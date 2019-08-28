EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  6587  45
Все про:Дніпропетровськ (1121) Філатов (195) децентралізація (239)

 Філатов - жителям Дніпра з приводу монокоаліції в Раді: "Ви вибрали, а тепер ви з них питайте". ВIДЕО

У монобільшості, яка утворилася у Верховній Раді після позачергових виборів, є всі інструменти для завершення реформи децентралізації. Водночас місцеві вибори стануть можливими тільки після того, як територіальні громади матимуть не тільки гроші, але і більш широкі повноваження, а також буде виправлений виборчий закон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Дніпра Борис Філатов заявив у п'ятому випуску авторської передачі "Запитай Філатова".

"Головне - за які законопроекти голосуватиме монокоаліція. Коли є консолідована більшість, вона може ухвалювати як закони необхідні, так і ті, які можуть повернути суспільні процеси в зворотному напрямку", - сказав Філатов.

Мер Дніпра також нагадав, що існувала практика, коли перед прийняттям державних бюджетів центральна влада намагалася "пограбувати" територіальні громади, особливо місто Дніпро - як бюджетоутворювальний мегаполіс.

Філатов зазначив, що зараз до нього "надходять сигнали" про спробу відновити цей метод. Така ситуація може коштувати місту втілення низку важливих проектів. Зокрема, йдеться про тролейбус на житловий масив Перемога-6.

"Ви (мешканці міста Дніпра. - Ред.) вибрали, а тепер ви з них питайте", - додав глава міста.

Філатов підкреслив, що не боїться дострокових виборів до місцевих рад. Водночас, крім грошей, територіальні громади повинні отримати більше повноважень. Йдеться про поліцію громадського порядку і екологічний контроль. Також, на думку Філатова, кількість місцевих депутатів має скоротитися, а самі вони повинні обиратися від мікротериторіальних громад, не бути партійними і займатися виключно територіями.

Подивитися повний випуск програми "Запитай Філатова" можна тут.

Читайте також: Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145041
 
   
 Топ коментарі
 
Він Зебенятам не сказав головного - вибрали обгортку, а з обгортки не спитаєш, вона порожня. А сама цукерка нині на Цензорі БЄНЯфіс влаштувала.
 показати весь коментар
 
Нашел к кому обращаться.
Зебил потому и зебил что дольше одной мьісли-инстинкта мозг не работает
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Охренело.....Так освободи кресло мэра....иди на вольные хлеба.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Монописюарно, что там рассказывает обезжиренный жиробас Борюсик.
Просто всем давно известно, что в каждом детском садике и троллейбусе Днепра есть частичка Ведралексеевича.... Т.е ведролексеевич доил всех.
Борюсик, что там с мостом? Успеешь вернуть сп#жженое до срока а?
 показати весь коментар
 
 
ты шизоид! какое отношение мэр имеет к выбору 73% баранов! ни один нормальный человек не голосовал за шута и "Сопли урода"
 показати весь коментар
 
 
Эээээ.... элита, у Вас с пунктуацией проблемы.)) Філатов - жителям Дніпра з приводу монокоаліції в Раді: "Ви вибрали, а тепер ви з них питайте" - Цензор.НЕТ 7334
 показати весь коментар
 
добавить !!! вопрос, зачем идиоты (конечно не ты) после каждого комментария ставят
??? ласкают себя.
 показати весь коментар
 
Ласкают себя? .... Ну да я пью виски, по этому я еврей. Тебе бабы не дают чтоль, элита? Філатов - жителям Дніпра з приводу монокоаліції в Раді: "Ви вибрали, а тепер ви з них питайте" - Цензор.НЕТ 4272
 показати весь коментар
 
а чего ты интересуешься, хочешь предложить себя? примерно в 26-27 пробовал сложить, составить список, после цифры 200 стало страшновато. а потом еще лет 15 штук по 2-4 в месяц. в те годы только этим занимались, тренировка, лекции, тренировка, и на охоту.
 показати весь коментар
 
А просто дрочить пробовал перестать для начала? Філатов - жителям Дніпра з приводу монокоаліції в Раді: "Ви вибрали, а тепер ви з них питайте" - Цензор.НЕТ 7384
 показати весь коментар
 
кто сам себе ставит Філатов - жителям Дніпра з приводу монокоаліції в Раді: "Ви вибрали, а тепер ви з них питайте" - Цензор.НЕТ 8703 сам у себя сосет. я не хвастаюсь, и не доказываю, нах ты нужен, ты мне никто, и звать тебя никак. такая реакция предсказуема у современных обоюдополых. с 1 класса порнуха, мастурбации, в 5 секс с соседом, в 10 в лучшем случае спиз@ит 50$ из кошелька и отлижит у девочки в сауне. ты задала вопрос, получила ответ, теперь даешь рекомендации. дебил?
 показати весь коментар
 
Много текста мася и таки переставай дрочить Філатов - жителям Дніпра з приводу монокоаліції в Раді: "Ви вибрали, а тепер ви з них питайте" - Цензор.НЕТ 9056)))
 показати весь коментар
 
Человек каламойского жалуется на ограничения воровства.Понять его можно. Но нужно ли ? ))
 показати весь коментар
 
 
И где ж тьі увидело "ограничения воровства"? Филатов - жителям Днепра по поводу монокоалиции в Раде: "Вы выбрали, а теперь вы с них спрашивайте" - Цензор.НЕТ 7952
Вполне нормальньіе слова, - вьібрали - жрите.
 показати весь коментар
 
 
Він Зебенятам не сказав головного - вибрали обгортку, а з обгортки не спитаєш, вона порожня. А сама цукерка нині на Цензорі БЄНЯфіс влаштувала.
 показати весь коментар
 
 
Он уже давно не человек бени.Тот недавно пытался наехать на Филатова и сразу получил ответку от которой забыл кто такой Этот Филатов.
 показати весь коментар
 
скоро ваще никто не признается что ходил на выборы и голосовал по-приколу)))))
 показати весь коментар
 
 
я (філатов) - фольклорньій елемент
у меня есть документ
Я вообче могу отсєда
Улететь в любой момент! (с)
 показати весь коментар
 
Прощай! Там в тайге пора ягель собирать, ехай на***!
 показати весь коментар
 
 
та я з тобою й не вітався, щоб прощаватися))
А що і де там "ягєль" - то те справа таких, як ти,- "руццкоязичних".
До речі, а тобі відомо, що таке "цитата"?
 показати весь коментар
 
його єдина алтернатива в окупованому Дніпрі то віделкул
 показати весь коментар
 
 
Нашел к кому обращаться.
Зебил потому и зебил что дольше одной мьісли-инстинкта мозг не работает
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Просто, случайно нашел в интернете.

Филатов - жителям Днепра по поводу монокоалиции в Раде: "Вы выбрали, а теперь вы с них спрашивайте" - Цензор.НЕТ 9232
 показати весь коментар
 
 
"Главное - за какие законопроекты будет голосовать монокоалиция. Когда есть консолидированное большинство, оно может принимать как законы необходимые, так и те, которые могут развернуть общественные процессы в обратном направлении", - сказал Филатов. Источник: https://censor.net.ua/n3145041
_______________________________________________________________________________________
Хоч він Філатов, але правий. Ця монокоаліція розверне все у протилежному напрямку, тобто до росії.
 показати весь коментар
 
 
Абу, вот чего ты бредишь, что Зеленский за Россию? Достал уже, ей-богу своим тявканьем!
 показати весь коментар
 
Он не "ЗА" россию, он "ПОД" россию. То-то богатыревы-портновы потянулись на родину.
 показати весь коментар
 
 
Пам'ятаю як приїхав у відрядження до Дніпра(петровська) відразу після 1 туру виборів-2004. На об'єкті вирішував питання з немолодою пані, інженером, грамотною та вихованою. Зайшла мова про вибори. "Ми з чоловіком за яйцуковича, ми не хочемо нового переділу власности..." (її чоловік єврей, підприємець high-mid сегменту).
Наступного дня пані прийшла на роботу в шоковому стані.
- Щось трапилося?
- Наш сусід мав ресторан. Приходили данецькі відтискати його бізнес, він відмовився. Вночі його знайшли з арматуриною в голові.
- Пані, чи це не "переділ власності"?
 показати весь коментар
 
 
Про набіги Даунецких на Дніпрянських там цілі легенди ходять ...
 показати весь коментар
 
 
похудел сильно....
Наверное или к тюрьме или к бегам готовится...
Братва Зе по ходу его в банду не взяла...
 показати весь коментар
 
 
"Вы выбрали, а теперь вы с них спрашивайте"...
Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!
 показати весь коментар
 
 
Теперь спрашивать это когда? Парубий вчера в Раде заседал, Гройсман на месте, Луценко, Кличко.. но спрашивать надо с Зеленского
 показати весь коментар
 
 
выглядит не важно внешне! пафоса меньше стало, уверенность пропала... рыло-то в пуху, вероятно! если новая власть начнет копать под него по его воровству - сбежать успеет? это у экс-у-власти сейчас ключевой вопрос ))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
поднимаешь свою #опу, идешь к своему мэру мухосранска где ты живешь, и поехали-копаешь под него по его воровству. или сЦикотно? набьеют бубен и дадут подсрачник. легче блевотину кидать на сайт и не страшно.
 показати весь коментар
 
 
"Вы выбрали, а теперь вы с них спрашивайте"__________ФИЛЯ! ЭТО НА 100% ОТНОСИТСЯ И К ТЕБЕ!
 показати весь коментар
 
 
Борис, набирайте вес! Во всех смыслах. Надо зелюков давить, будучи толстыми и красивыми!)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору