад. Водночас, крім грошей, територіальні громади повинні отримати більше повноважень. Йдеться про поліцію громадського порядку і екологічний контроль. Також, на думку Філатова, кількість місцевих депутатів має скоротитися, а самі вони повинні обиратися від мікротериторіальних громад, не бути партійними і займатися виключно територіями.

Подивитися повний випуск програми "Запитай Філатова" можна тут.

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